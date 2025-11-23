ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎMVP¤ò¡ÈÆÃÀ½¥±¡¼¥¡É¤Ç½ËÊ¡¡¡µ±¤¯3Ê¸»ú¡ÄÌ¾Êª¥·¥§¥Õ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤â¥Õ¥¡¥ó¡ÖÃÙ¤¹¤®¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡×
¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤¾¾µ×¿®¹¬»á¤«¤é¡ÈMVP¥±¡¼¥¡É¤òÂ£¤é¤ì¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿(C)Getty Images
¡¡¼«¿È3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡¢¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÌ¾Å¹¤«¤é¹ë²Ú¤Ê¤ª½Ë¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÆüËÜ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖMatsuhisa¡×¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¾¾µ×¿®¹¬»á¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö11·î22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂçÃ«¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ë²Ú¤Ê¡ÈMVP¥±¡¼¥¡É¤òÂ£¤é¤ì¾Ð´é¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¾¾µ×»á¤ÏÊ¸ÌÌ¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢MVP¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¼Ì¿¿¤Ç¡¢¥°¥ì¡¼¤ÎÄ¹Âµ¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤ÎÂçÃ«¤¬¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç¤¤¯Æ²¡¹¤È¡ÖMVP¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¡¼¥È¡£¤½¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¡¢ÀÖ¤¤¥¤¥Á¥´¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¥Û¡¼¥ë¥µ¥¤¥º¤Î¥±¡¼¥¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡ÈMVP¥±¡¼¥¡É¤ò¶´¤ó¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¡Ö¤ªÆó¿Í¶¦ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Þ¤¿ÂçÃ«Áª¼êÍè¤é¤ì¤Æ¤ë¡Á¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤Î¶¦Í¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬¡£¤Þ¤¿¡¢¾¾µ×»á¤Î¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡ÖÃÙ¤¹¤®¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡£ÁÇÅ¨¡×¤È²¹¤«¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡ÖMatsuhisa¡×¤Ï¡¢1987Ç¯¤Ë³«Å¹¤·¤¿Ï·ÊÞ¤ÎÆüËÜ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¡¢¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¤ËÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤ë¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥»¥ì¥Ö¤éÃøÌ¾¿Í¤âÂ¿¤¯ÍèÅ¹¤¹¤ë¿Íµ¤Å¹¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Ï»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤é¤È¤È¤â¤Ë²¿ÅÙ¤âË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]