ÉñÂæ¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¼ö¤¤¤Î»Ò¡Ù½Ð±é¼Ô¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç3¿ÍÊÑ¹¹
¡¡ÉñÂæ¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¼ö¤¤¤Î»Ò¡Ù¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬23Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢Æ±Æü¤Î¸ø±é¤Ç3¿Í¤¬¸òÂå¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÉñÂæ¡Ø¼ö¤¤¤Î»Ò¡ÙÎòÂå¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼Ìò¥¥ã¥¹¥È
¡¡23Æü¤Î¸á¸å0»þ15Ê¬¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¹¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼Ìò:¡§¾®·ëÌ«¿Î¢ªÊ¡»³¹¯Ê¿¡¢¥¨¥¤¥â¥¹¡¿¥À¥ó¥Ö¥ë¥É¥¢Ìò¡§´ÖµÜ·¼¹Ô¢ª¼Ä¸¶Àµ»Ö¡¢ÁÈÊ¬¤±Ë¹»Ò¡¿¥Ù¥¤¥óÌò¡§Èø¿¬À¬Âç¢ªÀÐ¸¶·òÂÀÏº¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¤´ÌÂÏÇ¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²¿Â´¤´Î»¾µ¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾°¡¢½Ð±é¼ÔÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¦Â¾Æü¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¡¦Ê§¤¤Ìá¤·¤Ï¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢½Å¤Í¤Æ¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¼ö¤¤¤Î»Ò¡Ù¤Ï¡¢Åìµþ¡¦TBSÀÖºäACT¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç2022Ç¯¤Î³«Ëë¤«¤éÌó4Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ê¥í¥ó¥°¥é¥ó¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍèÇ¯12·î27Æü¤ËÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
