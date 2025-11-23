¡Ú¤Û¤Ã¤³¤ê¡Û¥®¥ã¥óµã¤3ºÐ»ù¤È¥Ñ¥Ñ¤ò¸«¤«¤±¤¿Æü¢ªÍ¥¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë18Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ö°ìÀ¸³Ð¤¨¤Æ¤ë¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¥®¥ã¥óµã¤3ºÐ»ù¡Ü´À¤À¤¯¥Ñ¥Ñ¢ª¸«¤ë¤«¤é¤Ë¡È¥Ô¥ó¥Á¤Ê¿Æ»Ò¡É¤Ø¤Î½õ¤±½®¤Ë18Ëü¤¤¤¤¤Í
°©ºäÀ®Èþ🌺🥥(@narumiaisaka)¤µ¤ó¤Î¿´¤¬¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡£º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤é²¿¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆÃ¤ËÁê¼ê¤¬»ÒÏ¢¤ì¤À¤È¡¢À¼¤ò¤«¤±¤ÆÃÇ¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢í´í°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Ã¤¤Í¡¢¤É¤¨¤é¤¤½ë¤µ¤ÎÃæÆ»Ã¼¤Ç¤ªÉã¤µ¤ó¤¬´À¤À¤¯¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤º¤Ã¤È¥®¥ã¥óµã¤¤Î3ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î»Ò¤¢¤ä¤·¤Æ¤Æ¡¢·ë¹½¸Â³¦¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Í¡£¤¤¤Æ¤â¤¿¤Ã¤Æ¤â¤¤¤é¤ì¤ó¤¯¤Æ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤Ç¥Ñ¥Ô¥³Çã¤Ã¤Æ¤Í¡¢¡Öº£Æü½ë¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¤§～¤ª»ÒÍÍ¤â¤ªÉãÍÍ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¤§¡ª¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤Î¤Í¡£¤½¤·¤¿¤é
¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤¬¤éÃË¤Î»Ò¥Ù¥Óー¥«ー¤Ë¾è¤»¤ë¤Î¼êÅÁ¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Æü±¢¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¡Ä¤¢¤²¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡Ä¡©¡×¤Ã¤Æ¤³¤Ã¤½¤êÊ¹¤¤¤¿¤éð÷¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Í¤§¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ï²Æ¤Î¥Ñ¥Ô¥³¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤À¤è～¤¤¤¤»Ò¤Ë¥Ñ¥Ô¥³¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤è～¡×¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤éµã¤¤Ê¤¬¤é¤â
¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¸ýÆþ¤ì¤¿¤éµã¤»ß¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢È¾Ê¬¤³¤·¤Æ¤ªÉãÍÍ¤Ë¤â¤É¤¦¤¾～¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤«¡¢¤Ê¤ó¤«¤ªÉãÍÍµã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ã¤ÆÆ¬²¼¤²¤é¤ì¤Æ¡¢»ä¤â¤°¤Ã¤È¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ö¤¢¤½¤³»ä¤ÎÊì¤ÎÅ¹¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤¼¤Ò´ó¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª»ÒÍÍÂç´¿·Þ¤Ç¤¹¡ªÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÍè¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡×
¤Ã¤ÆÊÌ¤ì¤Æº£ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢»×¤¤½Ð¤·¤Æº£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ä¤âµã¤±¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢
º£Æü¤Ï¤½¤ó¤ÊÆü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ç¤¤¿¤éÁá¤á¤Ë¤ªÅ¹³«¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÏ¢Íí¤·¤È¤¤¤¿¤«¤é¡¢Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤¡¡£¤¦¤Á¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¼ê¸ü¤¤²Ã¸î¤ò¼õ¤±¤ÆÍß¤·¤¤
Æ»Ã¼¤Çµã¤¯ÃË¤Î»Ò¤È´À¤À¤¯¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢¥¢¥¤¥¹¤òÇã¤¤À¼¤ò¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦°©ºä¤µ¤ó¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤â½½Ê¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ù¥Óー¥«ー¤Ë¾è¤»¤ë¤Î¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Ø¤ÎÀ¼¤«¤±¤â¤¹¤ë¤È¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Ø¤Î¿´¸¯¤¤¤Þ¤Ç¤È¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡£Í¥¤·¤µ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö»Ò°é¤Æ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¥®¥ê¥®¥ê¤ÇÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë¿ÆÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï°ìÀ¸³Ð¤¨¤Æ¤ë¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é°é¤Ä¤È»×¤¦👍¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»þ¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÃË¤Î»Ò¤â¤ªÉã¤µ¤ó¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤ëÂçÀÚ¤µ¤ò¡¢²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤·¤¿¡£
Å·»È¤«¤è¡Ä¡ªÊÝ°é±à¤ª·Þ¤¨¤Ç¸«¤¿¡È1ºÐ»ù¤¿¤Á¤Î¤ªÊÌ¤ì°§»¢¡É¤¬Âº¤¹¤®¤ë¤È6900¤¤¤¤¤Í
Ä¬°æ¥¨¥à¥³(@m_emko)¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤¢¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡£ÊÝ°é±à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤È´Ø¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¡¢¸ÀÍÕ¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤»¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤Û¤«¤ÎÍ§Ã£¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²¿¤«¤·¤é¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¿Í¤¬Ã¯¤«¤È´Ø¤ï¤í¤¦¤È¤¹¤ëÎÏ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Åê¹Æ¼Ô¡¦Ä¬°æ¥¨¥à¥³¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ï¤¬»Ò¤ò¤ª·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤«¤ï¤¤¤¤¾ìÌÌ¤òÌÜ·â¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
PIXTA
ÊÝ°é±à¤Ë¤ª·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤Þ¤À¸ÀÍÕ¤Ê¤1ºÐ»ù¤¿¤Á¤¬¤ï¤é¤ï¤é¤È²æ¤¬»Ò¤Î¼þ¤ê¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¤Á¤ó¤Þ¤¤¼ê¤òº¸±¦¤Ë¿¶¤Ã¤¿¤êÆ¬¤òÉï¤Ç¤¿¤ê¤Û¤Ü¶þ¿¤Î²ñ¼á¤ò¤·¤¿¤ê¤È¡¢³Æ¡¹¤Î¤ä¤êÊý¤ÇÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç·Ò¤¬¤ê¤ò»ý¤Ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Îµ®½Å¤Ê»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ÆÎÉ¤¤¡¢1ºÐ»ù¡£
¤Þ¤À¸ÀÍÕ¤ò¤¦¤Þ¤¯ÏÃ¤»¤Ê¤¤1ºÐ»ù¤¿¤Á¤¬¡¢¤ªÍ§Ã£¤Î¼þ¤ê¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¾®¤µ¤Ê¼ê¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¿¶¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ¬¤òÍ¥¤·¤¯Éï¤Ç¤¿¤ê¡¢¾®¤µ¤ÊÂÎ¤Ç¤Ú¤³¤ê¤È¤ª¼µ·¤ò¤·¤¿¤ê¡Ä¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊýË¡¤Ç¡Ö¤Þ¤¿ÌÀÆü¤Í¡×¡Ö¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¶»¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ë¤Ï³Î¤«¤Ê¿´¤Î·Ò¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï6900·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¡ÖÂº¤¤¡ª¤¿¤À¤¿¤ÀÂº¤¤¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¡×¡Ö1ºÐ»ù¤ÎÀ¤³¦¡¢Ê¿ÏÂ¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢´¶Æ°¤È¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÍ§Ã£¤È²á¤´¤·¤¿³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ï¤¬»Ò¤¬¤ªÍ§Ã£¤È¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤é¡¢¿Æ¤È¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£1ºÐ»ù¤¿¤Á¤Î¥Ô¥å¥¢¤Ê¿´¤È¡¢¸ÀÍÕ¤òÄ¶¤¨¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÎÏ¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡¢¿´²¹¤Þ¤ëÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
Â©»Ò¤ÎÍ§Ã£¤«¤é¤«¤ï¤¤¤¤¥³ー¥ë¡¢Êì¤ÎÅê¹Æ¤Ë6900¤¤¤¤¤Í
¤¤¤ï¤ó¤¤ç♡(@yappariokama)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£¤ï¤¬»Ò¤ÎÍ§Ã£¤¬¡¢²È¤ËÇñ¤Þ¤ê¤ËÍè¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç³Ú¤·¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤ä¡¢½àÈ÷¤äÊÒÉÕ¤±¤Ê¤É¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
Åê¹Æ¼Ô¡¦¤¤¤ï¤ó¤¤ç♡¤µ¤ó¤Ï¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤ÎÆ±µéÀ¸A·¯¤ÈB·¯¤ò²È¤ËÇñ¤á¤¿¤½¤¦¡£ÍâÆü¤ÎÄ«¡¢A·¯¤Ï¡Ö¢þ·¯¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤ª²½¾Ñ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é´é°ã¤¤¤Þ¡Ä¡×¤È¸À¤¤¤«¤±¡Ä¡©
Ä«¤´¤Ï¤ó¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¸å
Çñ¤Þ¤ê¤ËÍè¤¿ÃË»ù£Á¡Ö¢þ¤¯¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤ª²½¾Ñ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é´é°ã¤¤¤Þ¤¹n
ÃË»ù£Â¡Ö¥ª¥¤‼︎¥Ð¥«¤ª¤á¤§¤¤¤Ä¤â»×¤Ã¤¿»ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤¦¤Ê¤Ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¤í‼︎¡×
¤ï¤¿¤·¡ÖA·¯¡¢´é¤¬°ã¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¡©☺️¡×
ÃË»ù£Â¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤‼︎‼︎‼︎¡×
ÃË»ùA¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹‼︎‼︎‼︎¡×
¤¤ß¤¿¤Á¡¢¥Ç¥¶ー¥È¤¤¤ë¡©☺️
¤¤¤ï¤ó¤¤ç¤µ¤ó¤Î¤ª²½¾ÑÁ°¤È¸å¤Ç¤Ï¡¢°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤ò¸À¤¤¤«¤±¤¿A·¯¤Ë¡¢B·¯¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â»×¤Ã¤¿»ö¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¸À¤¦¤Ê¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£¹Í¤¨¤ëÁ°¤Ë¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦A·¯¤ò¡¢B·¯¤Ï¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖA·¯¡¢´é¤¬°ã¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¡©☺️¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤¤¤ï¤ó¤¤ç¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤ë2¿Í¤Ë»×¤ï¤º¤Ë¤ó¤Þ¤ê¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ö¥Ç¥¶ー¥È¤¤¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤ï¤ó¤¤ç¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤¤¥Ç¥¶ー¥È½Ð¤·¤Æº¹¤·¾å¤²¤íー¡ª¡×¡ÖB¤¯¤óµ¤¸¯¤¤¤Ç¤¤Æ°Î¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ÐËå¤ä¿Æ¤«¤é½÷À¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤ò¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£»Ò¤É¤â¤ÎÁÇÄ¾¤µ¤Ë»×¤ï¤º¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¡¢¤¹¤Æ¤¤ÊÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
µ»öºîÀ®: nao16
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë