Ç¾²Ê³Ø¼Â¸³¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤¿¡Ö¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤Î¥³¥Ä¡×¤È¤Ï¡©
¥°¡¼¡¦¥Á¥ç¥¡¦¥Ñ¡¼¤È¤¤¤¦½Ð¤·¤¿»Ø¤ÎËÜ¿ô¤Ç¾¡ÇÔ¤ò·è¤á¤ë¡Ö¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦Ãæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥²¡¼¥à¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¥·¥É¥Ë¡¼Âç³Ø¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¤³¤Î¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í´Ö¤Î°Õ»Ö·èÄê¥×¥í¥»¥¹¤òÇ¾²Ê³Ø¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Neural decoding of competitive decision-making in Rock-Paper-Scissors | Social Cognitive and Affective Neuroscience | Oxford Academic
Even in a simple game, our brains keep score - and those scores shape every choice we make
https://theconversation.com/even-in-a-simple-game-our-brains-keep-score-and-those-scores-shape-every-choice-we-make-267117
¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¶¥ÁèÅª¤Ê¥²¡¼¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿ô³ØÅª¤ËºÇ¤âÍÍø¤ÊÀïÎ¬¤Ï¡Ö´°Á´¤Ë¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£¤â¤·¼«Ê¬¤Î¼ê¤¬Í½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤ÏÂÐ¹³¤¹¤ëÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¾¡Î¨¤Ï¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¤Ë¼ýÂ«¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ´°Á´¤Ë¥é¥ó¥À¥à¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ëº¤Æñ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ä¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¥·¥É¥Ë¡¼Âç³Ø¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤Î¸½¾Ý¤ò¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤ë¤¿¤á¡¢62Ì¾¤Î»²²Ã¼Ô¤Ë¥Ú¥¢¤òÁÈ¤Þ¤»¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼²½¤µ¤ì¤¿¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤ò¹ç·×480²ó¹Ô¤ï¤»¤ë¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤Ï2ÉÃ´Ö¤Î¡Ö°Õ»×·èÄê¥Õ¥§¡¼¥º¡×¡¢2ÉÃ´Ö¤Î¡Ö²óÅúÁªÂò¥Õ¥§¡¼¥º¡×¡¢¤½¤·¤Æ1ÉÃ´Ö¤Î¡Ö·ë²ÌÉ½¼¨¥Õ¥§¡¼¥º¡×¤È¤¤¤¦¹½À®¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¡¢³ÆÃÊ³¬¤Ç¤ÎÇ¾Æâ¾ðÊó¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥¹¥¥ã¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼êË¡¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¤Î¼Ò²ñÇ¾²Ê³Ø¤Î¸¦µæ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Ã±ÆÈ¤Î»²²Ã¼Ô¤ÎÇ¾³èÆ°¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥¹¥¥ã¥ó¤Ç¤Ï¡ÖÁê¸ßºîÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤ÎÇ¾³èÆ°¡×¤òÆ±»þ¤ËµÏ¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¶¨ÎÏ¤ä¶¥Áè¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñÅª¤ÊÊ¸Ì®¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ç¾¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¾ðÊó¤ò½èÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¼Â¸³¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿¹ÔÆ°¥Ç¡¼¥¿¤ÎÊ¬ÀÏ¤«¤é¤Ï¡¢¿Í´Ö¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ë¤Ê¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¶ñÂÎÅª¤Ê·¹¸þ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÏÀ¾å¤Ï¥°¡¼¡¦¥Á¥ç¥¡¦¥Ñ¡¼¤Î³Æ¼ê¤¬33.3¡ó¤Î³ÎÎ¨¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î»²²Ã¼Ô¤Ï¡Ö¥°¡¼¡×¤ò²á¾ê¤ËÁªÂò¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¼ê¤È¤·¤Æ¥°¡¼¤òµó¤²¤¿»²²Ã¼Ô¤Î³ä¹ç¤Ï51.61¡ó¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¥Á¥ç¥¡×¤ò¹¥¤à·¹¸þ¤¬ºÇ¤âÄã¤¯¡¢¤ï¤º¤«14.52¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Á°¤Î¥²¡¼¥à¤Î·ë²Ì¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤Î»²²Ã¼Ô¤¬¼¡¤Î¼ê¤òÊÑ¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¡¢¤³¤³¤Ë¤â¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤µ¤é¤Ë¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Ç¾ÇÈ¥Ç¡¼¥¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÂ¿ÊÑÎÌ¥Ñ¥¿¡¼¥ó²òÀÏ¡×¤È¤¤¤¦¹âÅÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¼êË¡¤òÍÑ¤¤¡¢Ç¾³èÆ°¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤«¤é¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î»×¹Í¤ò²òÆÉ¤¹¤ë¤³¤È¤ò»î¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¼ê¤òÁª¤ÖÁ°¤Î¡Ö°Õ»×·èÄê¥Õ¥§¡¼¥º¡×¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¡¢Ç¾Æâ¤ÎÅÅµ¤¿®¹æ¤«¤é¼¡¤Ë¤É¤Î¼ê¤ò½Ð¤¹¤«¤òÍ½Â¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢°Õ¼±Åª¤Ê¹ÔÆ°¤¬µ¯¤³¤ëÁ°¤Ë¡¢Ç¾Æâ¤Ç°Õ»×·èÄê¤Î¥×¥í¥»¥¹¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÂ¿¤¯¤Î»î¹ç¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡Ö¾¡¼Ô¡×¤È¡¢Éé¤±±Û¤·¤¿¡ÖÇÔ¼Ô¡×¤ÎÇ¾³èÆ°¤òÈæ³Ó¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Éé¤±±Û¤·¤¿ÇÔ¼Ô¤ÎÇ¾¤Ë¡Ö°Õ»×·èÄê¤ÎºÇÃæ¤Ë¡ØÁ°¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¼«Ê¬¤¬²¿¤ò½Ð¤·¤¿¤«¡Ù¤ª¤è¤Ó¡ØÁê¼ê¤¬²¿¤ò½Ð¤·¤¿¤«¡Ù¤È¤¤¤¦²áµî¤Î¾ðÊó¡×¤¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£°ìÊý¤Ç¡¢¾¡¼Ô¤ÎÇ¾Æâ¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²áµî¤ÎÍúÎò¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï¸¡½Ð¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¶¥ÁèÅª¤Ê¾õ¶·¤Ë¤ª¤±¤ë¡Öµ²±¡×¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê¼¨º¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢²áµî¤Î¾ðÊó¤ò³Ø½¬¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÀ¸Â¸¤ä¶¨ÎÏ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍÍø¤ËÆ¯¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥é¥ó¥À¥àÀ¤¬ºÇÅ¬²ò¤È¤Ê¤ë¶¥Áè¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢²áµî¤Î·ë²Ì¤Ë°ú¤¤º¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤«¤¨¤Ã¤ÆÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£ÇÔ¼Ô¤ÏÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¡ÖÁ°²óÁê¼ê¤Ï¥°¡¼¤ò½Ð¤·¤¿¤«¤é¡¢¼¡¤Ï¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿äÂ¬¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤¬¥Ñ¥¿¡¼¥ó²½¤µ¤ì¡¢Áê¼ê¤ËÍ½Â¬¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤Ï´°Á´¤ÊÍð¿ô¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾ï¤Ë²áµî¤Î½ÐÍè»ö¤«¤éÌ¤Íè¤òÍ½Â¬¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÀ¼Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¨ÎÏ´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¾å¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¹ÔÆ°¤òÍ½Â¬¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤òÍ½Â¬²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÍÍÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê´°Á´¥é¥ó¥À¥à¤¬ºÇ¤âÍÍø¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¤½¤ÎÇ¾¤Î½¬À¤¬µØ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¡Ö¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤ÎÈë·í¤Ï¡¢²áµî¤Î¾¡¤ÁÉé¤±¤äÁê¼ê¤Î¼ê¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¹¤®¤º¡¢»×¹Í¤òº£¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤Æ²áµî¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÀ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£