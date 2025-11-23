¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡¢º£°ìÈÖµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÀ¤«¤¹¡ÖÈ¾´é¤¬¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×
¡¡¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬º£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¤¤¤ë¤È¹ðÇò¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ï¡ÖÈ¾´é¤¬Éã¿Æ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÎÉã
¡¡¡Ø¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤¬11·î10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬¡ÖÈ¾´é¤¬Éã¿Æ¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈÂÐÌÌ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Î¾¯¤Ê¤¤Hey! Say! JUMP郄ÌÚÍºÌé¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¡¢¡Ö郄ÌÚÍºÌé¤òÃÎ¤í¤¦¡×´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¤ë¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¦¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡¢»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë²Ï¹ç°ê¿Í¡¢Í§¿ÍÂåÉ½¤È¤·¤ÆWEST.¶Í»³¾È»Ë¡¢ÇÐÍ¥ »°±ºæÆÊ¿Ž¤¥æ¡¼¥¸¤é¤¬¥Ó¥Ç¥ª½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¤¤ï¤¯¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î´ë²è¤Ç»Ò¶¡¤Îº¢¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÊüÁ÷¸å¤Ë°ì½ï¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Éã¿Æ¤Î´é¤¬¡Ö郄ÌÚ¤Ë»÷¤Æ¤ë¤è¤Í¡×¤ÈÊ£¿ô¿Í¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö²¿Æü¤«¸å¤Ë¾Æ¤Ä»²°¤µ¤ó¤Ç¡¢ÎÙ¤ÎÂî¤¬¤á¤Á¤ã¥¢¥¤¥É¥ë¹¥¤¤Î¿Í¤Ç¡Ø£Í¥¹¥Æ¤ß¤¿¤±¤É¤ªÉã¤µ¤óº¸È¾Ê¬郄ÌÚÍºÌé¤À¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¥ê¥¢¥ë¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¿¹ÅÄ¤«¤é¡Ö¥Í¥Ã¥È¤È¤«¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤ä¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö3¿Í¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤³¤Î´ë²è¤Ë!?¡×¡Ö¤¹¤²¡¼¤Ê¡×¤È¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡Ê¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ë