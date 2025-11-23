¡Öº£Æü¹¥¤¡×Â¼Ã«¤Ï¤ë¤Ê¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡ß¥ß¥Ë¥¹¥«¤ÇÈþµÓ¥¹¥é¥ê¡ÖÅß¥³¡¼¥Ç¤Ê¤Î¤Ë·Ú¤ä¤«¡×¡Ö¿¿»÷¤·¤¿¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/23¡ÛABEMA¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊËè½µ·îÍË21»þ¡Á¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿Â¼Ã«¤Ï¤ë¤Ê¤¬11·î21Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£Æü¹¥¤¡×19ºÐÈþ½÷¡Ö¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÇÈþ¤·¤¤¡×ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ
Â¼Ã«¤Ï¡Ö°ìÅÙ¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤È¤³¤È¤ó¥Ï¥Þ¤Ã¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¡Äµ¤¤Å¤¤¤¿¤é3Æü¤Ë1²ó¤Ï¿©¤Ù¤ë¤ª¼÷»ÊÀ¸³è¡¢5¥ö·î¤¯¤é¤¤¤·¤Æ¤¿¡×¤ÈÆü¾ï¤òÄÖ¤ê¡¢³¬ÃÊÁ°¤Ç»£±Æ¤·¤¿»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¹õ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤¿Èþ¤·¤¤µÓ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡ÖµÓ¤¬¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÇÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¿¿»÷¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÅß¥³¡¼¥Ç¤Ê¤Î¤Ë·Ú¤ä¤«¡×¡ÖÉ½¾ð¤Ë¤â¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÖÎø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢2Çñ3Æü¤ÎÃæ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÇÅù¿ÈÂç¤ÊËÜµ¤¤ÎÎø¤ÈÀÄ½Õ¤ÎÌÏÍÍ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿Îø°¦ÈÖÁÈ¡£Â¼Ã«¤ÏÎÓÅÄÂóÌé¤È¡ÖÅßµÙ¤ßÊÔ2024¡×¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢¡ÖÂ´¶ÈÊÔ2025in¥½¥¦¥ë¡×¤Ë¤Æ¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤È¤Ê¤ê¡¢¡È¤¿¤¯¤Ï¤ë¡É¤Î°¦¾Î¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Â¼Ã«¤Ï¤ë¤Ê¡¢ÈþµÓÈäÏª
¢¡Â¼Ã«¤Ï¤ë¤Ê¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
