¡ÚNBA»î¹çÂ®Êó¡Û2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë ¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º¡¦¥Ú¥ê¥«¥ó¥º vs ¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ûー¥¯¥¹
¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º¡¦¥Ú¥ê¥«¥ó¥º vs ¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ûー¥¯¥¹
ÆüÉÕ¡§2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë
³«ºÅÃÏ¡§¥¹¥àー¥¸ー¡¦¥¥ó¥°¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊNew Orleans¡Ë
ºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º¡¦¥Ú¥ê¥«¥ó¥º 98 - 115 ¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ûー¥¯¥¹
¡¡NBA¤Î¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º¡¦¥Ú¥ê¥«¥ó¥ºÂÐ¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ûー¥¯¥¹¤¬¥¹¥àー¥¸ー¡¦¥¥ó¥°¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊNew Orleans¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º¡¦¥Ú¥ê¥«¥ó¥º¤¬¥êー¥É¤·25-21¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ûー¥¯¥¹¤¬µÕÅ¾¤·46-56¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ûー¥¯¥¹¤¬»î¹ç¤òÍÍø¤Ë±¿¤Ó70-88¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤ÏÎ¾¥Áー¥àÙÉ¹³¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º¡¦¥Ú¥ê¥«¥ó¥º¤¬¥êー¥É¤·98-115¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ûー¥¯¥¹¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2025-11-23 11:45:06 ¹¹¿·