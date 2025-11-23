¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¡ØÊ¿¾ì¤Î·î¡Ù¡Ä¡Ä±ÇÁü²½¥é¥Ã¥·¥å¤ÇÃíÌÜ¡Ö»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¡×¡¡Â¾¤ÎÊ¸·Ý¾Þ¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¡©
¡¡¤³¤Î¤È¤³¤í¡Ö»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¡×¼õ¾Þºî¤Î±ÇÁü²½¥é¥Ã¥·¥å¤¬Â³¤¡¢Ê¸³Ø³¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¤ÏºÊÉ×ÌÚÁï¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤ÇÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ëÂç¿Í¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¡£11·î16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè6ÏÃ¤ÎÀ¤ÂÓÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï10¡¦4¡ó¤òµÏ¿¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µー¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤·¡¢½é²ó¤«¤é¹¥Ä´¤ò¥ー¥×¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î·ª¿Ü¤¬²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤È¤Îå«¤òÄÌ¤¸¤Æº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¡¢Áá¸«ÏÂ¿¿¤¬½ñ¤¤¤¿¸¶ºî¾®Àâ¤Ï2020Ç¯¤Ë»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢JRA¾ÞÇÏ»öÊ¸²½¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºîÉÊ¤Î¥Æー¥Þ¤ä¿ÍÊªÉÁ¼Ì¤Î³Î¤«¤µ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤ÎÃíÌÜºî¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£11·î¤Ë¤Ï2019Ç¯¤Ë¼õ¾Þ¤·¤¿Ä«ÁÒ¤«¤¹¤ß¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¡ØÊ¿¾ì¤Î·î¡Ù¤¬±Ç²è²½¡£ºÊ¤ÈÊÌ¤ì¸Î¶¿¤ËÌá¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ÀÄÅÖ·ò¾¤òºæ²í¿Í¡¢ÀÄÅÖ¤ÎÃæ³Ø»þÂå¤ÎÁÛ¤¤¿Í¡¦¿ÜÆ£ÍÕ»Ò¤ò°æÀîÍÚ¤¬±é¤¸¤ëÂç¿Í¤Î¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤Ç¡¢¸ø³«Ä¾¸å¤«¤é¡Ö50Âå¤Ë»É¤µ¤ë¡×¤ÈÈ¿±þ¤ò¸Æ¤Ó¡¢¸ø³«½é½µ¤Î±Ç²èÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï5°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯2·î¤Ë¤Ï±Ê°æ¼ÓÌí»Ò¤Î¡ØÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡Ù¤¬¼ç±é¡¦ÊÁËÜÍ¤¡¢¶¦±é¡¦ÅÏÊÕ¸¬¤Ç±Ç²è²½¤¬·èÄê¡£Æ±ºî¤Ï2023Ç¯¤ËÄ¾ÌÚ¾Þ¤È»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤·¤¿»þÂå¾®Àâ¤Ç¡¢¹¾¸Í¤Î¼ÇµïÄ®¤Çµ¯¤¤¿»ö·ï¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î´¶¾ð¤ä¿´ÍýÉÁ¼Ì¤¬åÌÌ©¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤ÏÂç½°Ê¸³Ø¤ä»þÂå¾®Àâ¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¾¼ÏÂ´ü¤Ë³èÌö¤·¤¿»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¤¹¤°¤ì¤¿Êª¸ìÀ¤òÍ¤¹¤ë¾®Àâ¡¦Ê¸·Ý½ñ¤ËÂ£¤é¤ì¤ëÊ¸³Ø¾Þ¤È¤·¤Æ¡¢1988Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡£¼çºÅ¤Ï¿·Ä¬Ê¸·Ý¿¶¶½²ñ¡¢¸å±ç¤Ï¿·Ä¬¼Ò¤Ç¡¢Ê¸·ÝÊÔ½¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÄ¾ÌÚ¾Þ¤Ë¼¡¤°¸¢°Ò¡×¤È¤â°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¸³Ø¾Þ¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤âÆÃÄ§Åª¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£³©Àî¾Þ¤Ï½ãÊ¸³Ø¤Î¿·¿Íºî²È¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥åーºî¤Ç¤â¼õ¾Þ²ÄÇ½¤À¤¬¡¢°ìÈ¯²°Åª¤Ë½ª¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÏÃÂêºî¤ê¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¶¯¤¤¡£°ìÊý¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ¤ÏÂç½°Ê¸³Ø¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¡¢¥Ç¥Ó¥åーºî¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤Ï¶Ë¤á¤Æ¤Þ¤ì¤À¤¬¡¢¼õ¾Þ¸å¤âºî²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Þ¤Ç¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤ëÀá¤¬¤¢¤ê¡¢Ä¹¤¯³èÌö¤¹¤ëºî²È¤¬Â¿¤¤¡£ËÜ²°Âç¾Þ¤Ï¡ÖÂÇÅÝÄ¾ÌÚ¾Þ¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¡¢¼õ¾Þºî¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ºî²È¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¹â¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·Ê£¿ô²ó¼õ¾Þ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢2²ó°Ê¾å¼õ¾Þ¤¹¤ì¤Ðºî²È¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤â¥°¥ó¤È¾å¤¬¤ë¡£¥¨¥ó¥¿¥á·Ï¤ÎÊ¸³Ø¾Þ¤Ë¤ÏµÈÀî±Ñ¼£Ê¸³Ø¾Þ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥óºî²È¤Î¸ùÀÓ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¶¯¤¤¡£»°ÅçÍ³µªÉ×¾Þ¤Ï½ãÊ¸³Ø¤Ç¤Ï³©Àî¾Þ¤Ë¼¡¤¤¤Ç¥á¥¸¥ãー¤È¤â¸À¤¨¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ¤È»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤Î´Ø·¸À¤Ë¶á¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤ÆÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á·Ï¡×¤È¤¤¤¦ÆÃ¿§¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä±Ç²è´Ø·¸¼Ô¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢½ÐÈÇÉÔ¶·¤¬¶«¤Ð¤ì¤Æµ×¤·¤¤Ê¸·Ý³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â±ÇÁü²½¤Ï¤µ¤é¤ËÇä¤ê¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÂç¤¤ÊºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Win-Win¤Ê´Ø·¸¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢±ÇÁü¤ÎÀ¤³¦¤Ç¥Ò¥Ã¥Èºî¤¬Â³¤¤¤¿»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¼õ¾Þºî¤Ï¼è¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
