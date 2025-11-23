¡Ö¡È»Â¼ó¡ÉÅê¹Æ¡×¡ÖÎ¾¼ê¥Ý¥±¥Ã¥È³°¸ò´±¡×Ãæ¹ñ¤Î¡È»×¤¦¥Ä¥Ü¡É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¡Ö¥¢¥ó¥¬¡¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×
±ø¤¤¼ó¤Ï°ì½Ö¤Îí´í°¤â¤Ê¤¯»Â¤Ã¤Æ¤ä¤ë
¤³¤ì¤Û¤É¡¢¥¢¥ó¥¬¡¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤È¤¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡½¡½¡£
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê64¡Ë¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ë¡ÈÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡ÉÈ¯¸À¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÌÔÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤Ï½¾Íè¤Î¼çÄ¥¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¡Ê72¡Ë¤Ïµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
È¯¸ÀÄ¾¸å¤«¤éÃæ¹ñ¤Ï¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤ÇÀ¯¼£Åª°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¸ý²Ð¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Îé·õ¡Ê¤»¤Ä¤±¤ó¡ËÃóÂçºåÁíÎÎ»ö¡£¼«¿È¤ÎX¤Ë
¡Ò¾¡¼ê¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤½¤Î±ø¤¤¼ó¤Ï°ì½Ö¤Îí´í°¤â¤Ê¤¯»Â¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡Ó
¤È½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£
ÊâÄ´¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¼£°Â¤Î°²½¤òÍýÍ³¤ËÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¼«¹ñÌ±¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¾ÃÈñ¤Î£²³ä¼å¤¬Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢´Ñ¸÷¶È³¦¤ÏÂçÂÇ·â¡£¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Î³ô²Á¤ÏÂçÉý²¼Íî¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
ÆüËÜ¤Î¿å»ºÊª¤ÎÍ¢Æþ¤òºÆ¤ÓÁ´ÌÌ¥¹¥È¥Ã¥×¡£ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÂÊÂ¤ß¤¬Â·¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹â»ÔÈ¯¸À¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¸¶È¯½èÍý¿å¤Î°ÂÁ´À¤òÌä¤¦¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£
¹ñÏ¢°ÂÊÝÍý¤Ç¤âÃæ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤Î¾ïÇ¤Íý»ö¹ñÆþ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö»ñ³Ê¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡×
¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¡£¶Ë¤á¤Ä¤¤Ï¡¢¡ÈÎ¾¼ê¥Ý¥±¥Ã¥È¡É³°¸ò´±¤ÎÅÐ¾ì¤À¡£
11·î18Æü¡¢³°Ì³¾Ê¤Î¶â°æÀµ¾´¥¢¥¸¥¢ÂçÍÎ½£¶ÉÄ¹¤¬Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤òË¬¤ì¡¢ÎÒ¦¾¾¡Ê¥ê¥¦¡¦¥¸¥ó¥½¥ó¡Ë¥¢¥¸¥¢¶ÉÄ¹¤ÈÁ±¸åºö¤ò¶¨µÄ¡£ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÏÊ¿¹ÔÀþ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢½Â¤¤É½¾ð¤Ç·úÊª¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¶â°æ»á¤¬ÄÌÌõ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤Î²£¤Ç¡¢Î»á¤ÏÎ¾¼ê¤ò¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤Þ¤ÞÉÔÂ½¤ÊÂÖÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£
ÉáÃÊ¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÌµÎé¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤ë¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Î»á¤¬
°ì¸«¤¹¤ë¤È¡¢°Î¤½¤¦¤ÊÎ»á¤ËÂÐ¤·¶â°æ»á¤¬Æ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â±Ç¤ë¡£¤³¤ÎÍÍ»Ò¤Ï½Ö¤¯´Ö¤ËÃæ¹ñ¤ÎSNS¤Ç³È»¶¤µ¤ì¡¢
¡ÖÆüËÜ¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶¼Õ¤ê¤ËÍè¤¿¡×
¤È²ò¼á¤µ¤ì¤¿¡£ËÜ¥µ¥¤¥È¤Î¼èºà¤ËÁ´¹ñ»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¤Ï¡¢
¡Ö¸µÍè¡¢·úÊªÆâ¤Ï»£±ÆNG¤Ç±ÇÁü¤¬³°Éô¤ËÎ®½Ð¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬°ÛÎã¡£¼«¹ñÌ±¤Ë¡ØÃæ¹ñ¤Î¤Û¤¦¤¬ÆüËÜ¤è¤êÎ©¾ì¤¬¾å¡Ù¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ãæ¹ñ¤ÏÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ë¤¬ÃÆ¤±¤Æ·ÐºÑ¤¬ÄãÌÂ¡£½¢¿¦¤Ç¤¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤ÎÉÔËþ¤ÎÌ·Àè¤òÆüËÜ¤Ë¸þ¤±¤ëÁÀ¤¤¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¤ÈÏÃ¤¹¡£ÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¡Ê56¡Ë¤Ï¡È¥¢¥Ý¤Ê¤·»£±Æ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÆüËÜÂ¦¤È¤·¤«¤ë¤Ù¤¯Ä´À°¤¬¤µ¤ì¤Ê¤¤·Á¤Ç¥×¥ì¥¹¥¢¥ì¥ó¥¸¡Ê»£±Æµ¡²ñ¤ÎÄó¶¡¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡×
¤ÈÏÃ¤·¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¸å¤Îº×¤ê¡£°ìÏ¢¤Î±ÇÁü¤ÏÃæ¹ñ¤Î¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤ËÍøÍÑ¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¡È·ù¤¬¤é¤»¡É¤Î¿ô¡¹¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¥¤¥é¥Ã¤È¤¹¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£SNS¾å¤ÏÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÇÍëÊ»¨¸À¤Ç¤¢¤Õ¤ì¡¢¸±°¤Ê¥à¡¼¥É¤¬Éº¤¦¡£¤½¤ì¤¬¸ÀÏÀ¶õ´Ö¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤ì¤Ð¤è¤¤¤¬¡¢Ë½ÎÏ»ö·ï¤Ê¤É¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ì¤Ð¼è¤êÊÖ¤·¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£
¡Ö¸þ¤³¤¦¤ÏÁê¼ê¤ò¥¤¥é¤Ä¤«¤»¤ë¥×¥í¡£ÅÜ¤ì¤ÐÅÜ¤ë¤Û¤ÉÁê¼ê¤Î¡È»×¤¦¥Ä¥Ü¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÆüËÜ¤ÇºßÆüÃæ¹ñ¿Í¤¬½±¤ï¤ì¤Ç¤â¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ò¸ý¼Â¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÀ©ºÛ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦Á´¹ñ»æµ¼Ô¡Ë
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬ÅÜ¤ê¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¥¢¥ó¥¬¡¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤À¡£
¤è¤¯¤¤¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÜ¤ê¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ËÃ£¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö£·ÉÃ´Ö¡×ÂÔ¤Ä¤È¡¢ÅÜ¤ê¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤¬µÞ·ã¤Ë²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÎÃæ¹ñ¤Î¸ÀÆ°¤ò¡Ö¥¢¥ó¥¬¡¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÀä¹¥¤Î³Ø¤Ó¤Î¾ì¡×¤È¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¼ÂºÝ¡¢¡ÈÎ¾¼ê¥Ý¥±¥Ã¥È¡É¤ÎÎ»á¤ÏÉáÃÊ¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¡¢¤¢¤ó¤ÊÌµÎé¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤ë¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Î»á¤Î¾å°Ì¼Ô¤«¤é»Ø¼¨¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÁ°Äó¤òÃÎ¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÅÜ¤ê¤ÏÂ¿¾¯´ËÏÂ¤Ç¤¤ë¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¡ÈÅÜ¤ê¡É¡£¥¢¥ó¥¬¡¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡Ø°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¢¥ó¥¬¡¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶¨²ñ¡Ù¥Õ¥¡¥¦¥ó¥À¡¼¤Î°ÂÆ£½Ó²ð»á¤ÏËÜ¥µ¥¤¥È¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢ÅÜ¤ê¤Î±Æ¶Á¤ÈÂÐ½èË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
¡Ö¡ÈÅÜ¤ê¡É¤Ï¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÅÜ¤é¤»¤ë¤Û¤¦¤¬ÆÉ¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¸«¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤ÏÅÜ¤ê¤òÊú¤«¤»¤ëµ»ö¤¬Â¿¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÅÜ¤ë¤³¤È¤ÏÃæÆÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ï¤¸¤á¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Î¾ðÊó¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¡Âè¤ËÅÜ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ê¤É¤Ø¤âÅÜ¤ê¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÂÐ½èË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤º¡ÈÅÜ¤êÃæÆÇ¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼«³Ð¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¤È¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤»þ´Ö¤òºî¤ë¤³¤È¡££±Æü£µÊ¬¡¢10Ê¬¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó»þ´Ö¤òÄ¹¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤ò½ñ¤¯¤È¤¤â¡¢¤³¤ì¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡×
¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¡£
Ãæ¹ñ´Ø·¸¤ËÅÜ¤ê¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢ÅÜ¤ê¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åª³Î¤ÊÈãÈ½¤âÎäÀÅ¤ÊÏÀµÄ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¦¤Þ¤¯¥¢¥ó¥¬¡¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡½¡½¡£