¡Ö¶¹¿´¾É¡×¤Î¿ÇÃÇ¤Ï¤É¤¦¹Ô¤¦¡© ¿´ÅÅ¿Þ¤Ç¸«¤¨¤ë¡ÈSTÊÑ²½¡É¤È¤Ï¡Ú°å»Õ´Æ½¤¡Û
¶¹¿´¾É¤Î¿ÇÃÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¿´ÅÅ¿Þ¸¡ºº¤ä±¿Æ°Éé²Ù»î¸³¡¢¤µ¤é¤Ë¿´Â¡¥«¥Æー¥Æ¥ë¸¡ºº¤ä²èÁü¿ÇÃÇ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¡ººÊýË¡¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸¡ºº¤ÎÆÃÄ§¤ä¿ÇÃÇÅª²ÁÃÍ¡¢¸Â³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£Å¬ÀÚ¤Ê¸¡ºº¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÀµ³Î¤Ê¿ÇÃÇ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇÅ¬¤Ê¼£ÎÅÊý¿Ë¤ò·èÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
ËÜÂ¿ ÍÎ²ð¡ÊMy¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ËÜÂ¿Æâ²Ê°å±¡¡Ë
·²ÇÏÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£¤½¤Î¸å¡¢°ËÀªºê»ÔÌ±ÉÂ±¡¡¢·²ÇÏ¸©Î©¿´Â¡·ì´É¥»¥ó¥¿ー¡¢ºÑÀ¸²ñ²£ÉÍ»ÔÅìÉôÉÂ±¡¤Ç½Û´Ä´ïÆâ²Ê°å¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤òÀÑ¤à¡£¸½ºß¤Ï¡ÖMy¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ËÜÂ¿Æâ²Ê°å±¡¡×±¡Ä¹¡£ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñÁí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ½Û´Ä´ï³Ø²ñÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ¿´·ì´É¥¤¥ó¥¿ー¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¼£ÎÅ³Ø²ñÀìÌç°å¡£
¶¹¿´¾É¤Î¿ÇÃÇ
¶¹¿´¾É¤Î¿ÇÃÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿´ÅÅ¿Þ¸¡ºº¤Ï´ðËÜÅª¤«¤Ä½ÅÍ×¤Ê¸¡ººÊýË¡¤Ç¤¹¡£°Ê²¼¤Ç¤Ï¡¢¿´ÅÅ¿Þ¸¡ºº¤Î°ÕµÁ¤È¶ñÂÎÅª¤Ê½ê¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
°ÂÀÅ»þ¿´ÅÅ¿Þ¤Î½ÅÍ×À¤È¸Â³¦
°ÂÀÅ»þ¿´ÅÅ¿Þ¤Ï¶¹¿´¾É¿ÇÃÇ¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤ÆÉ¬¤º¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¸¡ºº¤Ç¤¹¡£¶¹¿´¾ÉÈ¯ºîÃæ¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤¿¿´ÅÅ¿Þ¤Ç¤Ï¡¢¿´¶Úµõ·ì¤ËÆÃÄ§Åª¤ÊSTÊÑ²½¡ÊSTÄã²¼¤Þ¤¿¤ÏST¾å¾º¡Ë¤¬´Ñ»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£STÄã²¼¤Ï¿´ÆâËìÂ¦¤Îµõ·ì¤ò¼¨¤·¡¢Ï«ºîÀ¶¹¿´¾É¤ÇÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ST¾å¾º¤Ï´ÓÊÉÀ¤Îµõ·ì¤ò¼¨¤·¡¢°Û·¿¶¹¿´¾É¤äµÞÀ¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Ç´Ñ»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
TÇÈ¤ÎÊÑ²½¤â½ÅÍ×¤Ê½ê¸«¤Ç¡¢±¢ÀTÇÈ¤Î½Ð¸½¤äÁý¹âTÇÈ¤Ï¿´¶Úµõ·ì¤ò¼¨º¶¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÔÀ°Ì®¤Î½Ð¸½¡¢ÆÃ¤Ë´ü³°¼ý½Ì¤ä¿´Ë¼ºÙÆ°¤Ê¤É¤Ï¿´¶Úµõ·ì¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£QRSÉý¤Î±äÄ¹¤ä¿·¤¿¤ÊµÓ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î½Ð¸½¤â¡¢½ÅÆÆ¤Ê¿´¶Úµõ·ì¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢°ÂÀÅ»þ¿´ÅÅ¿Þ¤Ë¤Ï½ÅÍ×¤Ê¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£È¯ºî»þ°Ê³°¤ÏÀµ¾ï½ê¸«¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢°ÂÀÅ»þ¿´ÅÅ¿Þ¤¬Àµ¾ï¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¶¹¿´¾É¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢Ï«ºîÀ¶¹¿´¾É´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÌó50%¤Ç¤Ï°ÂÀÅ»þ¿´ÅÅ¿Þ¤¬Àµ¾ï¤Ç¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï±¿Æ°Éé²Ù»î¸³¤Ê¤É¤ÎÄÉ²Ã¸¡ºº¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
±¿Æ°Éé²Ù»î¸³¤Î¿ÇÃÇÅª²ÁÃÍ
±¿Æ°Éé²Ù»î¸³¤Ï¶¹¿´¾É¿ÇÃÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¸¡ººÊýË¡¤Ç¤¹¡£¥È¥ì¥Ã¥É¥ß¥ë¤ä¥¨¥ë¥´¥áー¥¿ー¤òÍÑ¤¤¤ÆÃÊ³¬Åª¤Ë±¿Æ°¶¯ÅÙ¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¿´ÅÅ¿Þ¤òµÏ¿¤·¡¢±¿Æ°¤Ë¤è¤ë¿´¶Úµõ·ì¤ÎÍ¶È¯¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£±¿Æ°¤Ë¤è¤ê¿´¶Ú»ÀÁÇ¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤·¡¢´§Æ°Ì®¶¹ºõ¤¬¤¢¤ë¤È¼ûÍ×¤È¶¡µë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¡¢¿´¶Úµõ·ì¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¿ÇÃÇ´ð½à¤È¤·¤Æ¡¢±¿Æ°Éé²Ù¤Ë¤è¤ê¿åÊ¿·¿¤Þ¤¿¤Ïdown-sloping·¿¤ÎSTÄã²¼¤¬1mm°Ê¾åÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£up-sloping·¿¤ÎSTÄã²¼¤Ïµ¶ÍÛÀ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢¿ÇÃÇÅª²ÁÃÍ¤ÏÄã¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±¿Æ°Ãæ¤Î¶»ÄË¤Î½Ð¸½¡¢·ì°µÈ¿±þ¤Î°Û¾ï¡¢±¿Æ°ÂÑÍÆÇ½¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¤âÉ¾²Á¹àÌÜ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
±¿Æ°Éé²Ù¿´ÅÅ¿Þ¤Ï¿ÇÃÇ¤ËÍÍÑ¤À¤¬´¶ÅÙ¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¡¢È¯ºî»þ°Ê³°¤ÏÀµ¾ï¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÂ¾¸¡ºº¡Ê²èÁü¸¡ºº¤äÉé²Ù²èÁü¸¡ºº¡Ë¤ÇÊä´°¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¶±¢À¤È¤Ê¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ê±¿Æ°¶¯ÅÙ¤ËÃ£¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Ã±»ÞÉÂÊÑ¤ÇÂ¦Éû·ì¹ÔÏ©¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¦Â¼×ÃÇÌô¤Ê¤É¤Î¹³¶¹¿´¾ÉÌô¤ÎÉþÍÑ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¶ÍÛÀ¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ï¡¢½÷À¡¢º¸¼¼ÈîÂç¡¢¥¸¥®¥¿¥ê¥¹ÉþÍÑ¡¢ÅÅ²ò¼Á°Û¾ï¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿´Â¡¥«¥Æー¥Æ¥ë¸¡ºº¤È²èÁü¿ÇÃÇ
¶¹¿´¾É¤Î³ÎÄê¿ÇÃÇ¤Ë¤Ï¿¯½±Åª¸¡ºº¤Ç¤¢¤ë¿´Â¡¥«¥Æー¥Æ¥ë¸¡ºº¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Èó¿¯½±Åª²èÁü¿ÇÃÇ¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ç¾ÜºÙ¤ÊÉ¾²Á¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´§Æ°Ì®Â¤±Æ¸¡ºº¤Ï¶¹¿´¾É¿ÇÃÇ¤Î¥´ー¥ë¥É¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤È¤µ¤ì¤ë¸¡ºº¤Ç¤¹¡£ÂçÂÜÆ°Ì®¤Þ¤¿¤ÏÜö¹üÆ°Ì®¤«¤é¥«¥Æー¥Æ¥ë¤òÁÞÆþ¤·¡¢´§Æ°Ì®¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¥«¥Æー¥Æ¥ëÀèÃ¼¤ò°ÌÃÖ¤µ¤»¤ÆÂ¤±ÆºÞ¤òÃíÆþ¤·¡¢´§Æ°Ì®¤Î·ÁÂÖ¤È·ìÎ®¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤Î³ÑÅÙ¤«¤é»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´§Æ°Ì®¤Î¶¹ºõÉô°Ì¡¢ÄøÅÙ¡¢À¾õ¤ò¾ÜºÙ¤ËÉ¾²Á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï´§Æ°Ì®Â¤±Æ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢·ì´ÉÆâÄ¶²»ÇÈ¡ÊIVUS¡Ë¤ä¸÷´³¾ÄÃÇÁØ»£±Æ¡ÊOCT¡Ë¤Ë¤è¤ë·ì´ÉÆâ¥¤¥áー¥¸¥ó¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¸¡ºº¤Ë¤è¤ê¡¢¥×¥éー¥¯¤ÎÁÈÀ®¤ä·ì´ÉÊÉ¤Î¾ÜºÙ¤Ê¹½Â¤¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤è¤êÀºÌ©¤Ê¿ÇÃÇ¤È¼£ÎÅÊý¿Ë¤Î·èÄê¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
CT¡¦MRI¸¡ºº¤Î¿ÇÃÇ¤Ë¤ª¤±¤ë°ÌÃÖ¤Å¤±
Èó¿¯½±Åª²èÁü¿ÇÃÇ¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤è¤ê¡¢´§Æ°Ì®CT¸¡ºº¡ÊCCTA¡Ë¤¬¶¹¿´¾É¿ÇÃÇ¤Ë¹¤¯ÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£64Îó°Ê¾å¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¹¥é¥¤¥¹CT¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´§Æ°Ì®¤Î¾ÜºÙ¤Ê²èÁü¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£CCTA¤Ï´§Æ°Ì®¶¹ºõ¤Î¸¡½Ð¤Ë¹â¤¤±¢ÀÅªÃæÎ¨¡Ê95%°Ê¾å¡Ë¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¹¿´¾É¤Î½ü³°¿ÇÃÇ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CCTA¤ÎÍøÅÀ¤ÏÈó¿¯½±Åª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢³°Íè¤Ç¼Â»Ü²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢´§Æ°Ì®Á´ÂÎ¤ò°ìÅÙ¤ËÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÐ³¥²½¤ä¥×¥éー¥¯¤ÎÀ¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¹âÅÙÀÐ³¥²½¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤äÉÔÀ°Ì®¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï²è¼Á¤¬Äã²¼¤·¡¢Àµ³Î¤ÊÉ¾²Á¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿´Â¡MRI¸¡ºº¤Ï¿´¶Úµõ·ì¤ÎÉ¾²Á¤ËÍÍÑ¤Ç¤¹¡£ÌôÊªÉé²Ù¿´¶Úperfusion MRI¤Ë¤è¤ê¡¢¿´¶Ú·ìÎ®¤ÎÄã²¼¤òÄêÎÌÅª¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿´¶Ú¤ÎÆ°¤¤äÈî¸ü¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤è¤ê¡¢ËýÀÅª¤Ê¿´¶Úµõ·ì¤Ë¤è¤ë¿´µ¡Ç½Äã²¼¤ò¸¡½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Â¤±ÆºÞ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÃÙ±äÂ¤±ÆMRI¤Ç¤Ï¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¤ä¿´¶ÚÀþ°Ý²½¤ÎÈÏ°Ï¤òÀµ³Î¤ËÉ¾²Á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¶¹¿´¾É¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê¿ÇÃÇ¤È¼£ÎÅ¤Ë¤è¤ê¾É¾õ¤Î²þÁ±¤ÈÍ½¸å¤Î²þÁ±¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¼À´µ¤Ç¤¹¡£¾É¾õ¤ò¸«Æ¨¤µ¤ºÁá´ü¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¡¢´í¸±°ø»Ò¤Î´ÉÍý¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¡¢°å»Õ¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¶»¤ÎÄË¤ß¤ä°µÇ÷´¶¤Ê¤É¤Î¿´Â¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¾É¾õ¤Ç¤ªº¤¤ê¤ÎºÝ¤Ï¡¢½Û´Ä´ïÆâ²Ê¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
