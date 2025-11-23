¥í¥·¥¢ ¿··¿¤Î¸¶»ÒÎÏºÕÉ¹Á¥¡Ö¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¥é¡¼¥É¡×¤Î·úÂ¤³«»Ï¡ª ÆÈ¥½Àï¤Î·ãÀïÃÏ¤òÁ¥Ì¾¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©
2023Ç¯¤ËÁ¥Ì¾¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿ºÕÉ¹Á¥
¡¡¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎÉÜ¤Ï2025Ç¯11·î18Æü¡¢¸¶»ÒÎÏºÕÉ¹Á¥¡Ö¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¥é¡¼¥É¡×¤Îµ¯¹©¼°¤¬¥µ¥ó¥¯¥È¥Ú¥Æ¥ë¥Ö¥ë¥¯¤Î¥Ð¥ë¥Á¥Ã¥¯Â¤Á¥½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤¨¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¤³¤Î¥«¥é¡¼!?¡Û¤³¤ì¤¬¡¢¥ÉÇÉ¼ê¤ÊºÕÉ¹Á¥¡Ö¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¥é¡¼¥É¡×¤Ç¤¹
¡¡Æ±Á¥¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È22220·¿¸¶»ÒÎÏºÕÉ¹Á¥¤Î6ÈÖÁ¥¤Ç¡¢ËÌ¶Ë³¤¤Ê¤ÉÉ¹³¤°è¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤Æ·úÂ¤¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÂçÅýÎÎÉÜ¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Á´Ä¹173.3m¡¢Éý34m¡¢¹â¤µ15.2m¡¢½ÐÎÏ60MW¤Ç¡¢É¹¤Î¤Ê¤¤³¤°è¤Ç¤Ï22¥Î¥Ã¥È¡¢¸ü¤µ3¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÉ¹¤òºÕ¤¤¤Æ¹Ò¹Ô¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸¶»ÒÎÏ¤Ï¹â¤¤½ÐÎÏ¤òÄ¹»þ´Ö°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤¿¤áºÕÉ¹Á¥¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍýÁÛÅª¤ÊÆ°ÎÏ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¶»ÒÎÏºÕÉ¹Á¥¤òÄê´üÅª¤Ë·úÂ¤¡¦±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤ÏÀ¤³¦¤ÇÍ£°ì¥í¥·¥¢¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£1959Ç¯¤ËÀ¤³¦½é¤Î¸¶»ÒÎÏºÕÉ¹Á¥¡Ö¥ì¡¼¥Ë¥ó¡×¤ò½×¹©¤µ¤»¤Æ°Ê¹ß¡¢Â¿¿ô¤ÎÁ¥¤ò·úÂ¤¤·¡¢2025Ç¯¸½ºß¤â8ÀÉ¤Î¸¶»ÒÎÏºÕÉ¹Á¥¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢Á¥Ì¾¤¬¡Ö¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¥é¡¼¥É¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Æ±ÅÔ»Ô¤Ï1961Ç¯¤Î¡Ö¥¹¥¿¡¼¥ê¥óÈãÈ½¡×¤ò¼õ¤±¤Æ¥ô¥©¥ë¥´¥°¥é¡¼¥É¤Ø²þ¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìó80Ç¯Á°¤ÎÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÎÆÈ¥½Àï¡Ê¥í¥·¥¢¤Ç¤ÏÂçÁÄ¹ñÀïÁè¤È¸Æ¾Î¡Ë¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¥é¡¼¥É¹¶Àª¤Ë¤Á¤Ê¤ßÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼°Åµ¤Ë¥¯¥ì¥à¥ê¥ó¤«¤é¥ê¥â¡¼¥È»²²Ã¤·¤¿¥¦¥é¥¸¡¼¥ß¥ë¡¦¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎºÕÉ¹Á¥¤Îµ¯¹©Æü¤Ï¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¥é¡¼¥ÉÀï¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿Æü¡¹¤Ë½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤ÊºÕÉ¹Á¥¤Ï¤½¤ÎÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯Ç¤Ì³¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²á¹ó¤ÊËÌ¶Ë¤ÎÉ¹¤òÀÚ¤ê³«¤¤Ê¤¬¤é¿Ê¤à¤³¤ÎÁ¥¤Ï¡¢²æ¡¹¤ÎºÍÇ½¡¦ÎÏ¡¦ÁÏÂ¤Åª¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªÆ±Á¥¤Ï¡¢Åö½é¤Ï¡Ö¥µ¥Ï¥ê¥ó¡×¤È¤¤¤¦Á¥Ì¾¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¥é¡¼¥É¡×¤Ø¤È²þÌ¾¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÁ¥Ì¾ÊÑ¹¹¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶²¼¤Ç¤Î¹ñ°ÒÈ¯ÍÈ¤Ê¤É¡¢À¯¼£Åª¤Ê°Õ¿Þ¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¥í¥·¥¢¹ñ³°¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£