Âç·¿¸¤¤ò¤ª¤ó¤Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤¦1É¤¤¬Á¢¤Þ¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ø¤ª¤ó¤Ö¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¡Ù¤¬21ËüÉ½¼¨¤ÎÈ¿¶Á¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö»êÊ¡¤Î¤Ò¤È¤È¤¡×
¥Ñ¥Ñ¤Î¤ª¤ó¤Ö¤òÃ¥¤¤¹ç¤¦¤ï¤ó¤³¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç21Ëü7000²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤Î¡×¡Ö»êÊ¡¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²¿¤À¤³¤Î¹¬¤»Ãã¤Î´Ö¤Ï¡Ä¡×¥³¥á¥ó¥È¤ÎÂ¾¡¢6300·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§Âç·¿¸¤¤ò¤ª¤ó¤Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤¦1É¤¤¬Á¢¤Þ¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ø¤ª¤ó¤Ö¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¡Ù¡Û
Âç·¿¸¤¤ò¤ª¤ó¤Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö@maki_laponsipon¡×¤ÎÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¸¥ãー¥Þ¥ó¥·¥§¥Ñー¥É¤Î¡Ø¶Ç¡Ù¤Á¤ã¤ó¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢¥ó¥Ï¥¹¥ー¤Î¡Ø¥·¥§¥êー¥Ë¡Ù¤Á¤ã¤ó¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¡¢¶Ç¤Á¤ã¤ó¤¬¼«Âð¤ÇÂÎ½ÅÂ¬Äê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤ÊÂÎ½Å·×¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¤Âç·¿¸¤¤Ï¡¢¿Í´Ö¤È°ì½ï¤ËÂÎ½Å·×¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥Ñ¥Ñ¤¬¶Ç¤Á¤ã¤ó¤ò¤ª¤ó¤Ö¤·¤ÆÂ¬Äê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£Ìµ»ö¡¢ÂÎ½Å¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤¢¤È¤â¡¢¤ª¤ó¤Ö¤Î¤Þ¤ÞÍ·¤ó¤Ç¤¢¤²¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ñ¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¶Ç¤Á¤ã¤ó¤ÏÂç´î¤Ó¢öÉô²°Ãæ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Ë½ª»Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯»Ò¤¬¡Ä¡£Ëå¤Î¥·¥§¥êー¥Ë¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¡Ö»ä¤â¤ª¤ó¤Ö¤·¤Æ¡ª¡×¤È¥ä¥¥â¥Á¤òÅÊ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ª¤ó¤Ö¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤¬Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤♡
¥Ñ¥Ñ¤Î¤ª¤ó¤Ö¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Î¥·¥§¥êー¥Ë¤Á¤ã¤ó¡£¶Ç¤Á¤ã¤ó¤¬Í·¤Ó½ª¤ï¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼¡¤Ï¥·¥§¥êー¥Ë¤Á¤ã¤ó¤ÎÈÖ¤Ç¤¹¡£¥·¥§¥êー¥Ë¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¶Ç¤Á¤ã¤ó¤¬¹ß¤ê¤¿¤¢¤È¤Î¥Ñ¥Ñ¤ÎÇØÃæ¤ËÂç¤Ï¤·¤ã¤®¤ÇÈô¤Ó¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ç°´ê³ð¤Ã¤¿¥·¥§¥êー¥Ë¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¾Ð´é¤Ç¤´Ëþ±Ù¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ò¸«¤Æ¡¢º£ÅÙ¤Ï¶Ç¤Á¤ã¤ó¤¬¸å¤òÄÉ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡£
2¿Í¤Î¤ª¤ó¤Ö¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¤¤¿¡Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¢ö
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤·´Ø·¸¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÊÑ¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î²¹¤«¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃçÎÉ¤·¤Ê»Ð¸¤¤ÈËå¸¤
¥Ñ¥Ñ¤Î¤ª¤ó¤Ö¤òÃ¥¤¤¹ç¤Ã¤¿¶Ç¤Á¤ã¤ó¤È¥·¥§¥êー¥Ë¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤âÃçÎÉ¤·¡£¥·¥§¥êー¥Ë¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Þ¤À1ºÐ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥Ñ¥Ôー´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢¶Ç¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²û¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤¤¬ÉÕ¤¯¤È¶Ç¤Á¤ã¤ó¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ´²¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥§¥êー¥Ë¤Á¤ã¤ó¡¢¶Ç¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤òÍê¤â¤·¤¤»Ð¤È¤·¤ÆÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ñ¥Ñ¤ÎÊú¤Ã¤³¤âÂç¹¥¤¡£¥Ñ¥Ñ¤¬¥·¥§¥êー¥Ë¤Á¤ã¤ó¤òÉ¨¤Ë¾è¤»¤ë¤È¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë´Å¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¤´²ÈÂ²¤Î¸÷·Ê¤Ë¡¢¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤Þ¤Ç¥Û¥Ã¥³¥ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¶Ç¤Á¤ã¤ó¤È¥·¥§¥êー¥Ë¤Á¤ã¤ó¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤Æü¾ï¤ÏX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö@maki_laponsipon¡×¤ÎÂ¾¤ÎÅê¹Æ¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö@maki_laponsipon¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¾®Àô¡¡¤¢¤á
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£