¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬¡È¸µ¼é¸î¿À¡É¤ò¥Î¥ó¥Æ¥ó¥ÀーFA¤âºÆ·ÀÌó¤Î°Õ¸þ¡¡Ç¯Êð9²¯Ä¶¤¨¤ò²óÈò¤â¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤¿¿®Íê´Ø·¸
¥É¥¸¥ãー¥¹¤Çºòµ¨¤Þ¤Ç¥¯¥íー¥¶ー¤òÌ³¤á¤¿¥¨¥Ð¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹Åê¼ê¤¬¡¢º£¥ª¥Õ¤Ë¥Î¥ó¥Æ¥ó¥ÀーFA¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÊÆÊ£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¤ËÊó¤¸¤¿¡£31ºÐ±¦ÏÓ¤Ï¸½ºßFA¤À¤¬¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥É¥¸¥ãー¡¦¥Ö¥ëー¡Ù¤Ï22Æü¡ÊÆ±23Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÈºÆ·ÀÌó¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£2022Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³60»î¹çÅÐÈÄ
¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Ï2021Ç¯ÅÓÃæ¤Ë¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ø²ÃÆþ¡£22Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Ç60»î¹ç°Ê¾å¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢23Ç¯¤Ï24¥»ー¥Ö¡¢24Ç¯¤Ï18¥»ー¥Ö¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢²ø²æ¤Î±Æ¶Á¤Ç³«Ëë¤«¤é½ÐÃÙ¤ì¡¢7»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¸å¡¢5·î¤ËºÆ¤ÓÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ±¦Éª¤Î¥È¥ßー¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£Éüµ¢¤Ë¤ÏÄ¹´ü´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢Ç¯ÊðÄ´Ää³Û610Ëü¥É¥ë¡ÊÌó9²¯5400Ëü±ß¡Ë¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤ò¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¥Î¥ó¥Æ¥ó¥ÀーFA¤È¤¹¤ë·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£
¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎºÆ·ú¤¬µÞÌ³¤È¤µ¤ì¤ë¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤ÎFA¤Ï¶Ã¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¡Ø¥É¥¸¥ãー¡¦¥Ö¥ëー¡Ù¤Ï22Æü¡ÊÆ±23Æü¡Ë¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¥Õ¥êー¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¡¢µåÃÄ¤¬ºÆ·ÀÌó¤Î°Õ¸þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¢£¡Ö¥Áー¥à¤ÎÀ®¸ù¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¥Õ¥êー¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤ÏÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡Ù¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥¹µ¼Ô¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥¨¥Ð¥ó¤ÈÂåÍý¿Í¤È¤Ï²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÈà¤Ï¼ê½Ñ¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤ß¡¢ºÆ¤Ó¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢Éüµ¢»þ´ü¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤é¤ÎºÆ·ÀÌó¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¨¥Ð¥ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Áー¥à¤ÎÀ®¸ù¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÈà¤¬¼«¿È¤È²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÁ±¤Î·èÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢»þ´Ö¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤òÂº½Å¤·¤¿¤¤¡×¤È¤â½Ò¤Ù¡¢Î¾¼Ô¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
¤Ê¤ªº£µ¨¤Î¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥Êー¡¦¥¹¥³¥Ã¥ÈÅê¼ê¤¬¥¯¥íー¥¶ー¤òÌ³¤á¤¿¤¬¡¢°ÂÄê´¶¤ò·ç¤¯¾ìÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤Ç¼é¸î¿À¤òÌ³¤á¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï¡¢Íèµ¨¤ÏÀèÈ¯¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤ËÌá¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¡È¼é¸î¿ÀÉÔºß¡É¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ÎÊä¶¯¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬º£¸å¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤ë¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£