¡Ö·Þ¤¨¼ò¡×¤¬¼£¤ë¤È¸í²ò¤µ¤ì¤ë¸¶°ø¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¡Ú´ÉÍý±ÉÍÜ»Î´Æ½¤¡Û
·Þ¤¨¼ò¤ÇÆóÆü¿ì¤¤¤¬¼£¤ë¤È¤¤¤¦¸í²ò¤Ï¡¢¸½ºß¤âº¬¶¯¤¯Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¨¸úÀ¤¬¤â¤¿¤é¤¹ºø³Ð¤ä¡¢Ê¸²½ÅªÇØ·Ê¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñÅªµöÍÆ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸í²ò¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£¸í²ò¤Î¹½Â¤¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Àµ¤·¤¤È½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´Æ½¤´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡§
Éð°æ ¹á¼·¡Ê´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡Ë
ÊÝÍÌÈµö¡¦»ñ³Ê
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î»ñ³Ê
·Þ¤¨¼ò¤¬¤Ê¤¼¼£¤ë¤È¸í²ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤«
·Þ¤¨¼ò¤ÇÆóÆü¿ì¤¤¤¬¼£¤ë¤È¤¤¤¦¸í²ò¤Ï¡¢º¬¶¯¤¯Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸í²ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÍ×°ø¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¨¸úÀ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¸í¤Ã¤¿Ç§¼±
·Þ¤¨¼ò¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¨¸úÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤«¤é¿ô½½Ê¬°ÊÆâ¤Ë¾É¾õ¤¬·Ú¸º¤·¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¡Ö¸ú¤¤¤¿¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÂ¨¸úÀ¤¬¡¢·Þ¤¨¼ò¤¬¸ú²ÌÅª¤ÊÂÐ½èË¡¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸í¤Ã¤¿¿®Ç°¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤Ï¡¢¹ÔÆ°¤È¤½¤Î·ë²Ì¤Î»þ´ÖÅª¶áÀÜÀ¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·Þ¤¨¼ò¤ò¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¾É¾õ¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤Ï¡¢¡Ö·Þ¤¨¼ò=¸ú²ÌÅª¤ÊÂÐ½èË¡¡×¤È¤¤¤¦³Ø½¬¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ä¤¹¤¤¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¿ô»þ´Ö¸å¤Ë¾É¾õ¤¬ºÆÇ³¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢Ä¹´üÅª¤Ê·ò¹¯Èï³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»þ´ÖÅª¤ËÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á°ø²Ì´Ø·¸¤¬Ç§¼±¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¾¤ÎÂÐ½èË¡¡¢Îã¤¨¤Ð¿åÊ¬Êäµë¤äµÙÂ©¤Ê¤É¤Ï¡¢¸ú²Ì¤¬¸½¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÆóÆü¿ì¤¤¤ÎÉÔ²÷¤Ê¾É¾õ¤òº£¤¹¤°²¿¤È¤«¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤Ê´êË¾¤«¤é¡¢Â¨¸úÀ¤Î¤¢¤ë·Þ¤¨¼ò¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ïº¬ËÜÅª¤Ê¼£Ìþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾É¾õ¤òÀèÁ÷¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¸²½ÅªÇØ·Ê¤È¼Ò²ñÅªÍ×°ø
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¡Ö·Þ¤¨¼ò¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Â¸ºß¤·¡¢°ìÄê¤Î¼Ò²ñÅªÇ§ÃÎ¤òÆÀ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Îò»ËÅª¤Ë¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤ÎÊ¸¸¥¤Ë¤â·Þ¤¨¼ò¤Îµ½Ò¤¬¸«¤é¤ì¡¢Ä¹¤¤´ÖÊ¸²½Åª¤Ë¼õÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¸²½ÅªÇØ·Ê¤¬¡¢·Þ¤¨¼ò¤òµöÍÆ¤¹¤ëÊ·°Ïµ¤¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°û¼ò¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Ò²ñÅª´²ÍÆ¤µ¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÀ®¿Í¤Î°û¼ò¤¬¹¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆóÆü¿ì¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É°û¤à¤³¤È¼«ÂÎ¤â¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏµöÍÆ¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñÅªÊ¸Ì®¤ÎÃæ¤Ç¡¢·Þ¤¨¼ò¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÂÐ½èË¡¡×¤È¤·¤Æ·Ú¤¯°·¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢°å³Ø¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬¿ÈÂÎ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍý²ò¤ÏÂç¤¤¯¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£WHO(À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø)¤Ï2023Ç¯¤ÎÊó¹ð¤Ç¡Ø·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤ò´°Á´¤Ë¥¼¥í¤Ë¤Ç¤¤ë°û¼òÎÌ¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡Ù¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°û¼òÎÌ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Û¤ÉË¾¤Þ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Þ¤¨¼ò¤ÏÌÀ³Î¤Ë·ò¹¯¤ò³²¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê¸²½ÅªÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤âÀµÅö²½¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤È¤á
ÆóÆü¿ì¤¤¤ÎÄ«¤Ë·Þ¤¨¼ò¤ò¤¹¤ë¤È°ì»þÅª¤Ë³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¾É¾õ¤òº¬ËÜÅª¤Ë¼£¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í´ÎÂ¡¤¬µÙ¤à´Ö¤â¤Ê¤¯¥¢¥ë¥³ー¥ë¤òÊ¬²ò¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥À¥áー¥¸¤¬ÃßÀÑ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·Þ¤¨¼ò¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¸ú²Ì¤Ï¡¢¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤ÎÊÑ²½¤ä·ìÃæ¥¢¥ë¥³ー¥ëÇ»ÅÙ¤ÎºÆ¾å¾º¤Ë¤è¤ë°ì»þÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë²á¤®¤º¡¢¿ô»þ´Ö¸å¤Ë¤Ï¾É¾õ¤¬ºÆÇ³¤·¤Þ¤¹¡£°å³ØÅª¤ËÀµ¤·¤¤ÂÐ½èË¡¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ê¿åÊ¬Êäµë¡¢Å¬ÀÚ¤Ê±ÉÍÜÀÝ¼è¡¢¤½¤·¤ÆµÙÂ©¤Ç¤¹¡£·Þ¤¨¼ò¤Î½¬´·¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢Áá¤á¤ËÀìÌç°åÎÅµ¡´Ø¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤ò¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
