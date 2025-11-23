ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª¡¦°ËÅì»ÔÁ°»ÔÄ¹¡¡ºÆ½ÐÇÏ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡ÖÉé¤±¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼
¡¡£²£³ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ç£²ÅÙ¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤Ç¼º¿¦¤·¤¿¤¬»ÔÄ¹Áª¡Ê£±£²·î£·Æü¹ð¼¨¡¢£±£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ë½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÀÅ²¬¡¦°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µªÁ°»ÔÄ¹¤òÄ¾·â¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¼«¿È¤Î¼Ö¤Î½õ¼êÀÊ¤Ë¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¤Îµ¼Ô¤ò¾è¤»¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£¼º¿¦¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿´»Ä¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤ËÁªµó¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ³§¤µ¤ó¤Ë¤½¤ÎÊÕ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤«·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡ºÆ½ÐÇÏ¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¡ØÉé¤±¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬·ë¹½Â¿¤¯¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦£±ÅÙ´èÄ¥¤í¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤ê¤«¤±¤Î¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£