¡¡£²£²Æü¤«¤é£²£³Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤ÏËÌ³¤Æ»¤«¤éÃæÉôÃÏÊý¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç½»ÂðÃÏ¤äÆ»Ï©ÉÕ¶á¤Ç¤Î½ÐË×¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢µÜ¾ë¸©¤Ç¤Ï½»Ì±¤¬½±¤ï¤ì¤ëÈï³²¤âÈ¯À¸¤·¤¿¡£ÅßÌ²Á°¤Î¿©ÎÁ¤òµá¤á¡¢¥¯¥Þ¤Î³èÆ°ÈÏ°Ï¤¬¿Í´Ö¤ÎÀ¸³è·÷¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£²Æü¸áÁ°£·»þ£µ£°Ê¬¤´¤í¡¢µÜ¾ë¸©·ª¸¶»Ô°ìÇ÷¿¿ºä¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢£·£°Âå¤ÎÃËÀ¤¬ÂÎÄ¹Ìó£±¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ï´é¤ä±¦ÏÓ¤ò°ú¤Ã¤«¤«¤ìÉé½ý¤·¤¿¡£¸©·Ù¤Ê¤É¤Ï·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£³Æü¤ÏÁáÄ«¤«¤é¡¢¿ÍÎ¤¶á¤¯¤Ç¤ÎÌÜ·â¤¬ÉÑÈ¯¤·¤¿¡£ËÌ³¤Æ»ÀÖÊ¿»ÔÌÐ¿¬¸µÄ®Æî¤Ç¤Ï¸áÁ°£³»þ£µ£µÊ¬¤´¤í¡¢Æ»Æ»¾å¤Ç¿Æ»Ò¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¯¥Þ£³Æ¬¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢±ó·ÚÄ®Ìî¾å¤Î°°ÀîÌæÊÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç¤â£±Æ¬¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¡¡Ä¹Ìî»Ô¼ãÊæÊÝ²Ê¤Î¸øÌ±´ÛÉÕ¶á¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°£¶»þ¤´¤í¤ËÌÜ·â¾ðÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¡¢¿·³ã¸©Æâ¤Ç¤Î½ÐË×¤âÌÜÎ©¤Á¡¢Â¼¾å»Ô¾®Àî¡ÊÄ«ÆüÃÏ°è¡Ë¤Ç¤Ï¸áÁ°£·»þ²á¤®¡¢Ì±²ÈÉÕ¶á¤Ç³Á¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¥¯¥Þ¤¬¡¢¿·È¯ÅÄ»ÔÂ¢¸÷¤Ç¤Ï¸áÁ°£¹»þÈ¾¤´¤í¡¢ÅÄ¤ó¤Ü¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë»Ò¥°¥Þ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¸©Æâ¤Ç¤ÏÁ°Æü¤Î£²£²Æü¤Ë¤â¡¢¸ÞÀô»Ô¤Ç³Á¤ÎÌÚ¤ËÅÐ¤ë¥¯¥Þ¤äÆîµû¾Â»Ô¤Ç¤ÎÌÜ·â¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥Þ¤Ï¤³¤Î»þ´ü¡¢ÅßÌ²¤Ë¸þ¤±¤¿±ÉÍÜÃßÀÑ¤Î¤¿¤á¿©Íß¤¬²¢À¹¤Ç¡¢¥¨¥µ¤òµá¤á¡¢¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ì±²È¤ÎÄíÀè¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿³Á¤äÀ¸¥´¥ß¤Ï¶¯¤¤Í¶°úÊª¤È¤Ê¤ë¡£³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ï¡¢ÁáÄ«¤äÍ¼Êë¤ì»þ¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤ä¡¢²°³°¤Ë¤¢¤ëÉÔÍ×¤Ê¥´¥ß¤ä²Ì¼Â¡¦ÌîºÚ¤ÎÅ±µî¡¢»Ò¥°¥Þ¤ò¸«¤«¤±¤Æ¤â¿Æ¥°¥Þ¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢ÀäÂÐ¤Ë¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¡¢¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£