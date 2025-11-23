¡ÖÎø¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï¥¢¥ê¡©¡×´ä¶¶¸¼¼ù¤¬¡ÈÎø°¦¤Î¥ê¥¢¥ë¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ²»¥È¡¼¥¯
¡¡ABEMA¤Ï¡¢23Æü¸á¸å9»þ¤è¤ê¡¢Çº¤á¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¿¤Á¤¬¶ØÃÇ¤Î¡È¸øÇ§¡ÉÉâµ¤À¸³è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÌÂ¤¤Â³¤±¤¿´Ø·¸¤ËÅú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë -Chapter TOKYO-¡Ù¡ÊÁ´8ÏÃ¡Ë¤ÎÂè3ÏÃ¤ò¡ÖABEMA SPECIAL¡×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ËÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤âËÜ²»¤ò¸ì¤ë
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢´Ø·¸¤ËÇº¤ß¤äÌÂ¤¤¤òÊú¤¨¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¿¤Á¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÆ±°Õ¤Î¤â¤È¡È°ì»þÅª¤ÊÇË¶É¡É¤òÁªÂò¤·¡¢Èà»á¡¦Èà½÷¤¬¤¤¤Ê¤¤¡ÈÎø°¦¥Õ¥ê¡¼¡É¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¶ØÃÇ¤Î¡È¸øÇ§¡ÉÉâµ¤À¸³è¤òÁ÷¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤¬2ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ìÊÌ¡¹¤Î¾ì½ê¤Ç¶¦Æ±À¸³è¤ò¹Ô¤¤¡¢Äê´üÅª¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤ë¤â¤¦1ÁÈ¤Î¼Ì¿¿¤òÄÌ¤·¤Æ¸µÎø¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¿´¤¬¿·¤¿¤ÊÁê¼ê¤Ø¤È·¹¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âºÆ¤Ó¸µÎø¿Í¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò³Î¤«¤á¤ë¤Î¤«¡£¶¦Æ±À¸³è¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÍÉ¤ìÆ°¤¯´¶¾ð¤ÈÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¤ò·Ð¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡ÖÉü±ï¡×¡ÖÊÌ¤ì¡×¡Ö¿·¤·¤¤Îø¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÁªÂò¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤¹¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¸«ÆÏ¤±¿Í¤Ï¡¢¿ØÆâÃÒÂ§¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡Âè3ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë´ä¶¶¸¼¼ù¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Î¥¢¥¥è¥·¡¢¥À¥¤¥·¥í¥¦¡¢¥·¥å¥¦¥È¤«¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡ÈÇú¥â¥ÆÈþ½÷¡É¥ì¥¤¥Ê¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÇ®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤ëÅ¸³«¤¬¡£¥é¥ó¥Á¸òÎ®²ñ¤ò·Ð¤Æ¥ì¥¤¥Ê¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¥ß¥Á¥ë¤Ï¡¢¥ì¥¤¥Ê¤Î¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡ÖÃãÏÒ¾ø¤·¡×¤ò¼êºî¤ê¤·ÆÏ¤±¤Ë¸þ¤«¤¦¡£
¡¡¡ÖËèÆüºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È´¶·ã¤¹¤ë¥ì¥¤¥Ê¤ËÂÐ¤·¡¢¥ß¥Á¥ë¤Ï¡Ö¹ðÇò¤ÈÂª¤¨¤Æ¡Ä¡×¤È¹ª¤ß¤ËÊÖÅú¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¸«ÆÏ¤±¿Í¤ÎÁ°ÅÄ¤äÆ£ÅÄ¤â¡Ö¾å¼ê¡Á¡×¡Ö¸ÀÍÕÁª¤Ó¤¬¤¦¤Þ¤¤¡×¤È´¶¿´¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥ß¥Á¥ë¤Ï¡Ö¸òÎ®²ñ¤Ç½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿»þ¤ËÂè°ì°õ¾Ý¤È¤·¤Æ°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÃãÏÒ¾ø¤·¤Ï¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡×¤ÈËÜ²»¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡¥Ó¥Ç¥ª¸ÂÄê¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡ÈÎø°¦¤Î¥ê¥¢¥ë¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ë°ìËë¤â¡£¡ÖÎø¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤¢¤ê¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Æ£ÅÄ¤â¡ÖÀö¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ï¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢ÅòÁ¥¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£´ä¶¶¤Ï¡Ö¥µ¥¦¥Ê¤ò°ì½ï¤ËÆþ¤ë¤¯¤é¤¤¤ÇÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡×¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ËÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤âËÜ²»¤ò¸ì¤ë
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢´Ø·¸¤ËÇº¤ß¤äÌÂ¤¤¤òÊú¤¨¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¿¤Á¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÆ±°Õ¤Î¤â¤È¡È°ì»þÅª¤ÊÇË¶É¡É¤òÁªÂò¤·¡¢Èà»á¡¦Èà½÷¤¬¤¤¤Ê¤¤¡ÈÎø°¦¥Õ¥ê¡¼¡É¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¶ØÃÇ¤Î¡È¸øÇ§¡ÉÉâµ¤À¸³è¤òÁ÷¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤¬2ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ìÊÌ¡¹¤Î¾ì½ê¤Ç¶¦Æ±À¸³è¤ò¹Ô¤¤¡¢Äê´üÅª¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤ë¤â¤¦1ÁÈ¤Î¼Ì¿¿¤òÄÌ¤·¤Æ¸µÎø¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Âè3ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë´ä¶¶¸¼¼ù¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Î¥¢¥¥è¥·¡¢¥À¥¤¥·¥í¥¦¡¢¥·¥å¥¦¥È¤«¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡ÈÇú¥â¥ÆÈþ½÷¡É¥ì¥¤¥Ê¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÇ®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤ëÅ¸³«¤¬¡£¥é¥ó¥Á¸òÎ®²ñ¤ò·Ð¤Æ¥ì¥¤¥Ê¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¥ß¥Á¥ë¤Ï¡¢¥ì¥¤¥Ê¤Î¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡ÖÃãÏÒ¾ø¤·¡×¤ò¼êºî¤ê¤·ÆÏ¤±¤Ë¸þ¤«¤¦¡£
¡¡¡ÖËèÆüºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È´¶·ã¤¹¤ë¥ì¥¤¥Ê¤ËÂÐ¤·¡¢¥ß¥Á¥ë¤Ï¡Ö¹ðÇò¤ÈÂª¤¨¤Æ¡Ä¡×¤È¹ª¤ß¤ËÊÖÅú¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¸«ÆÏ¤±¿Í¤ÎÁ°ÅÄ¤äÆ£ÅÄ¤â¡Ö¾å¼ê¡Á¡×¡Ö¸ÀÍÕÁª¤Ó¤¬¤¦¤Þ¤¤¡×¤È´¶¿´¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥ß¥Á¥ë¤Ï¡Ö¸òÎ®²ñ¤Ç½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿»þ¤ËÂè°ì°õ¾Ý¤È¤·¤Æ°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÃãÏÒ¾ø¤·¤Ï¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡×¤ÈËÜ²»¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡¥Ó¥Ç¥ª¸ÂÄê¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡ÈÎø°¦¤Î¥ê¥¢¥ë¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ë°ìËë¤â¡£¡ÖÎø¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤¢¤ê¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Æ£ÅÄ¤â¡ÖÀö¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ï¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢ÅòÁ¥¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£´ä¶¶¤Ï¡Ö¥µ¥¦¥Ê¤ò°ì½ï¤ËÆþ¤ë¤¯¤é¤¤¤ÇÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡×¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤¹¡£