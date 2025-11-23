¡ØGolden SixTONES¡Ù90Ê¬SP¤Ç°²ÅÄ°¦ºÚ¤ÈÂ¨¶½¥³¥ó¥È¡¡SUPER EIGHT ²£»³Íµ¡õKEY TO LIT Ãö¼íÁóÌï¤â½Ð±é
¡¡SixTONES¤Î´§ÈÖÁÈ¡ØGolden SixTONES¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬¡¢ËÜÆü11·î23Æü21»þ¤è¤êÊüÁ÷¡£°²ÅÄ°¦ºÚ¡¢²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¡¢Ãö¼íÁóÌï¡ÊKEY TO LIT¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡»ÒÌò»þÂå¤«¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿°²ÅÄ¤òÁ°¤Ë¡¢¡Ö¡È°¦ºÚ¤Á¤ã¤ó¡É¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¡È°¦ºÚ¤µ¤ó¡É¤Ê¤Î¤«¡×¤È¸Æ¤ÓÊý¤ÇÇº¤àSixTONES¡£°²ÅÄ¤¬¡Ö¸Æ¤Ó¤ä¤¹¤¤¸Æ¤ÓÊý¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¼«Í³¤Ë¸Æ¤ÓÌ¾¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¡¢°²ÅÄ¤âÂç¾Ð¤¤¡£SixTONES¤Î°õ¾Ý¤ò¡Ö³Ø¹»¤È¤¤¤¦¤«Éô³è¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥ï¥¤¥ï¥¤ÃçÎÉ¤¯¤µ¤ì¤Æ¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹°²ÅÄ¤¬¡¢º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤ÏSixTONES¤Î6¿Í¤È¡È¤ªº×¤êÁû¤®¡É¤Ë¡£¥µ¥¤¥º´¶¥²ー¥à¤ÈÆ°ÂÎ»ëÎÏ¥²ー¥à¤ÇÂç¹¥Êª¥°¥ë¥á¤Î¥²¥Ã¥È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²£»³¤¬¸åÇÚ¤ÎÃö¼í¤ò°ú¤Ï¢¤ì¡¢°ø±ï¤Î¡Ø¥Þ¥Ä¥±¥ó¥Ê¥ó¥Ðー¡Ù¤ËºÆÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡¡ºÇ½é¤Î¥²ー¥à¤ÏÈÖÁÈÌ¾Êª¡Ø¥µ¥¤¥º¤ÎÈÕ»Á¡Ù¡£¡È¿È¤Î²ó¤ê¤Ë¤¢¤ë¥¢¥ì¤Ë¥³¥ì¤ÏÆþ¤ë¤Î¤«¡©Æþ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡É¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¿·´¶³Ð¤ÎÌÜÍø¤¥²ー¥à¤À¡£Á´5Ìä¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¡¢Àµ²ò¤¹¤ì¤Ð¤´Ë«Èþ¥°¥ë¥á¤ÎËãÇÌÆ¦Éå¤ò¥²¥Ã¥È¡£¤¿¤À¤·1Ìä´Ö°ã¤¨¤ë¤´¤È¤Ë¤´Ë«Èþ¤Î¥µ¥¤¥º¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¿Ê¹ÔÌò¤ÏÆ£¿¹¿µ¸ã¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡½éÄ©Àï¤Î°²ÅÄ¤Ï¡¢¡ÖÎ¹¹Ô¤Î¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°¤ò¤¹¤ë»þ¤Ë´ñÎï¤ËµÍ¤á¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤ë¡£¤·¤«¤·¥µ¥¤¥º´¶ÂÐ·è¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¥²ー¥à¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¡£1ÌäÌÜ¤Ï¡ØÈô¹Ôµ¡¤Îµ¡Æâ¥«ー¥È¤ËÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥¿¥¤¥ä¤ÏÆþ¤ë¡©Æþ¤é¤Ê¤¤¡©¡Ù¡£Í½ÁÛ¤Î»²¹Í¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ëµ¡Æâ¥«ー¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ°¦ºÚ¤Á¤ã¤ó¤¬CA¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤«¡©¡×¤ÈSixTONES¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¤Î¥à¥Á¥ã¤Ö¤ê¡£°²ÅÄ¤â¡ÖµÕ¤Ë¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¡¢Â¨¶½µ¡Æâ¥³¥ó¥È¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¥Ü¥±¤Þ¤¯¤ëSixTONES¤Ë°²ÅÄ¤âÉé¤±¤¸¤È±þÀï¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£
¡¡²»³Ú¤Î»Ø´øËÀ¤ä¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¥µ¥¤¥ºÌäÂê¤Ç¤Ï¡¢°²ÅÄ°¦ºÚ¡ßSixTONES¤Î³Ø±à¥³¥ó¥È¤¬¼Â¸½¡£Å¾¹»À¸¤Î°¦ºÚ¤È°¥¬¥6¿Í¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¶î¤±²ó¤êÂçÁû¤®¤Ë¡£ËÝÏ®¤µ¤ì¤Þ¤¯¤ê¤ÎÆ£¿¹¤â¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤éÀ¤³¦°ì¤ª¤â¤·¤ì¤§¤Ê¡ª¡×¤ÈÂçÇú¾Ð¡£´Î¿´¤ÎÍ½ÁÛÂÐ·è¤Ç¤Ï¡¢°²ÅÄÁÈ¤ÈµþËÜÁÈ¤Ë¤è¤ëÁè¤¤¤¬ËÖÈ¯¡£¾×·âÅ¸³«¤ÎÏ¢Â³¤Ë¡¢°²ÅÄ¤âÇ®¶¸¤¹¤ë¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢Ä¶¹âÂ®²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ëÊª¤¬²¿¤«¤òÅö¤Æ¤ëÆ°ÂÎ»ëÎÏ¥²ー¥à¡Ø²óÅ¾¥ì¥·ー¥Öµå»ù¡Ù¤ËÄ©Àï¡£ÌäÂê¤ÏÁ´2Ìä¤È¤Ê¤ê¡¢²¿¤¬²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤òÁ´°÷¤½¤í¤Ã¤ÆÏ¢Â³Àµ²ò¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢°²ÅÄ¤ÎÂç¹¥Êª¤À¤È¤¤¤¦¶Ë¾å¥«¥ìー¥é¥¤¥¹¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡£¥¹¥Ýー¥Ä·Ð¸³¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÆÉ¤à¤Î¤ÏÂ®¤¤Êý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ý¤ÁÁ°¤ÎÂ®ÆÉÎÏ¤òÉð´ï¤ËÄ©¤àºÍ½÷ °²ÅÄ¡£¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥«¥ìー¿©¤Ù¤ë¤¾¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¤¬¡¢1ÌäÌÜ¤«¤é¡Ö²¿¤¢¤ì¡©¡×¡Ö¶ä¤ÎµåÂÎ¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¶ìÀï¡£¤½¤ó¤Ê°²ÅÄ¤ò¿¬ÌÜ¤Ë¡¢SixTONES¤¬¼¡¡¹¤ËÀµ²ò¡£ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿°²ÅÄ¤ÏÂçº®Íð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡ÍÙ¤Ã¤Æ¿ô¤¨¤ëÇ¾¥È¥ì·Ï¥ê¥º¥à¥²ー¥à¡Ø¥Þ¥Ä¥±¥ó¥Ê¥ó¥Ðー¡Ù¤Ë¤Ï¡¢²£»³¤ÈÃö¼í¤¬»²²Ã¡£Á´°÷¤Ç¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¡×¤Î¶Ê¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¶¤é¤ï¤·¤¤¤â¤Î¤Î¿ô¤ò¿ô¤¨¤ë¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¶»¸µ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ô»ú¤¬Àµ²ò¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ºÇ¸å¤Î¡Ö¥ª¥ì¡ª¡×¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁ°¤Ë½Ð¤Æ¥Ýー¥º¡£ÉÔÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ãç´Ö¤ÎÃ¯¤«¤Ë¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤Î¤ª»ÅÃÖ¤¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£¤´Ë«Èþ¤Î¤¹¤¾Æ¤¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ3ÌäÏ¢Â³Àµ²ò¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¡£
¡¡Á°²ó¤ÎÄ©Àï¤Ç»´ÇÔ¤·¤¿²£»³¤Ï¡¢º£²ó¤âÆ±¤¸4ÈÖ¤Î¥¼¥Ã¥±¥ó¤ò¤Ä¤±¤ÆÅÐ¾ì¡£¡Öº£²ó¤Î²¶¥Þ¥¸°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡ª¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤È±øÌ¾ÊÖ¾å¤òÀÀ¤¦¡£°ìÊý¤ÎÃö¼í¤Ï¡¢¡ÖËÍ¡¢SixTONES¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤¿¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È¡¢Ç°´ê¤Î½é½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Ç¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¶ÛÄ¥¡£ÀèÇÚ¤¿¤Á¤ËÃÑ¤ò¤«¤«¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¥²ー¥à¤ËÄ©¤à¤¬¡¢°ú¤Ã¤«¤±ÌäÂê¤ÎÏ¢Â³¤Ë²£»³¤âÃö¼í¤â¡Ö¥ä¥Ð¤¤¥ä¥Ð¤¤¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¥à¥º¤¤¡ª¡×¤È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡£°ø±ï¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤òºÆ¤ÓÅÜ¤é¤»¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë