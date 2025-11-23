¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û¥¦¡¼¡¦¥Á¥ã¥¤¥§¥ó¤¬Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤Ç¸åÈ¾¤Ø¡¡1ÂÇº¹¤Ëº´µ×´Ö¼ëè½¡¢¸¶±Ñè½²Ö¤é
¡¡¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡Âç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯11·î23Æü¡¡°¦É²¡¦¥¨¥ê¥¨¡¼¥ëGC¾¾»³¡á6595¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡Ë
¡¡ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇ½ªÁÈ¤¬Á°È¾9¥Û¡¼¥ë¤ò½ªÎ»¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¥¦¡¼¡¦¥Á¥ã¥¤¥§¥ó¡Ê21¡áÂæÏÑ¡Ë¤¬ÄÌ»»10¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1ÂÇº¹¤Î2°Ì¤ËÇ¯´Ö½÷²¦¤¬³ÎÄê¤·¤¿º´µ×´Ö¼ëè½¡Ê22¡áÂçÅì·úÂ÷¡Ë¡¢¸¶±Ñè½²Ö¡Ê26¡áNIPPON¡¡EXPRESS¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¡¢¿ûÉö²Ú¡Ê20¡á¥Ë¥È¥ê¡Ë¡¢ºù°æ¿´Æá¡Ê21¡á¥Ë¥È¥ê¡Ë¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡2°Ì¤Ç½Ð¤¿ÌÚ¸Í°¦¡Ê35¡áÆüËÜ¥±¥¢¥µ¥×¥é¥¤¡Ë¤Ï9ÈÖ¤Ç¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤òÃ¡¤¡¢2ÂÇº¹¤Î6°Ì¤Ç¸åÈ¾¤ØÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡