¢¡ÃË»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê£²£³Æü¡¢µÜºê¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹£Ã£Ã¡á£·£±£±£·¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£°¡Ë
¡¡ºÇ½ªÁÈ¤¬Á°È¾¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡££³ÂÇº¹£´°Ì¤Ç½Ð¤Æ£¹ÈÖ¤Þ¤Ç¤Ë£³¤Ä¿¤Ð¤·¤¿ËÙÀîÌ¤ÍèÌ´¡Ê£×£á£ö£å¡¡£Å£î£å£ò£ç£ù¡Ë¤È¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç½Ð¤¿ÄÍÅÄ¤è¤ª¤¹¤±¡Ê¥Û¥¯¥È¡Ë¤¬¡¢ÄÌ»»£±£°¥¢¥ó¥À¡¼¤Î¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤Ç¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£µÂÇº¹£¸°Ì¤Ç½Ð¤¿º£µ¨¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼½é»²Àï¤Î¾¾»³±Ñ¼ù¡Ê£Ì£Å£Ø£Õ£Ó¡Ë¤Ï£±£°ÈÖ¤ò½ª¤¨¤Æ£²¤Ä¿¤Ð¤·¤Æ£·¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç»ÃÄê£³°Ì¡££²£°£±£´Ç¯°ÊÍè¤ÎÂç²ñÀ©ÇÆ¤È£±£¶Ç¯»°°æ½»Í§£Ö£É£Ó£ÁÂÀÊ¿ÍÎ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º°ÊÍè¤ÎÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼£¹¾¡ÌÜ¤Ø¡¢£³ÂÇº¹¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£