ÌÜ¹õÏ¡¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¡Ö¼«Ê¬¤â¿¿¤Îµ±¤¤òÊü¤ÄÂ¸ºß¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¡Ê28ºÐ¡Ë¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤ÏÌÜ¹õ¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÌÜ¹õÏ¡¤Ï¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤ÊÅØÎÏ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿·ë¾½¤Ç¤¢¤ë³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¡¢¿´¤Ë¶Á¤¯²ÎÀ¼¡¢¹â¤¤¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¿¿Ùõ¤Ê¿ÍÊÁ¤¬¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¿¹õ¤ÎÆ·¤Ë½É¤ë·è°Õ¡¢ÎäÀÅ¤Ç¤¢¤ê¾ðÇ®Åª¡¢Á¡ºÙ¤Ç¤¢¤ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡¢¡½¡½¤µ¤Ê¤¬¤éÍÍ¡¹¤Ê¿§ºÌ¤ä´¶¾ð¤òÊü¤ÄÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ë´ö½Å¤â¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¢¤ï¤»¤â¤ÄÌÜ¹õÏ¡¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤¿¤Á¤ÈÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
ÌÜ¹õ¤â¡ÖÀ¤³¦Åª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Ö¥ë¥¬¥ê¤ÎÀ¤³¦¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¶¦Í¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£ÀèÆü¡¢Åìµþ¤Î¥«¥ì¥¤¥É¥¹Å¸¤òË¬¤ì¤¿»þ¤Ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤¬Êü¤Ä¿§ºÌ¤¬¿´¤Î±ü¤Ë¿¼¤¯¶Á¤¤¤Æ¿¦¿Í¤ÎÊý¤Îº²¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¥«¥ì¥¤¥É¥¹Å¸¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë1¿Í¤Ç¥Ö¥ë¥¬¥ê¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤¬ÊÂ¤Ö»Ñ¡¢¤½¤Î¶õ´Ö¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÇÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ã±¤Ê¤ëµ±¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îº²¡¢ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤È¶¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤â¿¿¤Îµ±¤¤òÊü¤ÄÂ¸ºß¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò¤ÏÌÜ¹õ¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÌÜ¹õÏ¡¤Ï¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤ÊÅØÎÏ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿·ë¾½¤Ç¤¢¤ë³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¡¢¿´¤Ë¶Á¤¯²ÎÀ¼¡¢¹â¤¤¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¿¿Ùõ¤Ê¿ÍÊÁ¤¬¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¿¹õ¤ÎÆ·¤Ë½É¤ë·è°Õ¡¢ÎäÀÅ¤Ç¤¢¤ê¾ðÇ®Åª¡¢Á¡ºÙ¤Ç¤¢¤ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡¢¡½¡½¤µ¤Ê¤¬¤éÍÍ¡¹¤Ê¿§ºÌ¤ä´¶¾ð¤òÊü¤ÄÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ë´ö½Å¤â¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¢¤ï¤»¤â¤ÄÌÜ¹õÏ¡¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤¿¤Á¤ÈÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£