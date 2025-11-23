Âç¤ÎÎ¤¤¬µÙ¾ì¡¢»Õ¾¢¤ÎÆó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¤¬ÌÀ¸À¡¢Ë¾ºÎ¶¤ÏÉÔÀï¾¡¤Ë
¡¡¡ÖÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡¦Àé½©³Ú¡×¡Ê£²£³Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¤¬µÙ¾ì¤òÆÏ¤±½Ð¤¿¡££³ÇÔ¤Ç»òÇÕÁè¤¤¥È¥Ã¥×¤Ë²£¹ËË¾ºÎ¶¡¢´ØÏÆ°ÂÀÄ¶Ó¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£·ë¤Ó¤ÇÂÐÀï¤¹¤ëË¾ºÎ¶¤ÏÉÔÀï¾¡¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¿³È½Éô¤Î»Å»ö¤ò½ª¤¨¤¿»Õ¾¢¤ÎÆó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ëµ©Àª¤ÎÎ¤¡Ë¤¬Âç¤ÎÎ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½Ð¤Ê¤¤¡£µÙ¾ì¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÂÀÄ¶Ó¤ÏÂç´Ø¶×ºù¤È¤Î¼èÁÈ¤Ë¾¡¤Æ¤Ð¡¢Ë¾ºÎ¶¤ÈÍ¥¾¡·èÄêÀï¤È¤Ê¤ë¡£°ÂÀÄ¶Ó¤¬ÇÔ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÁêËÐ¤ò¼è¤é¤ºÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤Ï£±£´ÆüÌÜ¤Î¶×ºù¤Ë´ó¤êÀÚ¤é¤ì¤¿¸å¡¢º¸¸ª¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤½¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£