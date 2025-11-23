´ä¶¶¸¼¼ù¤¬Ä©Àï¤òÂ³¤±¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤ºÎ¹¹Ô¤Ë¡×¡¡Îø°¦´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤ë
¡¡ABEMA¤Ï¡¢23Æü¸á¸å9»þ¤è¤ê¡¢Çº¤á¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¿¤Á¤¬¶ØÃÇ¤Î¡È¸øÇ§¡ÉÉâµ¤À¸³è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÌÂ¤¤Â³¤±¤¿´Ø·¸¤ËÅú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë -Chapter TOKYO-¡Ù¡ÊÁ´8ÏÃ¡Ë¤ÎÂè3ÏÃ¤ò¡ÖABEMA SPECIAL¡×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÆóµòÅÀÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ä¶¶¸¼¼ù
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢´Ø·¸¤ËÇº¤ß¤äÌÂ¤¤¤òÊú¤¨¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¿¤Á¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÆ±°Õ¤Î¤â¤È¡È°ì»þÅª¤ÊÇË¶É¡É¤òÁªÂò¤·¡¢Èà»á¡¦Èà½÷¤¬¤¤¤Ê¤¤¡ÈÎø°¦¥Õ¥ê¡¼¡É¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¶ØÃÇ¤Î¡È¸øÇ§¡ÉÉâµ¤À¸³è¤òÁ÷¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤¬2ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ìÊÌ¡¹¤Î¾ì½ê¤Ç¶¦Æ±À¸³è¤ò¹Ô¤¤¡¢Äê´üÅª¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤ë¤â¤¦1ÁÈ¤Î¼Ì¿¿¤òÄÌ¤·¤Æ¸µÎø¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¿´¤¬¿·¤¿¤ÊÁê¼ê¤Ø¤È·¹¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âºÆ¤Ó¸µÎø¿Í¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò³Î¤«¤á¤ë¤Î¤«¡£¶¦Æ±À¸³è¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÍÉ¤ìÆ°¤¯´¶¾ð¤ÈÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¤ò·Ð¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡ÖÉü±ï¡×¡ÖÊÌ¤ì¡×¡Ö¿·¤·¤¤Îø¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÁªÂò¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤¹¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¸«ÆÏ¤±¿Í¤Ï¡¢¿ØÆâÃÒÂ§¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢Âè3¡¦4ÏÃ¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë´ä¶¶¸¼¼ù¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£ÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÆóµòÅÀÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë´ä¶¶¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤ò¸«¤¿´¶ÁÛ¤äÎø°¦´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡½¡½ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤¿¤Á¤¬¡ÈÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î´Ø·¸¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¡É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£´ä¶¶¤µ¤ó¤â¡¢²»³Ú¤ä±éµ»¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ©Àï¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤«¤ËÌÂ¤Ã¤¿»þ¤äÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿»þ¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÀ°Íý¤·¤¿¤ê¡¢Á°¤Ë¿Ê¤à¤¤Ã¤«¤±¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤¹¤«¡©
Î¹¹Ô¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤ºÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª½é¤á¤ÆÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤ä¿Í¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼¡¤Î»Å»ö¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤ë¤Î¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÎø¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÆüËÜ¡¢Æó¤Ä¤Î´Ä¶¤Ç²á¤´¤¹Ãæ¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤ÎÎø°¦´Ñ¤ä¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ë¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤ß¤ó¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ÇÁ´Á³À¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢µÕ¤ËÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢Îø°¦¤¹¤ë»þ¤âÂ¿Ê¬°ì½ï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖËÍ¤¬°¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ì¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢·ù¤À¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç¤âÎø°¦¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤äµ¤»ý¤Á¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
