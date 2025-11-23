51Ç¯¤â¡Ö»ÃÄê¤ÎÀÇ¶â¡×¤Ä¤¤¤ËÇÑ»ß¡ª ¥¬¥½¥ê¥óand·ÚÌý²Á³Ê¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¡ª Âå°Æ¡ÖÁö¹Ôµ÷Î¥²ÝÀÇ¡×¤Ï¥Ê¥·¤Î¸«ÄÌ¤·
¡Ö¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ßË¡°Æ¡×²Ä·è¡ª 51Ç¯¤Î»ÃÄê¤¬½ª¤ï¤ë
¡¡¤Ä¤¤¤Ë¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½°µÄ±¡¤ÎºâÌ³¶âÍ»°Ñ°÷²ñ¤Ç11·î21Æü¤Î¸á¸å4»þÈ¾Á°¡¢ÌîÅÞ6ÅÞ¤¬Äó½Ð¤·¤¿¡Ö¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ßË¡°Æ¡ÊÀµ¼°Ì¾¾Î¡§ÁÅÀÇÆÃÊÌÁ¼ÃÖË¡µÚ¤ÓÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÈïºÒ¼ÔÅù¤Ë·¸¤ë¹ñÀÇ´Ø·¸Ë¡Î§¤ÎÎ×»þÆÃÎã¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¤Î°ìÉô¤ò²þÀµ¤¹¤ëË¡Î§°Æ¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢8·î1Æü¤ËÄó½Ð¤·¤¿¸¶°Æ¤È¤½¤Î¸å¤Ë½¤Àµ¤·¤¿½¤Àµ°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²Ä·è¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡¢11·î25Æü¤Ë½°±¡ËÜ²ñµÄ¤Ç²Ä·è¤µ¤ì»²µÄ±¡¤ËÁ÷¤é¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨¤Ï¡¢1974Ç¯¤ËÆ»Ï©À°È÷¤Ê¤É¤Îºâ¸»¤È¤·¤ÆÀßÄê¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¡¢2009Ç¯¤Ë¤Ï°ìÈÌºâ¸»²½¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤âÌÀ³Î¤Ê´ü´Ö¤òÄê¤á¤Ê¤¤¡ÖÅöÊ¬¤Î´Ö¡Ê¤È¤¦¤Ö¤ó¤Î¤«¤ó¡Ë¡×ÀÇÎ¨¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¡£
¡¡51Ç¯¤â¤ÎÄ¹¤¤ËÅÏ¤ê¡Ö»ÃÄêÅª¡×¤Ë·ÑÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤È½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¬¥½¥ê¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢´øÈ¯ÌýÀÇ¤ÈÃÏÊý´øÈ¯ÌýÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¡Ê1¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê25.1±ß¡Ë¤¬2025Ç¯12·î31Æü¤Ë¡¢¤Þ¤¿·ÚÌý¤Ë²Ý¤µ¤ì¤ë·ÚÌý°ú¼èÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¡Ê1¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê17.1±ß¡Ë¤Ï2026Ç¯4·î1Æü¤ËÇÑ»ß¡£
¡¡·ÚÌý°ú¼èÀÇ¤ÏÅÔÆ»ÉÜ¸©ÀÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢À¯ÉÜ¤¬ÀÇ¼ý¸ºÊ¬¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊäÅ¶¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤ÉÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤È¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¿¤áÇÑ»ß»þ´ü¤¬¾¯¤·ÃÙ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ë¡Åª¤Ê¼êÂ³¤¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤ÏÂ¸µ¤Ç¤Î·ÐºÑÂÐºö¤È¤·¤ÆÀÐÌý¸µÇä¤ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÊä½õ¶â¤òÃÊ³¬Åª¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¥¬¥½¥ê¥ó¤È·ÚÌý¤Î»ÔÈÎ²Á³Ê¤ò²¼¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¬¥½¥ê¥ó¤Ï11·î13Æü¤«¤é2½µ´ÖËè¤Ë5±ßÊä½õ¤·¤Æ¡¢12·î11Æü¤Ë»ÃÄêÀÇÎ¨Ê¬25.1±ß¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤µ¤»¡¢·ÚÌý¤Ï11·î27Æü¤Ç»ÃÄêÀÇÎ¨Ê¬17.1±ß¤ÎÊä½õ¤¬´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¤ä·ÚÌý¤Î²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤¦²¸·Ã¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯µý¼õ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¼ÖÂÎ²ÝÀÇ¤Î¹ÔÊý
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¼ÖÂÎ²ÝÀÇ¤Î¹ÔÊý¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÖÂÎ²ÝÀÇ¤È¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ò½êÆÀ¤·ÊÝÍ¤¹¤ë´Ö¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤Î½êÍ¼Ô¤Ë¤«¤«¤ëÀÇ¶â¤Î¤³¤È¡£
¡¡½êÆÀ»þ¤Ë¤Ï¡Ö´Ä¶ÀÇ½³ä¡×¡£°ÊÁ°¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¼èÆÀÀÇ¤È¾Î¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÝÍ»þ¤Ë¤Ï¡Ö¼«Æ°¼ÖÀÇ¡Ê·Ú¼«Æ°¼ÖÀÇ¡Ë¡×¤È¡Ö¼«Æ°¼Ö½ÅÎÌÀÇ¡×¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Í¿ÅÞÀÇÀ©Ä´ºº²ñ¤ÏºòÇ¯Ëö¤ÎÀÇÀ©²þÀµÂç¹Ë¤Ç¡¢¼ÖÂÎ²ÝÀÇ¤ÎÈ´ËÜ¸«Ä¾¤·¤òº£Ç¯Ëö¤ÎÀÇÀ©²þÀµÂç¹Ë¤ËÀ¹¤ê¹þ¤à¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼Åù¤Ç¤Ä¤¯¤ë¶È³¦ÃÄÂÎ¤ÎÆüËÜ¼«Æ°¼Ö¹©¶È²ñ¡Ê¼«¹©²ñ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢½êÆÀ»þ¤Ï´Ä¶ÀÇ½³ä¤ÎÇÑ»ß¤Ç¾ÃÈñÀÇ¤Ë°ìËÜ²½¡£
¡¡¤Þ¤¿ÊÝÍ»þ¤Ï¼«Æ°¼ÖÀÇ¡Ê·Ú¼«Æ°¼ÖÀÇ¡Ë¤È¼«Æ°¼Ö½ÅÎÌÀÇ¤òÍ»¹ç¤·¤¿¿·ÀÇ¤ÎÁÏÀß¤òÍ×Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«Æ°¼Ö½ÅÎÌÀÇ¤Ë¤â»ÃÄêÀÇÎ¨¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Ï9·î¤Ë¸øÉ½¤·¤¿Í×Ë¾¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¼«Æ°¼ÖÀÇÀ©¤ÎÈ´ËÜ¸«Ä¾¤·¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î½ÅÅÀÍ×Ë¾¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¬¥½¥ê¥óÀÇÁ°ÄóÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤ÎÂåÂØºâ¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÖÂÎ²ÝÀÇ¤Ø¤ÎÉÕ¤±ÂØ¤¨¤ä¥æ¡¼¥¶¡¼ÉéÃ´Áý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ÏÀäÂÐÈ¿ÂÐ¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Þ¤Ç¶¯¤¯¸À¤¦¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¹ñÂ¦¤Ë¤½¤¦¤·¤¿Æ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÂÅÅö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢11·î21Æü¤Î½°µÄ±¡ ºâÌ³¶âÍ»°Ñ°÷²ñ¤ÇÍ¿ÌîÅÞµÚ¤Ó´Ø·¸³Æ¾ÊÄ£´Ø·¸¼Ô¤È¤ÎµÄÏÀ¤òÊ¹¤¯¸Â¤ê¡¢¡Ö¼ÖÂÎ²ÝÀÇ¤Ø¤ÎÉÕ¤±ÂØ¤¨¤Ï¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤òÁ°Äó¤ËÆ±Ë¡°Æ¤ò²Ä·è¤·¤¿¤È²ò¼á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£