¡¡Î¦¾å½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¤ÇºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎËÌ¸ý¿º²Ö¡Ê£Ê£Á£Ì¡Ë¤¬£²£³Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥º¥Î¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡£¹·î¤ÎÅìµþ£²£°£²£µÀ¤³¦Î¦¾å¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ËÌ¸ý¤Ï¡Ö¼«¹ñ³«ºÅ¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¤Ï¤É¤ì¤À¤±Áª¼ê¤¬´ê¤Ã¤Æ¤â¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤ëÉñÂæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡££²£°£²£³Ç¯¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÀ¤³¦Î¦¾å¡¢ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÍ¥¾¡¡£À¤³¦Î¦¾å¤Ç¤â¶â¥á¥À¥ë¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢±¦Éª¤Î¤±¤¬¤Ê¤É¤¬±Æ¶Á¤·Í½ÁªÇÔÂà¡£¡Ö¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¢¤Þ¤êÎý½¬¤Ç¤¤º¤Ë»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤¿¤À¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÇËþ°÷¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£Ëþ°÷¤Î¶¥µ»¾ì¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤òÅê¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¶¥µ»¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤Ð¤é¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡À¤³¦Î¦¾å¤«¤éÌó£²¤«·î·Ð¤Ã¤Æ¸½ºß¤Ï¡Ö£±£±·î¤«¤éÎý½¬¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¤ÎµòÅÀ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÆüËÜ¤È³¤³°È¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö³¤³°¤ÎÂç²ñ¤¬Â³¤¯¤È³¤³°¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÅìµþ¤ÇÀ¤³¦Î¦¾å¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ËÁá¤á¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤À¤¤¤¿¤¤£µ·î¤¯¤é¤¤¤«¤é£¹·î¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç»î¹ç¤Î¤¿¤á¤Ë²¤½£¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ËÌ¸ý¤¬¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ä¤ê¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤ä¤ê¤Ë¤â¸þ¤«¤¤É÷¤ÈÄÉ¤¤É÷ÍÑ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÖ°ã¤¦¤Î¤Ï¤ä¤êÀè¤¬°ã¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÄÉ¤¤É÷ÍÑ¤Ï¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤Î¿Ä¤ß¤¿¤¤¤Ë¥·¥å¥Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸þ¤«¤¤É÷ÍÑ¤ÏºÇ½é¤«¤é»É¤µ¤ê¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤¤È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤È¤Ïºà¼Á¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¿§¤ó¤Ê¼ïÎà¤Î¤ä¤ê¤ò»î¹çÃæ¤ËÁª¤ó¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¼«¸ÊµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤ä¤êÅê¤²Áª¼ê¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤òÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£