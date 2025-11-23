¸åÆ£¿¿´õ¡¡13ºÐ¤Ç¥â¡¼Ì¼¡£²ÃÆþ¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î½éÂÐÌÌ¤Ç¶ÄÅ·¹ÔÆ°¡Ö¾×·â¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡£²¿¤³¤Î»Ò¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
¡¡¸µ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸åÆ£¿¿´õ¡Ê40¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥â¡¼Ì¼¡£²ÃÆþ»þ¤Î¾×·â¹ÔÆ°¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï²Î¼ê¤ÎÎëÌÚ°¡Èþ¡¢¸µ¡ÖAKB48¡×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇðÌÚÍ³µª¤È¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£
¡¡¸åÆ£¤Ï¥â¡¼Ì¼¡£²ÃÆþ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤â°¡Èþ¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ç²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¿¤Ö¤óSPEED¤µ¤ó¤¬Ç¯¶á¤¯¤Æ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤¨¤Ã¡¢¤³¤ó¤ÊÇ¯¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤Î¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢±þÊç¤·¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÁ´Á³Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡£¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÂ¸ºß¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Îã¤¨¤Ð¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÁ´Á³¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Á´¤¯ÇÄ°®¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×¤È¹ðÇò¡£¤½¤Î¤¿¤á¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î½éÂÐÌÌ¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤³¤Î¿Í¤Ï¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¿Í¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤â¤Ê¤ó¤«¡¢µÕ¤ËÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¸å¤«¤é¤Ï¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÊÑ¤Ëµ¤¤ò»È¤¤¤¹¤®¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤À¤Ã¤Æ»ä¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤ÎÆü¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»£±Æ¤È¤«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ªÊÛÅö¤¬¤Î¤êÊÛ½Ð¤Æ¤Æ¡£¤½¤Î¤Î¤êÊÛ¤ò»õ¤ËÃå¤±¤Æ¡¢¸«¤Æ¸«¤Æ¡ª¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤¬¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤«¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡×¤È±þ¤¸¤ë¤È¡¢¸åÆ£¤Ï¡Ö¤Ç¤â¥á¥ó¥Ð¡¼Åª¤Ë¤Ï¾×·â¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£²¿¤³¤Î»Ò¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£ÎëÌÚ¤â¡Ö¤½¤ó¤ÊÍ¾Íµ¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤Í¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¡¢¡Ö¤Ç¤â²Ä°¦¤¤¤Ê¤¢¡£13ºÐ¤À¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£