¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥á¥Ã¥Ä¡¦¥½¥ÈàÄ¶Áªµå´ãá¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¿³È½¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë¡ÖÌñ²ð¤ÊÄ©Àï¤À¤¬¡¢³Ú¤·¤ß¤À¤¼¡×
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤Îà»Íµå²¦á¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬Íèµ¨¤«¤é£Í£Ì£Â¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¡Ö£Á£Â£Ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥·¥¹¥Æ¥à¡×¡Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¿³È½¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸«²ò¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥·¥¹¥Æ¥à¤Ïµå¾ì¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Â¿¿ô¤Î¥Û¡¼¥¯¥¢¥¤¡¦¥«¥á¥é¤Ë¤è¤Ã¤Æµ°Æ»¤ò·×Â¬¡£µå¿³¤Î¥Ü¡¼¥ë¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ËÂÐ¤·¤Æ°ÛµÄ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¡¢£Á£Â£Ó¤Î²èÁü¤ò¾ìÆâ¤ËÉ½¼¨¤·¤ÆÈ½Äê¤¬²¼¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥½¥È¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¶þ»Ø¤ÎÁªµå´ã¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢º£µ¨¤Î£±£²£·»Íµå¤ò´Þ¤á¤Æ²áµî¤Ë£´ÅÙ¤Îà»Íµå²¦á¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¬½ÐÎÝÎ¨¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÁªµå´ãÂÐ£Á£Â£Ó¡×¤Î¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤¦¤ë¤¬¡¢£Í£Ì£Â¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¥¢¥ï¡¼¥º¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥½¥È¤Ï¡ÖÌñ²ð¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ì¤ÏÄ©Àï¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£ÂÇÀÊ¤Ç¤Î¸«¤»Êý¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ»ä¤ÎÌÜ¤¬¤É¤ì¤À¤±Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¥Ó¥Ç¥ª¤Ç»î¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¶½Ì£¿¼¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤«¤é²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¤¼¡×¤Èº£¤«¤éÏÓ¤ò¤Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í¥¤ì¤¿Áªµå´ã¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°»þÂå¤«¤éÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£¥ë¡¼¥¡¼¤«¤éµ»½Ñ¤òËá¤¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Î¸«¶Ë¤á¤ä¥×¥ì¡¼¥È¡¢Åê¼ê¤Î¥¯¥»¤òÇÄ°®¤·¡¢Àï½Ñ¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¯¤·¤º¤Äº£¤ÎËÍ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÀäÂÐ¤Î¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Íèµ¨¤Ï£Á£Â£Ó¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£