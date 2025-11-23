¾±»ÊÃÒ½Õ¡¢¥ß¥¥Æ¥£¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È¤ª¶â¤ò²Ô¤¤¤Ç¤è¡×¤È¡È´ÖÀÜÅª¤Ë¡É¸À¤ï¤ì¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤³¤È
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÉÊÀî¾±»Ê¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¡Ê49ºÐ¡Ë¤¬¡¢11·î22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£´ÖÀÜÅª¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È¤ª¶â¤ò²Ô¤¤¤Ç¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖÁ´¹ñ¤Î¥Þ¥Þ¤ËÂçÄ´ºº¡ª¥ê¥¢¥ë¥Þ¥Þ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥Ñ¥Ñ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤äÉ×ÉØ¤ÎÇº¤ß¤òÁ´¹ñ¤Î¥Þ¥Þ¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤·¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë´ë²è¤òÊüÁ÷¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ñ¥Ñ¤¬¡ÖºÊ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¥à¥«¤Ä¤¯¸ÀÍÕ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼è¤ê¾å¤²¡¢5°Ì¡Ö¤Û¤«¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¤¹¤´¤¤¤Î¤Ë¡×¡¢4°Ì¡ÖºÇ¶áÏ·¤±¤Æ¤¤¿¤Í¡×¡¢3°Ì¡Ö·ëº§¤·¤Æ¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢2°Ì¡Ö²È»ö¤òÁ´Á³¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¡¢1°Ì¡Ö¤â¤Ã¤È¤ª¶â¤ò²Ô¤¤¤Ç¤è¡×¤È¤¤¤¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î1°Ì¡Ö¤â¤Ã¤È¤ª¶â¤ò²Ô¤¤¤Ç¤è¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Æ£ËÜÈþµ®¤Ï¡Ö¤Ä¤é¤¤¡¢¤³¤ì¤Ï¿É¤¤¡×¤ÈÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢¾±»Ê¤Ï¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¡¢¥¹¥´¤¤º£Ë»¤·¤¤¤«¤é¡¢´ÖÀÜÅª¤Ë¤³¤ì¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Æ£ËÜ¤ÏÂç¾Ð¤¤¡£
¾±»Ê¤Ï¡Ö¡ÊÆ£ËÜ¤¬¡Ë¡Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Í¡Á¡ª¤¤ç¤¦¤Ï¡È¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡É¤À¤«¤é¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ê¾±»Ê¤Ï¡Ë½Ð¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡Ä¹Ô¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·ÃæÀ¾¤Ï¡ÖÈÖÁÈÌ¾¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ÊÌ¤Ë¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
