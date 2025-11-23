ÍÈ¤²¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤ÇÍÌ¾¤Ê¡Ø¸æÌç²°¡Ù¤¬À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¥ï¥±¤È¤Ï¡© ËÜÅ¹¤Î¥é¥ó¥Á¡õ´ÅÌ£¤âÀäÉÊ¡ª
¡ü¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¥íー¥«¥ëÉô¡×¤¬¸«¤Ä¤±¤¿Ï·ÊÞ¤ÎÌ¾Å¹¡£º£²ó¤ÏÍÈ¤²¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤ÇÍÌ¾¤Ê¡¢Åìµþ¡¦ÌÜ¹õ¤ÎÏ·ÊÞÏÂ²Û»ÒÅ¹¡Ø¸æÌç²°¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¡£Å¹ÊÞ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥é¥ó¥Á¤Ê¤É¤âÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
¡¡É®¼Ô¤¬¤¤¤Ä¤âÅìµþ¡ÊÌÜ¹õ¡ËÅÚ»º¤È¤·¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ëÏÂ²Û»Ò²°¤µ¤ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¾Á°¤Ï¡Ø¸æÌç²°¡Ù¡£Àï¸å¤Î1952Ç¯¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤¬¡È¿©¤ÙÊª¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤»þÂå¤Ø¡É¤È¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤ª¤«¤ÀìÌçÅ¹¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îµ»¤ÈÁÛ¤¤¤Ï»°ÂåÌÜ¤Ø¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¡¢ÃÏ¸µ¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤òÃµ¤·¤Ë¡¢¡Ø¸æÌç²°¡Ù3ÂåÌÜÂåÉ½¤Î¿ËÃ«¹¨¼£¤µ¤ó¤È¶¦Æ±ÂåÉ½¤Î»Í¥±½êÉð¤µ¤ó¤ËËÜÅ¹¤Ç¤ªÏÃ¤·¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ¹õÄÌ¤ê¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¡¢ÍÈ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤ÈÍÈ¤â¤Á¤ÎÏ·ÊÞ
¡Ø¸æÌç²°¡ÙËÜÅ¹
¡¡Åìµþ¡¦ÌÜ¹õÄÌ¤ê¤Ë¹½¤¨¤ë¡Ø¸æÌç²°¡Ù¤Ï¡¢ÁÏ¶È¤«¤é70Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÎò»Ë¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤«¤¤Î²·Çä¶È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢1995Ç¯¤ÎÌÜ¹õ±Ø¥Ó¥ë¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤òµ¡¤Ë¡¢¸½ºß¤ÏÅÔÆâ¤ËÄ¾±ÄÅ¹¤ò14Å¹ÊÞÅ¸³«¤¹¤ë¤Û¤É¤Îµ¬ÌÏ¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª²Û»Ò¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤ò¹¬¤»¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¿ËÃ«¤µ¤ó¡£»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÁÛ¤¤¤¬º£¤â¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ê»Å»ö¤ÈÁÇºà¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬À¸¤àÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹
¡ÖÍÈ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¤³¤·ñ²¡¦¸ÕËã¤Ï140±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£Ê¿¤Ù¤Ã¤¿¤¤·Á¤ÎÍÈ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤ÏÇöÈé¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤³¤·¤¢¤ó¤Ç¡¢¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Î¡È¥Ð¥é¥ó¥¹¡É¤òÄÉµá
¡¡Ì¾Êª¤Ï¡¢ÇöÈé¤ÇÍÈ¤²¤¿¡ÖÍÈ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»»º¤Î´õ¾¯¾®Æ¦¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤·¤å¤Þ¤ê¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤·ñ²¤Ï¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤ÈÁ¯¤ä¤«¤ÊÀÖ»ç¿§¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¼ê¤´¤Í¤ÎÈé¤òÄã²¹¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êÍÈ¤²¤ëÀ½Ë¡¤Ï¡¢·Ú¤µ¤È¹á¤Ð¤·¤µ¤òÎ¾Î©¡£µ¨Àá¸ÂÄê¤Îñ²¡ÊÍ®»Ò¡¦·ª¡¦°ÂÇ¼°ò¡¦¹õÆ¦¤Ê¤É¡Ë¤â¹¥É¾¤Ç¡¢ÅìµþÅÚ»º¤È¤·¤Æ¤â´î¤Ð¤ì¤ë°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÁÏ¶È°ÊÍè¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡ÖÍÈ¤²¤â¤Á¡×
¾ßÌýÌ£¡¦±öÌ£¡¦³¤Ï·Ì£¤Î¡ÖÍÈ¤â¤Á¡×³Æ460±ß(ÀÇ¹þ)
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤ëÍÈ¤²¤â¤Á¤Ë¤âÃíÌÜ¡£
¡¡·ÀÌóÇÀ²È¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤ëµÜ¾ë¸©»º¡Ö¤ß¤ä¤³¤¬¤Í¤â¤Á¡×¤Ï¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¤ª¤«¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£ÍÈ¤²Ìý¤ÏÆÃÃí¤ÎºÚ¼ï¤È¥³ー¥ó¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¡¢Äã²¹¤Ç¤«¤é¤ê¤ÈÍÈ¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¾¦ÉÊ¤ò¤ª¤¤¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¿ËÃ«¤µ¤ó¡£¿ËÃ«¤µ¤ó¤ÎÃµµæ¿´¤¬¡¢¡Ø¸æÌç²°¡Ù¤ÎÌ£¤ò¿Ê²½¤µ¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÊÃã¥¹¥Úー¥¹¤ÏÃÏ°è¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¡£ÀäÉÊ¥é¥ó¥Á¤È´ÅÌ£¤ò
Å·Á³¤Î¥ªー¥¯1ËçÈÄ¤Î¥Æー¥Ö¥ë¤ÈÁë¥¬¥é¥¹¤«¤éº¹¤·¹þ¤àÂÀÍÛ¤¬¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÅ¹Æâ
¡Ø¸æÌç²°¡Ù¤Î¤ª²Û»Ò¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¡ÖÀÎ¤«¤é¸æÌç²°¤µ¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¼ê¤ß¤ä¤²¤ËÁª¤Ö¿Í¤ä¡¢Æü¾ï¤Î¤ª¤ä¤Ä¤ËÍÈ¤²¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤òÇã¤¤¤ËÍè¤ë¿Í¤Ê¤É¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅ¹¤Ç¤Ï¶áÎÙ¤Ë°û¿©Å¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢µÊÃã¥¹¥Úー¥¹¤Ç¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥åー¤âÅ¸³«¤·¡¢ÃÏ°è¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥«¥ë¥Ü¥¯¥êー¥à¤ª¤¦¤É¤ó¡Ê²¹¡Ë¡×1,000±ß(ÀÇ¹þ¡Ë
¡¡Ê¿Æü11»þÈ¾¤«¤é13»þÈ¾¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥é¥ó¥Á¸ÂÄê¤ª¤¦¤É¤ó¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¥³¥·¤Î¤¢¤ë¤¦¤É¤ó¤ËËÌ³¤Æ»À¸¥¯¥êー¥à¡¢¥Áー¥º¡¢Íñ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌÍ¤Ë¤«¤é¤à¥«¥ë¥Ü¥¯¥êー¥à¤ª¤¦¤É¤ó¤¬¿Íµ¤¡£Áª¤Ù¤ë¥ß¥Ë¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤ª²Û»Ò¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤º¤ËõÃã¥ª¥ì¡×770±ß¡¢¡ÖÏÂ¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¡×660±ß(¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ)¡£´ÅÌ£¤ÎÄó¶¡¤ÏÊ¿Æü13»þÈ¾～16»þÈ¾¡ÊL.O.¡Ë¡¢ÅÚÆü½ËÆü¤Ï10»þ～16»þÈ¾¡ÊL.O.¡Ë
¡¡µÊÃã¥á¥Ë¥åー¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾®Æ¦¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¤Ï¡¢´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤Ç¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¡£¤¢¤º¤ËõÃã¥ª¥ì¤ÏËÜ³ÊÅª¤ÊËõÃã¤Î¶ì¤ß¤Ë¾®Æ¦¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê´Å¤ß¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÜ¹õ¤ÎÃÏ°è¤Î°ì°÷¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¤ªº×¤ê¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤ê¡¢¼Ò²ñÊ¡»ã¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¸æÌç²°¡Ù¡£¼êÄó¤²ÂÞ¤ÏÃÏ°è¤ÎÊ¡»ãÃÄÂÎ¤«¤é¹ØÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤ª¤«¤¤ÏÍÈ¤²¤ë¤È·Á¤¬ÉÔÂ·¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¼êºî¤ê´¶¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÞ¤â°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¼êºî¶È¤ÇÃúÇ«¤ËÉ³¤òÄÌ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¼êºî¤ê´¶¤¬¸æÌç²°¤ÎÁÛ¤¤¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»Í¥±½ê¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª²Û»Ò¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡ÖÃÏ°è¤Ë´î¤Ó¤ò¹¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¡¢¾¦ÉÊ¤«¤éÅ¹ÊÞ¤Ë¤Þ¤ÇÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÁÅý¤Ë´Å¤ó¤¸¤º¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¡Ø¸æÌç²°¡Ù
¡Öage-TORICO 6ÂÞÆþ¤ê¡×1,610±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë [¿©³Úweb]
¡¡1ËÜ¤Ç¤ê¤ó¤´¡¦¤ß¤«¤ó¡¦¤â¤â¤Î3¤Ä¤ÎÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Öage-TORICO¡×¤ÏËÜÅ¹¡¦ÃæÌÜ¹õÅ¹¡¦¼«Í³¤¬µÖÅ¹¤Î¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡£¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤Ê¤³¤·ñ²¤Ë¡¢Æü¸þ²Æ¥Ôー¥ë¤ä¤ê¤ó¤´¤Î²ÌÆù¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬³Ú¤·¤¤ÍÈ¤À¤ó¤´¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤¬¹â¤¤¼«Í³¤¬µÖ¤È¤¤¤¦Î©ÃÏÊÁ¡¢¶ú¤È°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Ç½÷À¤¬¼ê¤ò±ø¤µ¤º¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿©¥·ー¥ó¤âÁÊµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº£¤â¿·¤·¤¤¾¦ÉÊ¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿ËÃ«¤µ¤ó¡£¸æÌç²°¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÏ·ÊÞ¤ÎÌ£¤È¡¢¿·¤·¤¤¶Ã¤¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê»£±Æ¡¦Ê¸¡ý¼ÆÅÄ¡¡¼î¼Â¡Ë
