Snow Man º´µ×´ÖÂç²ð¡¢¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤Î¤»¤Ã¤«¤¯¥°¥ë¥á¡ª¡ª¡ÙSP¤Çºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¤Ø¡¡ÆüÂ¼¤ÈÆ±¤¸°áÁõ¤Ë
¡¡Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤¬¡¢ËÜÆü11·î23Æü19»þ¤«¤éÊüÁ÷¤Î¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤Î¤»¤Ã¤«¤¯¥°¥ë¥á¡ª¡ª¡Ù2»þ´ÖSP¡ÊTBS¡Ë¤Ë¥í¥±¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÀîÅÄÍµÈþ¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¡¢¾¾ÅÄÎ¤Æà¡ÊÝ¯ºä46¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡ÛSnow Man º´µ×´ÖÂç²ð¤¬¡ÈÆüÂ¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤Ç¥í¥±¤Ø¡¢¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤Î¤»¤Ã¤«¤¯¥°¥ë¥á¡ª¡ª¡Ù2»þ´ÖSP¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡º£²ó¤Ï¡¢ÈÖÁÈ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ëº´µ×´Ö¤¬¡¢ºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¤ò½ä¤ë¡£º´µ×´Ö¤ÏMC¤ÎÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë¤¬¥í¥±¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ë°áÁõ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢²«¿§¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥ªー¥Ðー¥ªー¥ë»Ñ¤Î¡ÈÆüÂ¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Öº£Æü¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¡ÈÆüÂ¼¥¤¥º¥à¡É¤Ç¥í¥±¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È¡×¤È¡¢ÈÖÁÈMC¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ëÃç¤È¤¢¤ê¡¢³Ê¹¥¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸«¤»¤Ä¤ÄÃÏ¸µ¤ÎÊý¡¹¤ËÊ¹¤¹þ¤ß¤Ø¸þ¤«¤¦¡£
¡¡¾ë²¼Ä®¤È¤·¤Æ±É¤¨¡¢¾®¹¾¸Í¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Àî±Û¤ÎÄ®¤ò¤Ò¤È¤êÊâ¤¯º´µ×´Ö¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥°¥ë¥áÃµ¤·¥í¥±·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¿¼ß·Ã¤ºÈ¡¢¥é¥¦ー¥ë¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤éSnow Man¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¥í¥±¤Î¥³¥Ä¤È¡È¤¢¤ëÎ¢µ»¡É¤ò¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼¡¡¹¤È¥°¥ë¥á¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£º´µ×´Ö¤¬ÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤òËËÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÆüÂ¼¤¬ËÜÈÖÁÈ¤Î¥í¥±¤ò10Ç¯°Ê¾å¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÊ¹¤¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¥º¥ë¤¤¡ªÆüÂ¼¤µ¤ó¥º¥ë¤¤¤Ã¤¹¡ª¡×¤ÈÆüÂ¼¤òÁ¢¤Þ¤·¤¬¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¥í¥±¤ÎÆ»Ãæ¡¢ÃÏ¸µ¤Î³ØÀ¸¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥°¥ë¥á¤òÊ¹¤¯¤¿¤á¡¢Àî±Û¤Î³Ø¹»¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£Snow Man¥á¥ó¥Ðー¤Îº´µ×´Ö¤¬¶µ¼¼¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢À¸ÅÌ¤«¤é¤Ï²«¿§¤¤´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£³ØÀ¸¤ËÍ¥¤·¤¯Ìä¤¤¤«¤±¤ëº´µ×´Ö¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢À¸ÅÌ¤â¿¿·õ¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥°¥ë¥á¤ò¹Í¤¨¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º´µ×´Ö¤¬À¸ÅÌ¤Î¤Ò¤È¤ê¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ÆÏÃ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤¬Ï³¤ì¤¿ÊÖ¤·¤òÊ¹¤¡¢º´µ×´Ö¤¬»×¤ï¤º¾È¤ì¤ë°ìËë¤â¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ½é½Ð±é¤ÎËÌÀî¤¬±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ïー¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿º´µ×´Ö¤Î¥°¥ë¥áÃµ¤·¤ò¸«¼é¤ë¡£º´µ×´Ö¤Î¥í¥±¤ÎÌÏÍÍ¤ò¸«¤¿ËÌÀî¤Ï¡¢¡Ö´°¿©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¤ÎÎÉ¤¤¿Í¤ÏËÜÅö¤Ë¹¥¤¡£¸«¤Æ¤¤¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÀä»¿¡£ËÌÀî¤â¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤´¤Ï¤ó¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Ð§¤ä¥Á¥ãー¥Ï¥ó¤ò¤è¤¯¿©¤Ù¤Þ¤¹¡×¤È°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤â¹ðÇò¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüÂ¼¤¬½©ÅÄ¸©²£¼ê»Ô¤Ç¿·ÊÆ¤ò´®Ç½¤¹¤ëÌÏÍÍ¤â¥ª¥ó¥¨¥¢Í½Äê¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë