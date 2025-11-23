¹¥¤ß¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤éºî¤Ã¤Á¤ã¤¨¡ª¡¡¥Û¥¤¡¼¥ë¤Î¥ï¥ó¥ª¥ÕÀ½ºî¤Ê¤ó¤Æ±ï±ó¤¤¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¤é¤¸¤Ä¤Ï½îÌ±¤Ç¤â¸½¼ÂÅª¤ÊÏÃ¤À¤Ã¤¿
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£°¦¼Ö¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¤ò¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤â¤Î¤Ë¸ò´¹¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À
¢£¥Û¥¤¡¼¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ë¤ÏP.C.D.¤ä¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë
¢£¥Û¥¤¡¼¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é´°Á´¥ï¥ó¥ª¥ÕÀ½ºî¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÀìÌç¶È¼Ô¤âÂ¸ºß¤¹¤ë
¥Û¥¤¡¼¥ë¸ò´¹¤Ï¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤ÎÂè°ìÊâ
¡¡°¦¼Ö¤ÎÂ¤â¤È¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¡£¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Ï½ãÀµ¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ï¥¤¥Þ¥¤¥Á¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥µ¥¤¥º¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¹¥¤¤«¤é¤¹¤ë¤È¸ò´¹¤ÏÉ¬¿Ü¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â·è¤Þ¤ë¼Ö¼ï¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤«¤é¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤¤â¤Á¤¬Æ¯¤¯¤¿¤á¡¢¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ï¤Ç¤¤ì¤Ð¸ò´¹¤·¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¾å°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÆ±°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¥Ï¥º¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢µì¼Ö¤äÍ¢Æþ¼Ö¡¢ÅÐ¾ì¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¼Ö¼ï¤ä¥Þ¥¤¥Ê¡¼¼Ö¼ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥¿¥ê¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¥µ¥¤¥º¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¤ÎÁªÂò»è¤¬¾¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢µã¤¯µã¤¯¥¹¥Ú¡¼¥µ¡¼¤äP.C.D.¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤ÆÂ¾¼Ö¼ïÍÑ¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¥¹¥Ú¡¼¥µ¡¼¤äP.C.D.¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ê¤É¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â½ÅÎÌÁý¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÉÔ°Â¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é»ÈÍÑ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ÈÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÇº¤á¤ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐWORK¤Ç¤ÏP.C.D.¤ÎÊÑ¹¹¤ä¡¢2¥Ô¡¼¥¹¤ä3¥Ô¡¼¥¹¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¤â¥ª¡¼¥À¡¼¤Çºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥«¥é¡¼¤âÊ£¿ô¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¤Ê¤«¤«¤é¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¨¥¤¥È¥¹¥Ý¡¼¥¯¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¥ï¥¿¥Ê¥Ù¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ËP.C.D.¤ÎÊÑ¹¹¤ä¥«¥é¡¼¤ÎÊÑ¹¹¡¢¤µ¤é¤Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÉô¥µ¥¤¥º¤Ç¤Ï¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¤ÎÊÑ¹¹¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Îµæ¶Ë¤Ï¡¢¥ï¥ó¥ª¥Õ¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¼êÃÊ¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¶È¼Ô¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢É®¼Ô¤Î°¦¼Ö¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¤ÎÀ½ºî¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿iMLA WHEELS¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¤â¥¤¥ó¥Á¿ô¤äP.C.D.¡¢¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤ÆÀ½ºî¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¤¬¡¢¥ï¥ó¥ª¥Õ¤Ç¤Î¥Û¥¤¡¼¥ëºîÀ®¤âÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤Ê¤É¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥â¥«¡¼¤Î¥Û¥¤¡¼¥ëÀ½ºî¤âÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÂ¤â¤È¤ò»Ù¤¨¤ë¥Û¥¤¡¼¥ë¤À¤±¤Ë¡¢Á³¤ë¤Ù¤¶¯ÅÙ¤Ï³ÎÊÝ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´õË¾¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤Ù¤Æ¤¬·Á¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ë½ÏÃÎ¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤½¤ÎÊÕ¤ê¤â¹ÍÎ¸¤·¤Æ¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÍú¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¶â³Û¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢ÂÅ¶¨¤·¤¿¥Û¥¤¡¼¥ëÁª¤Ó¤Ç²¿ÅÙ¤«Çã¤¤Ä¾¤¹¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢·è¤·¤Æ¹â¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¶â³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£