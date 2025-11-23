±ÒÆ£ÈþºÌ¡Öµã¤¤Ê¤¬¤éµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡È¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¡É¤È½é¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿Æü
¸µÇµÌÚºä46¤Î±ÒÆ£ÈþºÌ¡Ê32ºÐ¡Ë¤¬¡¢11·î21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á season2¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½é¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦MEGUMI¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤ÏÃ¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢ÍÜ»Ò¤Ë·Þ¤¨¤¿2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ëÉðÆâÍ³µª»Ò¤ËÌ©Ãå¡£ÉðÆâ¤Ï40ºÐ¤Ç·ëº§¸å¡¢4Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤¬¡¢¡ÖºÎÍñ¤Ï20²ó°Ê¾å¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£45ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢44ºÐ¤Î»þ¤Ë¡Ø¤³¤ÎÎ®¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤ä¤á¤¿¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤ò»º¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÄü¤á¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â°é¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤ËÄü¤á¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÆÃÊÌÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ç2»ù¤ÎÊì¤Ë¤Ê¤ë¤È·èÃÇ¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¸ì¤ë¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Î±ÒÆ£¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò·Ð¸³¤·2»ù¤òÂÎ³°¼õÀº¤Ç¼ø¤«¤Ã¤¿Î©¾ì¤«¤é¡¢¡ÖºÎÍñ20²ó¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö»ä¤â²þ¤á¤Æ»Ò¤É¤â¤È¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤Ã¤Æ»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÞ¡£
¤Þ¤¿¡¢Êì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î¼Â´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢±ÒÆ£¤Ï¡ÖÂÎ³°¼õÀº¤Ç°Ü¿¢¤¹¤ë¤È¤¤Ë¼õÀºÍñ¤¬¸÷¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤½¤Î»þ¡¢¡Øº£¤³¤ÎÉô²°¤ò½Ð¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æµã¤¤Ê¤¬¤éµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢MEGUMI¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤ÏÃ¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·ÝÇ½³¦¤Î¡È¥Þ¥ÞÍ§¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢±ÒÆ£¤Ï¡¢¸µSKE48¤ÎÀÐÅÄ°ÂÆà¤È²óÅú¡£»Ò°é¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡È¥Þ¥ÞÍ§¡É¤ÎÂ¸ºß¤¬»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¾å¤Î»Ò¤ÎºÐ¤¬°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¤è¤¯Í·¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢ÍÜ»Ò¤Ë·Þ¤¨¤¿2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ëÉðÆâÍ³µª»Ò¤ËÌ©Ãå¡£ÉðÆâ¤Ï40ºÐ¤Ç·ëº§¸å¡¢4Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤¬¡¢¡ÖºÎÍñ¤Ï20²ó°Ê¾å¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£45ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢44ºÐ¤Î»þ¤Ë¡Ø¤³¤ÎÎ®¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤ä¤á¤¿¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤ò»º¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÄü¤á¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â°é¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤ËÄü¤á¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÆÃÊÌÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ç2»ù¤ÎÊì¤Ë¤Ê¤ë¤È·èÃÇ¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¸ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Êì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î¼Â´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢±ÒÆ£¤Ï¡ÖÂÎ³°¼õÀº¤Ç°Ü¿¢¤¹¤ë¤È¤¤Ë¼õÀºÍñ¤¬¸÷¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤½¤Î»þ¡¢¡Øº£¤³¤ÎÉô²°¤ò½Ð¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æµã¤¤Ê¤¬¤éµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢MEGUMI¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤ÏÃ¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·ÝÇ½³¦¤Î¡È¥Þ¥ÞÍ§¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢±ÒÆ£¤Ï¡¢¸µSKE48¤ÎÀÐÅÄ°ÂÆà¤È²óÅú¡£»Ò°é¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡È¥Þ¥ÞÍ§¡É¤ÎÂ¸ºß¤¬»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¾å¤Î»Ò¤ÎºÐ¤¬°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¤è¤¯Í·¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£