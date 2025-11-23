ËÙ¸ý¶³»Ê¡¢9Ç¯¤Ö¤êUFC¾¡Íø¸å½é¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¡ÖÃÙ¤¤»þ´Ö¤Þ¤ÇÂô»³¤Î±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!!!¡×
¡¡Áí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎËÙ¸ý¶³»Ê¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤ËÎ©¤Ã¤¿UFC¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢²÷¾¡¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£²þ¤á¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÙ¸ý¶³»Ê¡¢¸µRIZIN¥¬¡¼¥ë¤ÎÈþ¿ÍºÊ¤È2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Ìó9Ç¯¤Ö¤ê¤ËUFC¤ËÉüµ¢¤·¤¿ËÙ¸ý¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö23ÆüÌ¤ÌÀ¤ËÃæÅì¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¤ÎÉüµ¢Àï¤Ç¥¿¥®¥ë¡¦¥¦¥é¥ó¥Ù¥³¥Õ¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£2¥é¥¦¥ó¥É¡¢¥ê¥¢¥Í¥¤¥¥Ã¥É¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç1ËÜ¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¡¢¾¡Íø¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ëº£Âç²ñ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Ê¥¤¥È¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¥Õ¥¡¥¤¥È¥Þ¥Í¡¼¤È¤ÏÊÌ¤Ë5Ëü¥É¥ë¡ÊÌó750Ëü±ß¡Ë¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤â¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊËÙ¸ý¤Ï¾¡Íø¸å¡ÖI finally came back to the UFC!!!!!¡×¡ÖIt¡Çs a great honor to have a chance. Thank you very much.¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¡¢ÃÙ¤¤»þ´Ö¤Þ¤ÇÂô»³¤Î±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¤È¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¿¼Ìë¤ËËÙ¸ý¤Î´°¾¡¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖËÙ¸ý¶³»Ê¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷kyoji1012¡Ë
