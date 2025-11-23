ÍÆµ¿¼Ô¤ò¾è¤»¤¿¼Ö¡Ê23Æü¸áÁ°¡¦Æ£»Þ·Ù»¡½ð¡Ë

¸©·Ù¸òÄÌÉô½êÂ°¤Î½äººÉôÄ¹¤¬JRÆ£»Þ±Ø¤ÇÅð»£¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢Èï³²¼Ô¤È¤ÏÌÌ¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

À­Åª»ÑÂÖÅù»£±Æ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì23ÆüÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸©·ÙËÜÉô ¸òÄÌµ¬À©²Ý½êÂ°¤Î½äººÉôÄ¹¤ÎÃË¡Ê36¡Ë¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È½äººÉôÄ¹¤Ï¡¢21Æü¸á¸å6»þ¤´¤íJRÆ£»Þ±Ø¤Î¾å¤ê¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー¤Ç¡¢10Âå¤Î½÷À­¤Î¥¹¥«ー¥È¤ÎÃæ¤ò¸å¤í¤«¤é¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÅð»£¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½äººÉôÄ¹¤Ï¡¢¶ÐÌ³¤ò½ª¤¨¤¿µ¢¤êÆ»¤ËÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤Ó¡¢Èï³²½÷À­¤È¤ÏÌÌ¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï23Æü¡¢½äººÉôÄ¹¤Î¿ÈÊÁ¤ò¸¡»¡Ä£¤ËÁ÷¤ë¤È¤È¤â¤ËÈÈ¹Ô¤Î¼ÂÂÖ¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£