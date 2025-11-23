¡Ú ÊæÀî²Ì²» ¡Û¡¡µÈ¾Í»û¤Î¡Ö±©¤Ä¤¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¡×¡¡¤¿¤¤¾Æ¤¤ËÀå¸Ý¡¡¡Ö°ì¤Ä¤Ç¤â¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯¤Ã¤Æ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¢¤Ã¤¿¡×
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢µÈ¾Í»û¤Ç¤¿¤¤¾Æ¤¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÊæÀî²Ì²» ¡Û¡¡µÈ¾Í»û¤Î¡Ö±©¤Ä¤¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¡×¡¡¤¿¤¤¾Æ¤¤ËÀå¸Ý¡¡¡Ö°ì¤Ä¤Ç¤â¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯¤Ã¤Æ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¢¤Ã¤¿¡×
ÊæÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢Æé¡Ä¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¿¤¤¾Æ¤¿©¤Ù¤¿¤¤µ¤Ê¬¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡Ö¤³¤³¤Î¤¿¤¤¾Æ¤¤Ï±©¤Ä¤¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¡ª¡×¤ÈÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö°ì¤Ä¤Ç¤â¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯¤Ã¤Æ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¢¤Ã¤¿¤è¡Á¡×¤È´¶ÁÛ¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÊæÀî¤µ¤ó¤¬Çò¤¤¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼É÷¤Î¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤Ç¡¢Ï©ÃÏ¤Î¾¦Å¹³¹¤Ç»æÂÞ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤¿¤¤¾Æ¤¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ÊæÀî¤µ¤ó¤¬¤¿¤¤¾Æ¤¤ò¸ý¸µ¤Ë±¿¤Ö»Ñ¤â¡£¾Æ¤¿§¤ÎÎÉ¤¤Âç¤¤Ê¤¿¤¤¾Æ¤¤Ï¡¢Èà½÷¤¬½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ö±©¤Ä¤¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¡×¤ÎÆÃÄ§¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¤¿¤¤¤ä¤ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤À¤Í¡×¡Ö¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡×¡Ö¥Ñ¥ê¥Ã¥Ñ¥ê¤ÎÇöÈé¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¢¥ó¥³¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤¿¤¤¾Æ¤¤Î¼þ¤ê¤Î¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¹¥¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡ÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1986/02/12
¿ÈÄ¹¡§170Ñ
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
·ì±Õ·¿¡§A·¿
¼ñÌ£¡§¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢ÎÁÍý¡¢Æüµ¢¤êÎ¹¡¢¶¥ÇÏ
ÆÃµ»¡§¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡¢µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÎÁÍý¤ÎÄó¶¡
»ñ³Ê¡§µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¢Èë½ñ¸¡Äê2µé¡¢ÌôÁ·¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¢ËÉºÒ»Î
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û