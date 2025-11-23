&TEAM aoen ¡ØBEAT AX Vol.7¡Ù¤Ç°µ´¬¤Î¹çÆ±¥¹¥Æ¡¼¥¸ÈäÏª
YX LABELS¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÆüËÜÈ¯¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×&TEAM¡Ê¥¨¥ó¥Æ¥£¡¼¥à¡Ë¤È¡¢¿·À¤ÂåJ-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×aoen¡Ê¥¢¥ª¥¨¥ó¡Ë¤¬¡¢11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØBEAT AX VOL.7¡Ê&TEAM¡¿aoen Special Night¡Ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
&TEAM¤Ï´Ú¹ñ¤ÇÈ¯Çä½éÆü¤Ë122ËüËç¤òµÏ¿¤·¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿ÏÃÂêºîKR 1st Mini Album ¡ÇBack to Life¡Ç¤Î³Ú¶Ê¤òÆüËÜ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç½é¤á¤ÆÈäÏª¤·¡¢aoen¤Ï½é½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿BEAT AX¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÀèÇÚ¡¦&TEAM¤ÈÁíÀª16Ì¾¤Î°µ´¬¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ØBEAT AX¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬Á÷¤ë±ä¤Ù8Ëü¿Í°Ê¾å¤òÆ°°÷¤·¤Æ¤¤¿Âç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡£Âè7ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢&TEAM¤Èaoen¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂåÉ½¶Ê¤«¤é¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï&TEAM¤¬2023Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿1st ALBUM¼ýÏ¿¶Ê¡ÖDropkick¡×¤ò2¥Á¡¼¥à¹çÆ±¤ÇÈäÏª¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤16¿Í¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈËÁÆ¬¤«¤é²ñ¾ì¤ÏÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
&TEAM¤ÏÈ¯Çä½éÆü¤Ë122ËüËç¤òµÏ¿¤·ÆüËÜ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÆü´Ú¥ß¥ê¥ª¥ó¤Î²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëKR 1st Mini Album ¡ÇBack to Life¡Ç¤Î³Ú¶Ê¤òÆüËÜ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç½éÈäÏª¡£À¸¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ñ¾ì¤ÎLUNÉ¡Ê&TEAM¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤¿¤Á¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê¥³¡¼¥ë¤È´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
aoen¤ÎÃ±ÆÈ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡Ø±þ±ç-HIGH ¡ÁÌ´¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¡Á¡Ù¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤ò¸ò¤¨¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÄÉÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼»ÅÎ©¤Æ¤Î¹½À®¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëaoring¤¿¤Á¤Ï¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿µ°À×¤ò¥é¥¤¥Ö¤ÇºÆ¤ÓÂÎ´¶¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î²ÝÂê¶Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Debut Single¡¢¤½¤·¤Æ10·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿Digital Single¡ÖÀÄ½Õ¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¡×¤â´Þ¤á¡¢aoen¤é¤·¤¤¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Á´³«¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÂ¸Ê¬¤ËÈäÏª¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éº£Æü¤Þ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¤½¤·¤ÆBEAT AX¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¡õTEAM¤Èaoen¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤ÎÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«¥Ð¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Öaoen¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëµ¼Ô²ñ¸«¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç&TEAM¤ÎK¡¢FUMA¤¬µ¼ÔÌò¤È¤Ê¤Ã¤Æaoen¤ÎËÜ²»¤òÀÖÍç¡¹¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡¢¼Â¤ÏËÍ¡¦¡¦¡¦¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¤Ïaoen¤ÎËö¤Ã»Ò¡¢Îé±û¡ÊREO¡Ë¤¬¼Â¤Ï±£¤ìK¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¼þ¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´ÖÁÛ¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸ì¤ê¡¢K¤â¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡×¤È´î¤Ó¤òÏª¤ï¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤2ÁÈ¤Î¸òÎ®¤â¸«¤É¤³¤í¤À¡£
¡ØBEAT AX VOL.7¡Ê&TEAM¡¿aoen Special Night¡Ë¡Ù¤Ï11·î24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ë¤â¡¢ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤ÆÂèÆóÌë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¾ðÊó¤Ï¸ø¼°HP¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿aoen¤Ï¡¢12·î7Æü(Æü)¤Ë¤ÏË½§PIT¤Ë¤ÆDigital Single¡ÖÀÄ½Õ¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¡Øaoen Digital SingleÈ¯ÇäµÇ°Mini Live¡ãÊü²Ý¸å¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¡ä¡Ù¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¥Á¥±¥Ã¥È¤Î°ìÈÌÈ¯Çä¤ò¼õÉÕÃæ¡£½é¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¸«¤»¤ë7¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢¡BEAT AX VOL.7¡Ê&TEAM¡¿aoen Special Night¡Ë
11·î23Æü(Æü)23:59¤Þ¤ÇQoo10¤Ë¤ÆÁ°Çä¤ê¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäÃæ¡£
11·î24Æü(·î¡¦½Ë)¤ÏÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÎÅöÆü·ôÁë¸ý¤Ë¤Æ¡¢³«¾ì»þ´Ö15»þ30Ê¬¤è¤êÅöÆü·ô¤òÈÎÇä¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï²¼µ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¡£
https://beatax.jp/vol7-day1.html
¢¡aoen Digital SingleÈ¯ÇäµÇ°Mini Live ¡ãÊü²Ý¸å¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¡ä¡Ú°ìÈÌÈ¯Çä¼õÉÕÃæ¡Û
[Åìµþ] Ë½§PIT
2025Ç¯12·î7Æü(Æü)¡¡³«¾ì 13:00¡¿³«±é 14:00
2025Ç¯12·î7Æü(Æü)¡¡³«¾ì 17:00¡¿³«±é 18:00
https://l-tike.com/aoen/