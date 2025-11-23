ÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾®³ØÀ¸¤Î½ñÆ»ºîÉÊ¤ÎÉ½¾´¼°¡¡¡Ö¡Ø»ß¤á¡Ù¤ä¡Ø¤Ï¤é¤¤¡Ù¤ò¤ß¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ú²¬»³¡Û
ÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾®³ØÀ¸¤Î½ñÆ»ºîÉÊ¤ÎÉ½¾´¼°¤¬¤¤Î¤¦¡Ê22Æü¡Ë¡¢²¬»³»ÔËÌ¶è¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÏ¶¯¤¤¡Ö»ß¤á¡×¡Ö¤Ï¤Í¡×¡Ö¤Ï¤é¤¤¡×¡£½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ï¾®³Ø4Ç¯À¸¤Ç¤¹¡£ÀÇÌ³´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤¯¤ë²¬»³»ÔÁÅÀÇ¶µ°é¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÀÇ¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤ÈËèÇ¯³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢»ÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»¤«¤é±þÊç¤¬¤¢¤Ã¤¿Ìó5,900ÅÀ¤ÎÃæ¤«¤éÍ¥½¨ºîÉÊ42ÅÀ¤¬É½¾´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀÇ¤¬¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö°ì¤Ä°ì¤Ä¡¢¡Ø»ß¤á¡Ù¤ä¡Ø¤Ï¤é¤¤¡Ù¤ò¤ß¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¼õ¾Þ¤·¤¿ºîÉÊ¤Ïº£·î25Æü¤«¤é²¬»³»ÔËÌ¶è¤Î¹¬Ä®¿Þ½ñ´Û¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£