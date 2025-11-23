½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¡¢¸µ´Ú¹ñÂåÉ½¤¬ÎÞ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥²¥Ã¥È ¡È4Ç¯8¥«·î¤Ö¤ê¡É¥³¡¼¥È¤Ç¾¡Íø¤ò·è¤á¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¯ Ä¾¸å¤Ë¸«¤»¤¿´¿´î¡¢°ÂÅÈ¡¢ÎÞ
¡¡½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¤Ç¡¢Áª¼ê¤¬»×¤ï¤º´¶¶Ë¤Þ¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤«¤éSV¥ê¡¼¥°¤ËÅÅ·â»²Àï¤·¡¢4Ç¯8¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ã¤¿Êì¹ñ¤Ç¡È¼¡À¤Âå¥¹¥¿¡¼¸õÊä¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¸µ´Ú¹ñÂåÉ½Áª¼ê¤¬¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò·è¤á¤¿Ä¾¸å¤Ë´¿´î¡¢°ÂÅÈ¤ÎÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡11·î22Æü¤ÎÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¤ÎÂè7Àá¡¢¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥ÊÉ±Ï©¤ÏKUROBE¥¢¥¯¥¢¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¡£»î¹ç¤Ï¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤à°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿Âè5¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢É±Ï©¤¬¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¤âKUROBE¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤òµö¤·¡¢¥¹¥³¥¢¤Ï14¡½13¤È¤Þ¤µ¤ËÇòÇ®¤ÎÅ¸³«¡£KUROBE¤ÎÁª¼ê¤¬µ§¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¼é¤ëÃæ¡¢¥µ¡¼¥Ö¤¬Åê¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤¿É±Ï©¤Ï¡¢1±ýÉü¤Î¥é¥ê¡¼¤Î¸å¡¢Áê¼ê¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò¥ê¥Ù¥í¡¦Ê¡Î±·ÅÈþ¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥ì¥·¡¼¥Ö¡£¤½¤·¤Æ¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤ÎÅÄÃæºé´õ¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¥ì¥Õ¥È¤Ø¤Î¥È¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¤Õ¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤¿¥¤¡¦¥¸¥§¥è¥ó¤Ï¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤òÁÀ¤Ã¤Æ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡£Ä¾¸å¡¢Àþ¿³¤Ï°ì½Ö¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¤òµó¤²¤Æ¥¢¥¦¥È¤ÎÈ½Äê¤ò²¼¤·¤«¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ½Äê¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥¤¡¦¥¸¥§¥è¥ó¤â¼ê¤òµó¤²¤Æ¼«¿È¤ÎÆÀÅÀ¤ò¼çÄ¥¤·¡¢ÆÀÅÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤È¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î´¿´î¤ÎÎØ¤ÎÃ¼¤ËºÂ¤ê¡¢´¿´î¤È°ÂÅÈ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ëÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ãç´Ö¤¬¤½¤ÎÇØÃæ¤ò¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤ÈÃ¡¤¤¤ÆÏ«¤¦Ãæ¡¢ËÜ¿Í¤Ï´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤ÆÎÞ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¾¡Íø¤ò·è¤á¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¥ï¥±¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µ´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ï¡¢º£µ¨¤«¤éÉ±Ï©¤ËÆþÃÄ¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë²áµî¤Î½ÐÍè»ö¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ´Ú¹ñÆâ¤Ç¤ÎÌµ´ü¸Â½Ð¾ìÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥®¥ê¥·¥ã¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤òµá¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢É¨¤Î¸Î¾ã¤ÇÎ¥Ã¦¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï»ö¼Â¾å¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÇÈÍð¤ËËþ¤Á¤¿Êâ¤ß¤ÎËö¤ËÅÅ·âÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡É±Ï©¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢¡Ö²áµî¤Ëµ¯¤¤¿½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤«Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Þ¤¿¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ï¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç³èÌö¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï°ËÆ£Ëã½ï¤È¶¦¤Ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¡Ö»ä¼«¿È¡¢4Ç¯8¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Áª¼ê¡¦¥³¡¼¥Á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ë¤ÏÁÄ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âµÍ¤á¤«¤±¤ë¤Ê¤É¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼¨¤·¡¢¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Î·ãÆ®¤ÎÃæ¡¢¥Á¡¼¥à¤ò·àÅª¤Ê¾¡Íø¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£¡ÊABEMA de J SPORTS¡¿SV¥ê¡¼¥°¡Ë