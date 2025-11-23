ÅÏÊÕÈþÆàÂå¡¢¡È¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡É¤ÎÁÇÅ¨¤ÊÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶Æ°¡Ö¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¡×
¡¡¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕÈþÆàÂå¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÆ°²è¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤Ï´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÅÏÊÕÈþÆàÂå¡¢É×¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¤Ö¤ê¤ò¥à¡¼¥Ó¡¼¤ÇÈäÏª
¡¡ÅÏÊÕ¤¬¡Ö1122¡Ê¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡ËµÇ°¥à¡¼¥Ó¡¼¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï1ËÜ¤ÎÆ°²è¡£·ëº§¼°¤ÎÌÏÍÍ¤äÉ×ÉØ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¸ò¤¨¤¿µÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤«¤é¤Ï¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡Èà½÷¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¾Ð¤¤¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤ÃçÎÉ¤·¤´É×ÉØ¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤´É×ÉØ¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÅÏÊÕ ÈþÆàÂå¡Ê¤ï¤¿¤Ê¤Ù ¤ß¤Ê¤è¡Ë
1969Ç¯9·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£1985Ç¯¡ØÍ¼¤ä¤±¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë ¤Î ¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤òÃµ¤»!¡× ¤Ë¹ç³Ê¡£ÈÖÁÈÈ¯¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥× ¡Ö¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¡× ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ê²ñ°÷ÈÖ¹æ29ÈÖ¡Ë¤È¤·¤Æ°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¡£¸½ºß¤Ï¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ÈÊ»¤»¤Æ²È¶ñ¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦ÈÎÇä¤Ê¤É·Ð±Ä¼Ô¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÅÏÊÕÈþÆàÂå¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷watanabe_minayo¡Ë
¡ÚÆ°²è¡ÛÅÏÊÕÈþÆàÂå¡¢É×¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¤Ö¤ê¤ò¥à¡¼¥Ó¡¼¤ÇÈäÏª
¡¡ÅÏÊÕ¤¬¡Ö1122¡Ê¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡ËµÇ°¥à¡¼¥Ó¡¼¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï1ËÜ¤ÎÆ°²è¡£·ëº§¼°¤ÎÌÏÍÍ¤äÉ×ÉØ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¸ò¤¨¤¿µÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤«¤é¤Ï¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡Èà½÷¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¾Ð¤¤¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤ÃçÎÉ¤·¤´É×ÉØ¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤´É×ÉØ¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1969Ç¯9·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£1985Ç¯¡ØÍ¼¤ä¤±¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë ¤Î ¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤òÃµ¤»!¡× ¤Ë¹ç³Ê¡£ÈÖÁÈÈ¯¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥× ¡Ö¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¡× ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ê²ñ°÷ÈÖ¹æ29ÈÖ¡Ë¤È¤·¤Æ°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¡£¸½ºß¤Ï¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ÈÊ»¤»¤Æ²È¶ñ¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦ÈÎÇä¤Ê¤É·Ð±Ä¼Ô¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÅÏÊÕÈþÆàÂå¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷watanabe_minayo¡Ë