¡ÖÊì¿Æ¼º³Ê¡×ÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤Ã¤¿28ºÐÌ¤º§¤ÎÊì ¸·¤·¤¤À¼¤Ë³ëÆ£¤â¹¤È´¤±¤òÂ³¤±¤¿ÍýÍ³¡ÖÊì¿Æ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤Î»Ñ¤òµá¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
28ºÐ¤ÇÌ¤º§¤ÎÊì¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤º¤Ë¤¤¤¿¤¤¤È¤ß¤¡Ê¡÷itomiki_live¡Ë¤µ¤ó¡£ÍýÁÛ¤ÎÀ¸¤Êý¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¹¤È´¤±¤ëÅØÎÏ¤òÂ³¤±¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êì¿Æ¤¬³°¸«¤òËá¤¯¤³¤È¤ËÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â7Ç¯´Ö¹¤È´¤±¤òÂ³¤±¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ï¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÈ±·¿¤âÊÑ¤¨¡Ä¡×¤¤¤È¤ß¤¤µ¤ó¤ÎÅØÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡ª7Ç¯´Ö¤ÎÊÑ²½¡ÊÁ´15Ëç¡Ë
¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤È¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Æ
¨¡¨¡ ¤â¤È¤â¤È¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¡Ö°ò½÷¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È¤ß¤¤µ¤ó¡£28ºÐ¤Î¤È¤¤ËÇ¥¿±¤·¡¢Ì¤º§¤ÎÊì¤È¤·¤Æ½Ð»º¡¢¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ°é»ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Æ¹¤È´¤±¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ÇÆ¯¤¤¤¿¤ê¥×¥í¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¹ÖºÂ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ø¤ó¤À¤ê¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊýË¡¤ò»î¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¤È´¤±¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤¤¤È¤ß¤¤µ¤ó¡§¾®´é¶ºÀµ¡¢Èý¥µ¥í¥ó¤Ê¤É¤â»î¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¸ú²Ì¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£È±·¿¤Ã¤Æ´é¤ò°Ï¤à³Û±ï¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸³¨²è¤Ç¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê³Û±ï¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¤È¡¢¹ë²Ú¤Ê³Û±ï¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¸«¤¨Êý¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥¤¥áー¥¸¤Ç¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¤Þ¤ººÇ½é¤ËÈ±·¿¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤â¡¢¤Þ¤º¤Ê¤ê¤¿¤¤¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò·è¤á¡¢¤½¤³¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈ±·¿¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ËÉþ¤È¥á¥¤¥¯¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦½çÈÖ¤ÇÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹¤È´¤±¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¶âÈ±¤ä¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¾å¼ê¤ÊÈþÍÆ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÍ§Ã£¤Ë¤É¤³¤ÎÈþÍÆ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃµ¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦ÈþÍÆ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥éー¤¬¾å¼ê¤Ê¤È¤³¤í¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¤¬¾å¼ê¤Ê¤È¤³¤í¤ÈÈþÍÆ±¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢´õË¾¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃµ¤¹¤È¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¹¤È´¤±¤Æ¤¤¤¯ÅÓÃæ¤Ç¡¢ºÃÀÞ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤·¤¿¤«¡©
¤¤¤È¤ß¤¤µ¤ó¡§º£»×¤¤ÊÖ¤¹¤È¡¢¹¤È´¤±Ãæ¤Ï¡ÖÍýÁÛ¤Ë¶á¤Å¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢¤º¤Ã¤È¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤³¤³¤Ç¤ä¤á¤¿¤éÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é·ù¤À¡×¡ÖÊì¿Æ¤¬¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤»Ñ¤ò»Ò¤É¤â¤Ë¤â¸«¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÆ¨¤²¤º¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£7Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤Ï¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤Æ¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹¤È´¤±¤â¤Ò¤ÈÃÊÍî¤Ä¤¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¶â¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë»È¤¨¡×¡ÖÊì¿Æ¼º³Ê¡×¤ÎÀ¼¤â
¨¡¨¡ 7Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È·àÅª¤ÊÊÑ²½¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼þ¤ê¤ÎÈ¿±þ¤ÇÊÑ²½¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¤¤È¤ß¤¤µ¤ó¡§Ç¥¿±¤·¤ÆÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤Ã¤¿Åö»þ¤Ï¡¢Ì¤º§¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¼ð¤ìÊª¤Ë¿¨¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¶õµ¤´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¾åµþ¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÇ¥¿±¤·¤ÆÌ¤º§¤ÎÊì¤È¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤«¤é¡Ö¹¥¤¾¡¼ê¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¾õ¶·¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸þ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤ÏÎå¤Þ¤·¤Î¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¤½¤¦»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Í§Ã£¤«¤é¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤Ä¤é¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤Ç¤â¡¢º£¤ÏÃÏ°è¤ÎÊý¤«¤é¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Í¡×¡ÖÎ©ÇÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¸«¤¿ÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤Ï¡¢»ä¤¬¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¼þ¤ê¤ÎÈ¿±þ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¡¢¤¢¤ëËÜ¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤ò°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤«¡¢¿Í¤«¤é¤Ï°·¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤òÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼«Ê¬¤ò¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë°·¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¼þ¤ê¤«¤é¤Î°·¤¤¤â¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¹¤È´¤±¤ò»Ï¤á¤¿Åö½é¤«¤é¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Á¤é¤Ç¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¤¤¤È¤ß¤¤µ¤ó¡§¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ÏÉû¶È¤È¤·¤Æ»º¸åÈ¾Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤é°é»ù¤È»Å»ö¤Î¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤ò³èÍÑ¤·¤Æ»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤Î¤³¤í¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤«¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÊÙ¶¯¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¶â¤ò»È¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢»Ò¤É¤â¤Ë»È¤¨¡×¡ÖÊì¿Æ¼º³Ê¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÊì¿Æ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤Î»Ñ¤òµá¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤¹¤´¤¯³ëÆ£¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤Ç¤â°ìÊý¤Ç¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¤¤¤¿¤·¡¢»Å»ö¤È¤·¤ÆÇÛ¿®¤â³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤ä¤á¤º¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë±þ±ç¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¡¢¹¤È´¤±¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÌò¤ËÎ©¤ÄÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Êì¿Æ¤¬³°¸«¤òËá¤¯¤³¤È¤Ï°¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤
¨¡¨¡ ¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¤¤È¤ß¤¤µ¤ó¡§º£¤Ï¼Â²È¤ò½Ð¤ÆÂ©»Ò¤È¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â©»Ò¤Ï»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÎ¨Ä¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤´Ø·¸¤¬ÃÛ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Â©»Ò¤Ë¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¼çÂÎÅª¤ËÁª¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢Â©»Ò¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂº½Å¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ËÆÍÁ³¤ª»®¤òÀö¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¯¹â²Á¤Ê¤ª¤â¤Á¤ã¤òÇã¤¤¤¿¤¤¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê¾ì¹ç¤âÆ¬¤«¤é¥À¥á¤È¤Ï¸À¤ï¤º¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ì¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼¤½¤ì¤¬Íß¤·¤¤¤Î¤«¡¢Ê¹¤¯»ÑÀª¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÐÏÃ¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤«·è¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¤¤¤È¤ß¤¤µ¤ó¼«¿È¤¬¹¬¤»¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ë¤¤¤¤±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤¤¤È¤ß¤¤µ¤ó¡§»ä¤Î±Æ¶Á¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Â©»Ò¤¬¿Í¤Î¤³¤È¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Â©»Ò¼«¿È¤â¹¥¤ß¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ÆÉþ¤òÁª¤Ö¤Î¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯¤È³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢»ä¤ÎÇã¤¤Êª¤ÏÂà¶þ¤ÇÁá¤¯½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ö¤½¤ì»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤«¤éÇã¤¨¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Ã¤ÆÅ¬Åö¤Ë¤Û¤á¤ÆÁá¤¯½ª¤ï¤é¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¹¤´¤¯¥Þ¥Þ¤Ã»Ò¤Ç¡¢¤ªÍ§Ã£¤Ë¡Ö¥Þ¥Þ¤¤ì¤¤¤À¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç»ä¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¿Æ»ÒÃç¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤È¤ß¤¤µ¤ó¤Ï¡¢°ÊÁ°¤ÏÊì¿Æ¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¤¬¤ª¶â¤ä¥³¥¹¥È¤ò¤«¤±¤Æ³°¸«¤òËá¤¯¤³¤È¤Ëºá°´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬º£¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤¤¤È¤ß¤¤µ¤ó¡§º£¤Ï¡¢¤â¤·¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¡Ö¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤ÐÊì¿Æ¤¬³°¸«¤òËá¤¯¤³¤È¤Ï°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¥é¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤òËá¤¯»þ´Ö¤Ï°é»ù¤ä»Å»ö¤ÇË»¤·¤¤Ãæ¤ÇÌþ¤·¤Î»þ´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Êì¿Æ¤¬¼«Ê¬¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ï²ÈÂ²¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤ª¤·¤ã¤ì¤äÈþÍÆ¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ï¤Û¤«¤Î¤³¤È¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Êì¿Æ¤¬¼«¿®¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é»Ò¤É¤â¤â´ò¤·¤¤¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼«¿®¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¿Æ¤¬°§»¢¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ë»Ò¤É¤â¤Ë¡Ö°§»¢¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤âÌµÍý¤Ê¤Î¤È°ì½ï¤Ç¡¢¿Æ¤¬ÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿°¤ÉôÍ´»Ò¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿¤¤¤È¤ß¤