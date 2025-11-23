¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡¢µÜÀî°¦Íû¤é¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª²Î»ìÃíÌÜÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÏMAZZEL¤¬3½µÏ¢Â³1°Ì¤Ë
²Î»ì¸¡º÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö²Î¥Í¥Ã¥È¡×¤¬¡¢11·î20ÆüÉÕ¤Î¡Ö²Î¥Í¥Ã¥ÈÃíÌÜÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÃíÌÜÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢¡ÖÈ¯ÇäÁ°¤Î³Ú¶Ê¡×¤Î¤ß¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡¢¡Ö²Î»ì±ÜÍ÷¿ô¡×¡Ü¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¥¯¥ê¥Ã¥¯¿ô¡×¤Î³ä¹ç¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£ÄÌ¾ï¤Î²Î»ì¥¢¥¯¥»¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤â°ã¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡¢²Î»ì¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¡×¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤À¡£
º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï1°Ì¤Ë¡¢MAZZEL¤Î¡ÖOnly You¡×¤¬µ±¤¤¤¿¡£3½µÏ¢Â³¤Ç¤Î¼ó°ÌµÏ¿¤È¤Ê¤ë¡£2025Ç¯11·î26Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦NAOYA¤ÈÉÚÅÄÐÒÚö¡ÊÎ¶µÜ¾ë¡Ë¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤À¡£MV¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼8¿Í¤Î´¶¾ð¤Î¤³¤â¤Ã¤¿±éµ»¤È¡¢NOPPO¡Ês**t kingz¡Ë¤¬¿¶¤êÉÕ¤±¤òÃ´Åö¤·¤¿¥À¥ó¥¹¤Ç¡¢Ñ³¤¯¤âÈþ¤·¤¤³Ú¶Ê¤Î»ý¤ÄÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÚÅÄ¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÈMAZZEL¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¤Î¸ò¤ï¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2°Ì¡¢3°Ì¡¢5°Ì¤Ë¤Ï¡¢ÇµÌÚºä46¤Î¡Ö½ã¿è¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¡Ö¥Ó¥ê¥ä¥Ë¡×¡Ö»Ô±Ä¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤¤¤º¤ì¤â2025Ç¯11·î26Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤À¡£¡Ö½ã¿è¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤ò5´üÀ¸¡¦¸ÞÉ´¾ëçý±û¤¬Ì³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢¡È½ã¿è¤È¤Ï²¿¤«¡©¡É¤òÌä¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤Î¶¯¤¤³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£MV´ÆÆÄ¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¸¶ÅÅµ¡¡£¸ÞÉ´¾ë¤È¤Ï2ÅÙÌÜ¤Î¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ë¡£
4°Ì¤Ë¤Ï¡¢µÜÀî°¦Íû¤Î¡Ö¤Ü¤¯¤Î¤«¤ß¤µ¤Þ¡¢feat.µÜÀîÂçÀ»¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡£2025Ç¯12·î3Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø°¦ÎøÏ©¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢·»Ëå¤Çºî¤Ã¤¿½é¤á¤Æ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Î¤Ï¡ã¤Í¤¨¡¡¸ÉÆÈ¤È¤Ï¡¡·¯¤òÂÔ¤Ã¤ÆÌ²¤ë»ö¡¡¤½¤ÎÄË¤ß¤¬ÇÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÇ÷¤ë¤ó¤À¡ä¤ÈËë¤òÌÀ¤±¤ë¡£ÂçÀÚ¤Ê¡ã·¯¡ä¤Ø¤ÎÄËÀÚ¤ÊÁÛ¤¤¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
7°Ì¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤Î¡ÖÀ¸¤¤Æ¡¢»¸¡¹¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£2025Ç¯12·î10Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡ÙÂè6¥·¥ê¡¼¥º¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤À¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÆ±¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂç¾·³¤Î¤è¤¦¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ºîÉÊ¤Î¤½¤ÎÇØÃæ¤ò¡¢Æ´¤ì¤È¶½Ê³¤ò¤â¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤â¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Í¤ê¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¸¶ÀèÀ¸¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤é¤¿¤¬¤¤¤Ë¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡£·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¡¢»¾²Î¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
8°Ì¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¤Î¡Ö¤¢¤ì¤Ï¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡£2025Ç¯12·î17Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤À¡£¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤ò²Î¤¦ÀÄ¶õÁÈ¤Ï11Ì¾¤ÎÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¥á¥¤¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¶âß·°¡Èþ¤¬Ã´Åö¡£ÀÚ¤Ê¤¯´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤½éÎø¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢Åß¤ÎÊÒÁÛ¤¤¥½¥ó¥°¤À¡£MV¤Ç¤Ï¡¢¶âß·¤¬±é¤¸¤ëÆâµ¤¤ÊÅ¾¹»À¸¤¬¡¢ÌÑÁÛ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤È³Ú¤·¤¯²á¤´¤¹¤¦¤Á¤Ë¡¢¤ä¤¬¤Æ¤½¤ÎÌÑÁÛ¤¬¸½¼Â¤È½Å¤Ê¤ê¡¢ËÜÅö¤ÎÍ§¾ð¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÀÄ½Õ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú2025Ç¯11·î20ÆüÉÕ¡¢²Î¥Í¥Ã¥ÈÃíÌÜÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
1°Ì¡¡Only You¡¿MAZZEL2°Ì¡¡½ã¿è¤È¤Ï²¿¤«¡©¡¿ÇµÌÚºä463°Ì¡¡¥Ó¥ê¥ä¥Ë¡¿ÇµÌÚºä464°Ì¡¡¤Ü¤¯¤Î¤«¤ß¤µ¤Þ¡¢feat.µÜÀîÂçÀ»¡¿µÜÀî°¦Íû5°Ì¡¡»Ô±Ä¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¡¿ÇµÌÚºä466°Ì¡¡Never Evergreen¡¿MUCC7°Ì¡¡À¸¤¤Æ¡¢»¸¡¹¡¿¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê8°Ì¡¡¤¢¤ì¤Ï¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¡¿ËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ9°Ì¡¡Left ¡õ Right¡¿µ×ÊÝÅÄÍø¿10°Ì¡¡NOW AND FOREVER (30 YEARS LATER) ¡¿HIM