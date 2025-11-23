º£¤ÏÀ×·Á¤â¤Ê¤¤¡©¡¡²òÂÎÀ£Á°¤Îµ®½Å¤Ê¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¡¡40Áª¡Ê¸åÊÔ¡Ë¡¡¥¸¥ã¥ó¥¯¥ä¡¼¥ÉÃµË¬µ
¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥Õ¥§¥¢¥ì¡¼¥ó¡Ê1958Ç¯¡Ë
¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î1958Ç¯¼°¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥Õ¥§¥¢¥ì¡¼¥ó¤Î½õ¼êÀÊ¥É¥¢¤Î²¼Éô¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿¤Î¤«ÉÔ»×µÄ¤À¡£¥É¥¢Á´ÂÎ¤ò³°¤¹Êý¤¬¤º¤Ã¤È´ÊÃ±¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£1958Ç¯¤ÏÊÆ¹ñ¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ¶ø¤ÎÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£ÉÔ¶·¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ¤Ç31¡óµÞÍî¤·¤¿¡£¥Õ¥©¡¼¥É¤ÎÀ¸»ºÂæ¿ô¤Ï98Ëü7945Âæ¤Ç¡¢Á°Ç¯Èæ50ËüÂæ¸º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯¡¢¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥¨¥É¥»¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÈÎÇä¤¬ÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤¿¡£
¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥é¥ó¥Á¥§¥í¡Ê1966Ç¯¡Ë
¤³¤Á¤é¤â¶½Ì£¿¼¤¤¾®·¿¾¦ÍÑ¼Ö¡¢1966Ç¯¼°¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥é¥ó¥Á¥§¥í¤À¡£¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¤òÎ®ÍÑ¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¡¢Åö½é¤Ï3¼ïÎà¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢Ãæ¤Ç¤â289Î©Êý¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó4.7L¡ËV8¤¬ºÇ¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÆÃÂç¤Î¥µ¥¤¥É¥ß¥é¡¼¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤ª¤½¤é¤¯Ä¶¥ï¥¤¥É¤Ê¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Î¸£°ú¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¥À¥Ã¥¸¡Ê1949Ç¯¡Ë
ÇØ·Ê¤Ë¤½¤Ó¤¨¤ë¥í¥Ã¥¡¼»³Ì®¤ÎÀã¤ò´§¤·¤¿Êö¡¹¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤ÎÅß¤¬ÆÃ¤Ë¸·¤·¤¤¤³¤È¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢°Å·¸õ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Ë»¬¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¼ç¤ÊÍýÍ³¤Ï¥³¥í¥é¥É½£¤¬¡Ö¥½¥ë¥È¥Ù¥ë¥È¡ÊÆ»Ï©¤Ë±ö¤ò¤Þ¤¯ÃÏÂÓ¡Ë¡×¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤À¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î1949Ç¯¼°¥À¥Ã¥¸¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸¥«¡¼¤âÉ½ÌÌ¤Î»¬ÄøÅÙ¤ÇºÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤Ë³«¤¤¤¿·ê¤ÏÃÆº¯¤À¤í¤¦¤«¡©
¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¡Ø¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¡Ù
¥Õ¥©¡¼¥É¤¬¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¡¦¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¥â¥Ç¥ë¤òÀ¸»º¤·¤¿»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤â¤·À¸»º¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢¥È¥é¥ó¥¯¤Ë¼êºî¤ê¤Î¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ëÉ÷¥¹¥Ú¥¢¥¿¥¤¥ä¥«¥Ð¡¼¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤³¤Î¼ÖÎ¾¤Î¤è¤¦¤Ê³°´Ñ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥¹¥Á¥å¡¼¥É¥Ù¡¼¥«¡¼¡¦¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡Ê1956Ç¯¡Ë
¤³¤Î¸«»ö¤Ê1956Ç¯¼°¥¹¥Á¥å¡¼¥É¥Ù¡¼¥«¡¼¡¦¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤¬¤Ê¤¼¤³¤³¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤«¡¢É®¼Ô¤Ï¼ó¤ò¤«¤·¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¾õÂÖ¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¹¥¤Ç¡¢¼ý½¸ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡Ö¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥·¥ê¡¼¥º¡×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Þ¤ÇÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Ï1926Ç¯¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢¥¹¥Á¥å¡¼¥É¥Ù¡¼¥«¡¼¤ÎºÇ¾åµé¥â¥Ç¥ë¤À¡£ÂèÆó¼¡ÂçÀïÃæ¤ÎÌ±´Ö¼ÖÀ¸»ºÄä»ß¤Ç¤½¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¾Ã¤¨¤¿¤¬¡¢1955Ç¯¤«¤é3Ç¯´Ö¤À¤±ºÆÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¸ÄÂÎ¤Ï1956Ç¯¤ËÀ¸»º¤µ¤ì¤¿1Ëü7234Âæ¤Î¤¦¤Á¤Î1Âæ¤À¡£
¥¹¥Á¥å¡¼¥É¥Ù¡¼¥«¡¼¡¦¥³¥Þ¥ó¥À¡¼¡Ê1958Ç¯¡Ë
¤³¤Î1958Ç¯¼°¥¹¥Á¥å¡¼¥É¥Ù¡¼¥«¡¼¡¦¥³¥Þ¥ó¥À¡¼¤âÆ±ÍÍ¤ËÎÉ¹¥¤Ê¾õÂÖ¤À¡£Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤È¹¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢1958Ç¯¤Ë2378¥É¥ë¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ï¤ï¤º¤«6771¿Í¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
AMC¥Û¡¼¥Í¥Ã¥È¡Ê1976Ç¯¡Ë
¥Û¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢Áý¤¨Â³¤±¤ëÄãÇ³ÈñÍ¢Æþ¼Ö¤Ø¤ÎAMC¤ÎÂÐ¹³ÇÏ¤À¤Ã¤¿¡£7Ç¯´Ö¤ÎÀ¸»º´ü´Ö¡Ê1970-1977Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¤½¤³¤½¤³¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¤ò¾å¤²¤¿¡£2¥É¥¢¤ª¤è¤Ó4¥É¥¢¡¦¥»¥À¥ó¡¢¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥Ð¥¦¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
1976Ç¯¤Ë¤ÏÌó7Ëü1000Âæ¤ÎAMC¥Û¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬À¸»º¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¸½Â¸¤¹¤ë¸ÄÂÎ¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥ì¥Ã¥«¡¼¡Ê1964Ç¯¡Ë
¿ôÀéÂæ¤â¤Î¥¯¥ë¥Þ¤òÇÑ¼Ö¤Ø¤È°ú¤¤º¤ê¹þ¤ó¤À¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢¤³¤Î¥Õ¥©¡¼¥É¤Î1964Ç¯¼°¥ì¥Ã¥«¡¼¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢º£¤ä¼«¤é¤âÆ±ÍÍ¤ÎÈá»´¤Ê±¿Ì¿¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥Ü¥ì¡¼¡Ê1958Ç¯¡Ë
¥·¥Ü¥ì¡¼¤Î1957Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Î¸å·Ñ¼Ö³«È¯¤Ïº¤Æñ¤Ê²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¹¤¯¡¢Äã¤¯¡¢¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¸«»ö¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£ÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ä¥¤¥ó¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤È¡¢¥Æ¡¼¥ë¥Õ¥£¥ó¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤ÅÀ¤âµó¤²¤é¤ì¤ë¡£ÈÎÇäÂæ¿ô¤ÏÁ°Ç¯¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÉÔ¶·¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¼«ÂÎ¤Î¿Íµ¤¤¬Äã²¼¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¼ÂºÝ¡¢1958Ç¯¤Ë¤Ï¥·¥Ü¥ì¡¼¤Ï¥Õ¥©¡¼¥É¤«¤éÈÎÇäÂæ¿ô¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤òÃ¥´Ô¤·¤¿¡£¤³¤Î¸ÄÂÎ¤Ï¤«¤Ê¤êÉôÉÊ¤¬¼è¤ê³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤À»È¤¨¤ëÉôÉÊ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¡¼¥ë¥º¥â¥Ó¥ë88¡Ê1954Ç¯¡Ë
¥ª¡¼¥ë¥º¥â¥Ó¥ë88¤Ï50Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÎò»Ë¤ò»ý¤Á¡¢1949Ç¯¤«¤é1999Ç¯¤Þ¤Ç¤³¤Î¼ÖÌ¾¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¤ÏÈæ³ÓÅª·ÚÎÌ¤Ç¹â½ÐÎÏ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Í¥¤ì¤¿ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¹âÀÇ½V8¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢°ìÉô¤ÇÀ¤³¦½é¤Î¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥«¡¼¤È¤â¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î4¥É¥¢¡¦¥»¥À¥ó¤¬½Ð²Ù¤µ¤ì¤¿1954Ç¯¤Ë¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ì¿·¡£Ä¾ÀþÅª¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢18¼ïÎà¤Î¥Ä¡¼¥È¥ó¥«¥é¡¼¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤êÈþ¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥È¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ê1948Ç¯¡Ë
Ã»Ì¿¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥È¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ï1946Ç¯¤«¤é1948Ç¯¤Þ¤Ç¤·¤«À¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼Ì¿¿¤Î¸ÄÂÎ¤Ï½ªÈ×¤ËÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥À¥ó¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢0-97km/h²ÃÂ®22.4ÉÃ¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ120km/h¤È¡¢¸½Âå´ð½à¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£ÀïÁ°¤ÎÌÌ±Æ¤ò»Ä¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÉÔÍø¤ËÆ¯¤¤¤¿¡£ËÜ¼ÁÅª¤Ë¤Ï1941Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤Î²þÎÉÈÇ¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥À¥Ã¥È¥µ¥ó280Z
¥À¥Ã¥È¥µ¥ó240Z¤Ï1969Ç¯¤ËÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¡£¸ÜµÒ¤Ï¤½¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê³°´Ñ¤È¡¢151ps¤Î2.4LÄ¾Îó6µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÀÇ½¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£1974Ç¯¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥¸¥óÇÓµ¤ÎÌ¤¬200ccÁý²Ã¤·¡¢¤³¤ì¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¼ÖÌ¾¤Ï260Z¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿ÊÆ¹ñ¤ÎÇÓ¥¬¥¹µ¬À©¤Î±Æ¶Á¤Ç½ÐÎÏ¤Ï139ps¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£¤³¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤ÏËÌÊÆ»Ô¾ìÀìÍÑ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ2.8L¡¢170ps¤Î280Z¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î280Z 2¡Ü2¤Ï¤ª¤½¤é¤¯1977Ç¯¤«1978Ç¯¤ËÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢¥ì¥¹¥È¥¢²ÄÇ½¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥¯¡¼¥ê¥¨¡Ê1979Ç¯¡Ë
¤³¤Î1979Ç¯¼°¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥¯¡¼¥ê¥¨¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¾è¤Ã¤Æµ¢¤ì¤½¤¦¤Û¤ÉÎÉ¹¥¤Ê¾õÂÖ¤Ë¸«¤¨¤ë¡£2ÂåÌÜ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯»ÅÍÍ¤Ç¡¢ÀèÂå¤ÈÆ±ÍÍ¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥Þ¥Ä¥ÀB¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ð¥Ã¥¸¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¼Ö¤À¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ó¥É¤ÏºÆÀß·×¤µ¤ì¡¢É¸½à¤Î¥Þ¥Ä¥ÀÀ½2.0L¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÂå¤ï¤ë¥Õ¥©¡¼¥ÉÀ½2.3L¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¡¦¥¯¡¼¥¬¡¼¡Ê1967Ç¯¡Ë
¥µ¥¤¥É¥Þ¡¼¥«¡¼¥é¥¤¥È¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¡¦¥¯¡¼¥¬¡¼¤Ï1967Ç¯¼°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊV8¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¤Î2¥É¥¢¡¦¥Ï¡¼¥É¥È¥Ã¥×¤¬½é¤á¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿Ç¯¤À¡£¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥Þ¥¹¥¿¥ó¥°¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¥Ü¥Ç¥£¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ë²Ú¤µ¤âÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢284¥É¥ë¹â¤¤²Á³ÊÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥µ¥¤¥É¥Þ¡¼¥«¡¼¥é¥¤¥È¤Ï1968Ç¯1·î1Æü°Ê¹ß¡¢ÊÆ¹ñ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿·¼Ö¤ËÁõÃå¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£¸½ºß¤â¤½¤Îµ¬Äê¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥Þ¥¹¥¿¥ó¥°¡Ê1972Ç¯¡Ë
¤³¤Î¥Ý¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ï2013Ç¯¤ËÇÑ¼Ö¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢¼ÂÍÑÅª¤ÊÉôÉÊ¤¬¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¼è¤ê³°¤µ¤ì¤¿¡£¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢¤â¤¦ÇËºÕµ¡¹Ô¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡£
¤³¤ì¤Ï1972Ç¯¼°¤Î¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥Þ¥¹¥¿¥ó¥°¤Ç¡¢³°´Ñ¤Ï1971Ç¯¼°¤È¤Û¤ÜÆ±°ì¤Ç¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¿ô¾¯¤Ê¤¤ÊÑ¹¹ÅÀ¤Î1¤Ä¤¬¡Ö¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥ÈÃåÍÑ¡×·Ù¹ðÅô¤ÎÄÉ²Ã¤À¤Ã¤¿¡£¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¤¢¤Þ¤êÇ®¶¸¤»¤º¡¢ÈÎÇäÂæ¿ô¤ÏÁ°Ç¯¤Î15ËüÂæ¤«¤é12Ëü6ÀéÂæ¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¥ê¥ó¥«¡¼¥ó¡¦¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¡Ê1978Ç¯¡Ë
¤³¤Î¸«»ö¤Ê1978Ç¯¼°¥ê¥ó¥«¡¼¥ó¡¦¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¤Î¤Ë¡¢Âç¶â¤¬¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢6.6L V8¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦Á°Äó¤À¤¬¡£»ÍÎØ¤Î¥¿¥¤¥ä¤Ë¤Þ¤À¶õµ¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤³¤ËÄ¹¤¯ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¤³¤Î4¥É¥¢¡¦¥»¥À¥ó¤ÏÌó6Ëü7000Âæ¤¬Çä¤ì¡¢¥Ï¡¼¥É¥È¥Ã¥×¡¦¥¯¡¼¥Ú¤Î3ÇÜ°Ê¾å¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£
MG MGB¡Ê1974Ç¯¡Ë
ÊÆ¹ñ±¿Í¢¾ÊÆ»Ï©¸òÄÌ°ÂÁ´¶É¡ÊNHTSA¡Ë¤Îµ¬À©¤Ë½àµò¤¹¤ë¤¿¤áÁõÃå¤µ¤ì¤¿Âç·¿¥´¥àÀ½¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥¤¥À¡¼¤«¤éÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ÎMGB¤Ï1974Ç¯À½¤À¡£Æ±Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËÁ´¥´¥àÀ½¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¤ßµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢À¸»º¥³¥¹¥Èºï¸º¤Î¤¿¤á¡¢Á´»Ô¾ì¤Ç¥¯¥í¡¼¥àÉôÉÊ¤¬¥´¥àÀ½¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼
¤³¤Î¸Å¤Ó¤¿¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ÏÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤Ã¤È¿ô¡¹¤ÎÊª¸ì¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¸åÉô¤ËÌµ¿ô¤Ë¤¢¤ë½ÆÃÆ¤Î·ê¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤¼¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡© 1960Ç¯¤Î¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ½£¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Á¥å¡¼¥É¥Ù¡¼¥«¡¼¡¦¥é¡¼¥¯¡Ê1962Ç¯¡Ë
¤³¤Î¥¹¥Á¥å¡¼¥É¥Ù¡¼¥«¡¼¡¦¥é¡¼¥¯¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥¯¥ä¡¼¥É¤Ë±¿¤Ð¤ì¤ëÁ°¤Ë¤Ò¤É¤¯ÇË²õ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¥é¥Ã¥×¥¢¥é¥¦¥ó¥É¼°¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤«¤éÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¡¢1962Ç¯¤Î¥â¥Ç¥ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¥é¡¼¥¯¤Ï6¿Í¾è¤ê¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ç¡¢1959Ç¯¤«¤é1966Ç¯¤Þ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¡£Åö½é¤ÏÇä¤ì¹Ô¤¤¬ÎÉ¤¯¡¢ÊÆ¹ñºÇ¸Å¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Á¥å¡¼¥É¥Ù¡¼¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¿¹Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÆ±¼Ò¤òµß¤¦¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Ý¥ó¥Æ¥£¥¢¥Ã¥¯¡Ê1948Ç¯¡Ë
¤³¤Î1948Ç¯¼°¥Ý¥ó¥Æ¥£¥¢¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¥´¥Ä¤¤¥¿¥¤¥ä¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥È¡¼¥Ô¡¼¥É¤Î4¥É¥¢¡¦¥»¥À¥ó¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£Æ±Ç¯À¸»º¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥Ô¡¼¥É¤Ï8Ëü4622Âæ¤À¤Ã¤¿¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿Â¾¤Î¼ÖÎ¾¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¤³¤Î¸ÄÂÎ¤¬¸½ºß¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥¯¥ä¡¼¥É¤¬¿·¤¿¤Ê¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¼ê¤ËÅÏ¤Ã¤¿º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£
Ãø¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
±Ñ¹ñ¤Î¼«Æ°¼Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥·¥ã¥¤¥¢¡¼¥º¡ÊWill Shiers¡Ë¤Ï²áµî35Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÇÑ¼Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿ÊÆ¹ñ¤Î¼«Æ°¼Ö¤ò»£±Æ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£50½£¤¹¤Ù¤Æ¤òÎ¹¤·¤Æ¡¢Ç¼²°¡¢Ìî¸¶¡¢º½Çù¡¢¥´¡¼¥¹¥È¥¿¥¦¥ó¡¢¥¸¥ã¥ó¥¯¥ä¡¼¥É¤Ê¤É¤òÃµ¸¡¤·¡¢±£¤µ¤ì¤¿ÊõÊª¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Æ°¼Ö»¨»ï¤Ø¤Î´ó¹Æ¤âÂ¿¤¤¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤ò½¸¤á¤¿¼Ì¿¿½¸¡ØRoadside Relics-America¡Çs Abandoned Automobiles¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¸¶Ê¸¤ò¼¹É®¤·¤¿¥¦¥£¥ë¡¦¥·¥ã¥¤¥¢¡¼¥º¡ÊWill Shiers¡Ëµ¼Ô