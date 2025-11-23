ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤¬ÎÞ¤°¤à¡¡¥¹¥ê¥à¿¿±ÉÅÄ¡Öµ´¤ÎÌÜ¤Ë¤âÎÞ¡×¢ª¡Ö¤ª¤Þ¤¨¸å¤Ç³Ú²°¤ËÍè¤¤¡×¢ª¥Í¥Ã¥È¡¢¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×ÆÃÌ¿¶ÉÄ¹¡ÖÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤ÇÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡ª¡×
¡¡ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤¬£²£±Æü¤Ë£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×¤ÇÆÃÌ¿¶ÉÄ¹¤òÌ³¤á¡¢´¶Æ°¤ÎÅ¸³«¤ËÎÞ¤Ç¸ÀÍÕ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸½¤ì¤ë¤ÈµÒÀÊ¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¡£¤Ë¤³¤ä¤«¤ËµÒÀÊ¤ËÆ¬¤ò²¿ÅÙ¤â²¼¤²¡¢¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¤Î¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤Ç¶ÉÄ¹ÀÊ¤ËºÂ¤ë¤ÈÏÂÅÄ¤Ï¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¤Î»þ´Ö¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬º£½µ¤ÎÆÃÌ¿¶ÉÄ¹¡¢ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°§»¢¤·¤¿¡£
¡¡ÃÝ»³¤Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÈÖÁÈ¤Î°õ¾Ý¤Ï¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¡£ÏÂÅÄ¤Ï¡ÖÀÎ¡¢¾å²¬¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È½éÂå¶ÉÄ¹¤Î¾å²¬Î¶ÂÀÏº¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Þ¤¸¤á¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÅÄ¼Ë¤Ë¤â¹Ô¤¤Ï¤ë¤·¡£¤¹¤Ã¤´¤¤³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÊüÁ÷²ó¤ÎºÇ¸å¤Î°ÍÍê¤Ï¹Åç¸©¤Î½÷À¤«¤é¡£¡ÖÎ¾¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤é¿ÈÂÎ¾ã³²¼Ô¤Çº¸¼ê¤¬¤Ê¤¤¡£º¸¼ê¤Î¤Ê¤¤»ä¤Ë¡Ø¼«Ê¬¤Î¼ê¤ò¤¢¤²¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Éã¤ËÎ¾¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Æ¶Ã¤«¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ö£Ô£Ò¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¶¦±é¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÎÞ¤°¤ó¤À¡£ÆÃÌ¿¶ÉÄ¹¤È¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤¿ÏÂÅÄ¤ÏÎÞ¤°¤ß¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡Ä¤Ê¤ó¤«¡Ä¡×¤È¼¡Âè¤Ë¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£ÃµÄå¤òÌ³¤á¤¿¥¹¥ê¥à¥¯¥é¥Ö¿¿±ÉÅÄ¤¬¡Öµ´¤ÎÌÜ¤Ë¤âÎÞ¡Ä¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤ª¤Þ¤¨¡¢¸å¤Ç³Ú²°¤ËÍè¤¤¡×¤È¡È¤é¤·¤µ¡É¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤ÇÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡ª¤È»×¤¦°ÂÄê´¶¡×¡ÖÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤µ¤óÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£