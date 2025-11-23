¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÆÃÊÌÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ç2»ù¤ÎÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¡Ö¡È°é¤Æ¤ë¡É¤³¤È¤ËÄü¤á¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Âçºå¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥É¡¼¥ë¤Î1´üÀ¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉðÆâÍ³µª»Ò¡Ê52ºÐ¡Ë¤¬¡¢11·î21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á season2¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÆÃÊÌÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ç2»ù¤ÎÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢ÍÜ»Ò¤Ë·Þ¤¨¤¿2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ëÉðÆâÍ³µª»Ò¤ËÌ©Ãå¡£¸½ºß¡¢¾®³Ø1Ç¯À¸¤ÎÄ¹ÃË¤È¡¢ÍÄÃÕ±àÇ¯Ä¹¤ÎÄ¹½÷¡¢¤½¤·¤Æ7ºÐÇ¯²¼¤Î¥Ñ¥ó¿¦¿Í¤ÎÉ×¤Î²ÈÂ²4¿Í¤ÇÆø¤ä¤«¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¡£»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÆü¡¹¤ÎÃæ¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡ÈÉÔÇ¥¼£ÎÅ¡É¤È¡ÈÆÃÊÌÍÜ»Ò±ïÁÈ¡É¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê·èÃÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
40ºÐ¤Ç·ëº§¸å¡¢4Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÉðÆâ¡£¡ÖºÎÍñ¤Ï20²ó°Ê¾å¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£45ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢44ºÐ¤Î»þ¤Ë¡Ø¤³¤ÎÎ®¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤ä¤á¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤·¤«¤·¡Ö»Ò¤É¤â¤ò»º¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÄü¤á¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â°é¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤ËÄü¤á¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ºÇ¸å¤ÎÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ÎÄ¾¸å¤«¤éÍÜ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù»Ï¤á¡¢ÆÃÊÌÍÜ»Ò±ïÁÈ¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸·¤·¤¤¿³ºº¤È¸¦½¤¤ò·Ð¤Æ¡¢È¾Ç¯¸å¤Ä¤¤¤ËÄ¹ÃË¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÉðÆâ¤Ï¡¢Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´¶Æ°¤Ç¤¹ËÜÅö¤Ë¡£¡Ø¤¦¤ï¤¢¡¢¤³¤Î»Ò¤«¤¡¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¡×¡Ö»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¼ÂÊì¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤¿»þ¤â¡¢¡ØËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬»º¤ó¤À»Ò¤ò¼êÊü¤¹¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤³Ð¸ç¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤Î»Ò¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤«¤é¼êÊü¤¹¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤ÈÎÞ¤°¤ß¤Ê¤¬¤é¸ì¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÉðÆâ¤Î»Ò°é¤Æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤ËÊÉ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤¿¡£¡Ö»Ò°é¤Æ¤¬¤·¤ó¤É¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¸À¤Ã¤¿¤é¥¦¥Á¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¡¢¡ÈÊì¤È¤·¤Æ¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÇº¤ß¡É¤µ¤¨¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡ÈÍÜ¿Æ¤À¤«¤é¤³¤½¡É¤Î³ëÆ£¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤ò·Þ¤¨¤Æ¤âºÇÄãÈ¾Ç¯¤Ï»î¸³ÍÜ°é´ü´Ö¤È¤Ê¤ê¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¤¬È¯³Ð¤¹¤ì¤Ð²ÈÄíºÛÈ½½ê¤«¤éÍÜ»Ò±ïÁÈ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Öµã¤¤¤Æ¤Æ¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤òÄÌÊó¤µ¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¤«¡£ÄÌÊó¤µ¤ì¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤Æ¤¿¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ò¸ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ä¹ÃË¤¬¸¶°ø¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¶ì¤ß¡¢ÂÎ½Å¤¬19kg¤«¤é15kg¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤¿»þ´ü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï»ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»×¤¤µÍ¤á¤ëÆü¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¶ìÆñ¤ò¡¢²ÈÂ²°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Îå«¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò²þ¤á¤Æ³Ø¤ó¤ÀÉðÆâ¤Ï¡Ö±³¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤¤¡¢±£¤·»ö¤ÏÀäÂÐ¤·¤Ê¤¤¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Á¤ã¤ó¤È¸þ¤²ñ¤¦¤³¤È¤¬å«¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤¹¤Ç¤Ë¼Â¤Î¿Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£¤ÏËÜÅö¤Î²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ë²áÄø¡£¤À¤«¤éº£¸å¤â¤³¤ì¤«¤é¤â¼ê¤òÈ´¤«¤º¤Ë°é»ù¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿ÉðÆâ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬¡£¥²¥¹¥È¤Î±ÒÆ£ÈþºÌ¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò·Ð¸³¤·¡¢2»ù¤òÂÎ³°¼õÀº¤Ç¼ø¤«¤Ã¤¿Î©¾ì¤«¤é¡ÖºÎÍñ20²ó¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö»ä¤â²þ¤á¤Æ»Ò¤É¤â¤È¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤Ã¤Æ»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
