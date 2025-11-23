Å¨¥Õ¥¡¥ó¤âÇï¼ê¡Ä²¤½£¥¹¥¿¡¼¤¬¡Ö¤Ä¤¤¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡¡ÆüËÜ¿ÍÆ±Î½¤Î¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Îµ¢´Ô¡×
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹1ÉôAS¥â¥Ê¥³¤Î¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½MF¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ý¥°¥Ð¤¬¤ª¤è¤½2Ç¯2¤«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼ÂÀïÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥É¡¼¥Ô¥ó¥°°ãÈ¿¤Ë¤è¤ëÄ¹´ü½Ð¾ìÄä»ß¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤Î·ÀÌó»þ¤Ë¤ÏÎÞ¤ò¸«¤»¤¿¥¹¥¿¡¼¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö11·î22Æü¤Î¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥óÂè13Àá¥ì¥ó¥ÌÀï¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¡£Âç´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ý¥°¥Ð¤Ï¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥»¥ê¥¨A³«ËëÀï¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¸¡ºº¤ÇÍÛÀ¤ò¼¨¤·¡¢4Ç¯¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃçºÛºÛÈ½½ê¡ÊCAS¡Ë¤Î·èÄê¤Ç½èÊ¬¤Ï18¤«·î¤Ø¤È·Ú¸º¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ý¥°¥Ð¤Ï¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤òÂàÃÄ¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£Ä¹¤é¤¯¼ÂÀï¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²Æ¤ËÆüËÜÂåÉ½MFÆîÌîÂó¼Â¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥â¥Ê¥³¤Ø²ÃÆþ¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬À°¤ï¤º¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÂÔË¾¤Î½Ö´Ö¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
¡¡32ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ý¥°¥Ð¤ÏÅ¨ÃÏ¥ì¥ó¥ÌÀï¤Î¸åÈ¾40Ê¬¡¢MF¥Þ¥Þ¥É¥¥¡¦¥¯¥ê¥Ð¥ê¤È¤Î¸òÂå¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¡£¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÂç¤¤Ê´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£
¡ÖDAZN¡×¤Î¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡Ö¥â¥Ê¥³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥ì¥ó¥Ì¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤âËüÍë¤ÎÇï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¥Ý¥°¥Ð¤ÎÌó26¤«·î¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀïÉüµ¢¤Î½Ö´Ö¤ÎÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¤«¤Ê¤ê´ò¤·¤¤¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Îµ¢´Ô¡×¡Ö¤â¤¦¤½¤ó¤Ê·Ð¤Ä¤ó¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¤ä¤Ï¤ê¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½MF¤ÎÉüµ¢¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤Ï4-1¤Ç¥ì¥ó¥Ì¤¬¾¡Íø¡£¥Ý¥°¥Ð¤ÎÉüµ¢¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë