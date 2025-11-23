ÀÖºä ½÷À»É½ý»ö·ï ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË ÈÈ¹Ô¤ÎÁ°¸å¤ËÃåÂØ¤¨
¡¡Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Ç½÷À¤¬»É¤µ¤ì½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿»¦¿ÍÌ¤¿ë»ö·ï¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤Ï¸½¾ì¤Ø¤Î¹Ô¤µ¢¤ê¤¬Æ±¤¸ÉþÁõ¤Ç¡¢ÈÈ¹Ô¤ÎÁ°¸å¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÃåÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä«²âÃóÆÖÃÏ½êÂ°¤Î¼«±Ò´±¡¦ÂçÄÅÍÛ°ìÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê43¡Ë¤Ï11·î16Æü¡¢¹Á¶èÀÖºä¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÎÁ°¤ÇÃÎ¿Í¤Î40Âå½÷À¤ÎÏÆÊ¢¤Ê¤É¤ò»É¤·¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç23ÆüÄ«¤ËÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤ÏÆ¨Áö»þ¤Ë¹õ¿§¤«¤éÀÄ¿§¤Î¾åÃå¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦ºÝ¤âÀÄ¿§¤Î¾åÃå¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â½÷À¤ò½±¤¦Á°¤Ë¼êÂÞ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·×²èÅª¤ËÁÜºº¤ò¤«¤¯Íð¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ï2¿Í¤Ë¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë