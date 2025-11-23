¾×·â¥»¡¼¥Ö¡ªÆüËÜÂåÉ½GK¤¬¡Ö¿À¤«¤è¡×¡Ö¥Ð¥±¥â¥ó¤ä¡×£²»î¹çÏ¢Â³¤ÎPK¥¹¥È¥Ã¥×¤¬ÏÃÂêÊ¨Æ¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¼Ô¡©¡×¡ÚU-17WÇÕ¡Û
¡ÚFIFA U-17 ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥× ¥«¥¿¡¼¥ë 2025¡ÛU-17¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢ÂåÉ½ 1¡Ý0 U-17ÆüËÜÂåÉ½¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11·î21Æü¡¿¥¢¥¹¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥¾¡¼¥ó ¥Ô¥Ã¥Á3¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¿À¤¬¤«¤êÅª¤Ê¡ÖPK¥¹¥È¥Ã¥×¡×
¡¡U-17ÆüËÜÂåÉ½¤ÎGKÂ¼¾¾½¨»Ê¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹FC¡Ë¤¬¡¢Áê¼ê¤ÎPK¤ò´°àú¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡£¼é¸î¿À¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡U-17ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢U-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½à¡¹·è¾¡¤ÇU-17¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£49Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï²¿ÅÙ¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤Ê¤¬¤éÆÀÅÀ¤¬Ã¥¤¨¤º¡¢0¡Ý1¤Ç·Þ¤¨¤¿90+5Ê¬¡¢ÈùÌ¯¤ÊÈ½Äê¤Ë¤è¤êPK¤òÍ¿¤¨¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡MFÏÂÅÄÉð»Î¡Ê±ºÏÂ¥æ¡¼¥¹¡Ë¤Î¤ï¤º¤«¤ÊÀÜ¿¨¤¬¥Ó¥Ç¥ªÈ½Äê¤Î·ë²Ì¡¢PK¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤ÆÂç¥Ô¥ó¥Á¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤ÎFW¥Ï¥µ¥ó¡¦¥Ç¥·¥·¥å¥¯¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢Â¼¾¾¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ò¾å¤²¡¢É½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÂÐÖµ¤¹¤ë¥¥Ã¥«¡¼¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£Å«¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¥Ç¥·¥·¥å¥¯¤¬º¸Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢½Ö»þ¤ËºÙ¤«¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ß¡¢±¦Êý¸þ¤Ë²£¤ÃÈô¤Ó¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¥³¡¼¥¹¤â´°àú¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥»¡¼¥Ö¤Ç»ß¤á¤¿¡£
¡¡¼Â¶·¡¦¸¶Âç¸ç»á¤¬¡Ö¤µ¤¹¤¬Â¼¾¾½¨»Ê¡ª¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢²òÀâ¡¦Ì¾ÎÉ¶¶¹¸»á¤Ï¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡ª¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯º£Âç²ñ¤ÎÆüËÜMVP¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¥é¥¦¥ó¥É16¤ËÂ³¤¯2»î¹çÏ¢Â³¤ÎPK¥¹¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢SNS¾å¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¿À¤À¤ï¡×¡Öº£Âç²ñ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÆüËÜ¤ÎMVP¡×¡Ö¥¶¥¤¥ª¥ó¤ËÂ³¤¤½¤¦¡×¡ÖÂ¼¾¾¤¯¤ó¤È1²¯±ß¤Ç·ÀÌó¤·¤è¤¦¡×¡ÖÂ¼¾¾¤¯¤ó¤¤¤¤GK¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ð¥±¥â¥ó¤ä¡×¡ÖÂ¼¾¾¤ä¤Ð¤¹¤®¡¢¤Þ¤¿»ß¤á¤¿¡×¡ÖÂ¼¾¾¤¯¤óPK¤Ä¤è¤Ä¤è¤À¤Ê¡×¡ÖÂ¼¾¾¤¯¤ó¤¬´Á¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Þ¤¿»ß¤á¤¿¡ª¡×¡Ö¤¤¤ä¿À¤«¤è¡ªÂ¼¾¾¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¼Ô¤ä¡×¡ÖÂ¼¾¾¤È¤ó¤Ç¤â¤Í¤¨¤Ê¡£Âº·É¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÂç¶½Ê³¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç°é¤Ã¤¿Â¼¾¾¤Ï¡¢U-15ÂåÉ½¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤ÇÀï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢U-17ÂåÉ½¤«¤éÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¡¼¡£º£Âç²ñ¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤âÃ´¤Ã¤¿¼é¸î¿À¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤ÇË¾¤ß¤ò·Ò¤²¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¼éÈ÷¤òÊø¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¥Ù¥¹¥È8ÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ1¤Ï»î¹ç¸å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë·è¾¡Àï¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂç²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£WÇÕ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤âÂ¾¤ÎÂç²ñ¤Ç¤âÆüËÜÂåÉ½¤Î±þ±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼þ°Ï¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÊABEMA de J SPORTS¡¿FIFA U-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥× ¥«¥¿¡¼¥ë2025¡Ë