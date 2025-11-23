¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¸ÞÎØÂåÉ½¤¬¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¤Ë·ëº§È¯É½¡ªÏÂÁõ¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥ÈÅê¹Æ¡¡31ºÐÃÂÀ¸Æü¡Ö¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ÅÄÃæ·º»ö¤µ¤ó(C)Getty Images
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¤Î2018Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØÂåÉ½¡¦ÅÄÃæ·º»ö¤µ¤ó¤¬¡¢11·î22Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¡£¤ªÁê¼ê¤ÈÏÂÁõ¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÄÃæ·º»ö¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¿·ºÊ¤È¤ÎÏÂÁõ¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤ë¡Ê2ËçÌÜ¡Á¡Ë
¡¡Æ±Æü¤¬31ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Æü¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡¡¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¡¢²¹¤«¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£½Å¤Í¤Æ¡Ö¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Ò¤È¤Ä¡¢¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¾ÀÜ¤´°§»¢¤ò¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¾¯¤·ÃÙ¤ì¤Æ¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÃÇ¤ê¤òÆþ¤ì¤¿¾å¤Ç¡¢¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö²º¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤»þ´Ö¤ò¤È¤â¤Ë²á¤´¤»¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÆü¡¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡¢2¿Í¤Ç¤ÎÏÂÁõ¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤ò·ÇºÜ¡£¿·ºÊ¤Îº¸¼ê¤Ë¤Ï·ëº§»ØÎØ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡¢°ìÆü°ìÆü¤òÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Öº£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡²¬»³¸©½Ð¿È¤ÎÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢2011Ç¯¤ÎÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤ÆÆ¬³Ñ¤ò¸½¤¹¤È¡¢13Ç¯Á´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¡£Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï16¡¢17Ç¯¤Ë2°Ì¡¢18Ç¯¤Ë3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Æ±¤¤Ç¯¤Î¸ÞÎØÏ¢ÇÆ¤Î±©À¸·ë¸¹¤µ¤ó¤È¤â¶¥¤¤¹ç¤¤¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë3ÅÙ½Ð¾ì¡£18Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¤ËÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ëÂåÉ½¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢18°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2022Ç¯4·î¤Ë¶¥µ»¤«¤é¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¡£¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤È¥³¡¼¥Á¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÀèÆü¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¡¦NHKÇÕ¤Ç¤ÏÂç²ñ¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
