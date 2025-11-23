»Ò¶¡£±¿Í£²Ëü±ßµëÉÕ¤Ë»¿ÈÝ¡Ä»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¿¹Àî¥¢¥Ê¤Î°Õ¸«¤Ï¡©
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢¡ÖABEMA NEWS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤ÆÃëÂÓ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡Ø¤ï¤¿¤·¤È¥Ë¥å¡¼¥¹ ¡Á¤½¤Î¥â¥ä¥â¥ä¡¢ÏÃ¤»¤ÐÀ¤³¦¤¬À²¤ì¤ë¤«¤â¡£¡Á¡Ù¤ò11·î21Æü¡Ê¶â¡ËÃë12»þ¤è¤êÀ¸ÊüÁ÷¤·¡¢ÈÖÁÈÊüÁ÷¸å¤è¤êÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬¿·¤¿¤Ê·ÐºÑÀ¯ºö¤È¤·¤Æ¡È»Ò¤É¤â£±¿Í¤¢¤¿¤ê£²Ëü±ß¤ò»ùÆ¸¼êÅö¤Ë¾å¾è¤»¤·¤ÆµëÉÕ¤¹¤ë°Æ¡É¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¡ÖÌÜÀè¤Î¸½¶â¤è¤êÄ¹´ü¤Î°Â¿´¤ò¡×¡Ö¤Þ¤¿»Ò»ý¤ÁÍÍ¡×¡Ö¶ì¤·¤¤¤Î¤Ï»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤¬¡£
ÈÖÁÈ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦¿¹ÀîÍ¼µ®¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢»Ò°é¤ÆÃæ¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡Ö»Ò¤É¤â¤ò»ý¤ÄÀ¤ÂÓ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¤Ë£²Ëü±ß¤ÎµëÉÕ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÄ¹´üÅª¤Ê²ÈÄí¤Î°Â¿´´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤³¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÅÇÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÄ¹´üÅª¤Ë¡¢Îã¤¨¤Ð¤ª¤à¤Ä¤Î·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÅ¬ÍÑ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤â¥Æ¥³Æþ¤ì¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖìÔÂô¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢Ä¹´üÅª¤Ê°Â¿´¤¬¤Û¤·¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È»ýÂ³Åª¤Ê»Ù±çºö¤ÎÉ¬Í×À¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Ï¥ì¥Ð¥ì¥ó¥µ¡¼¡ÊMC¡Ë¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦·î²¬¥Ä¥»á¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ò¤â¤¿¤Ê¤¤ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÎ©¾ì¤«¤é¡Ö»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¤Î¤¿¤á¤ËÀÇ¶â¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï»¿À®¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö»Ò¤É¤â£±¿Í£²Ëü±ß¤òµëÉÕ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËºÇ¤âÎÉ¤¤¤ä¤êÊý¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¡£
°ìÊý¡¢É¾²Á¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤ÆÅìµþÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¡¦»³¸ý¿µÂÀÏº¶µ¼ø¤Î¸«²ò¤ò¾Ò²ð¡£»³¸ý¶µ¼ø¤Ï¡Ö½ÐÀ¸Î¨¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¸ú²Ì¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Êª²Á¹â¤ÎÃæ¤Ç»Ò¤É¤â¤ÎÀ¸³è¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ëÀ¯ºö¤È¤·¤Æ¤Ï°ìÄê¤Î°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¡Ö»Ò¤É¤â»þÂå¤Ë·ÐºÑÅªº¤µç¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¿´¿È¤Î·ò¹¯¡¦³ØÎÏ¡¦¾Íè¤Î½êÆÀ¤Ê¤É¤ËÄ¹´üÅª¤Ê°±Æ¶Á¤¬»Ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì¤òº¬µò¤Ë¸½¶âµëÉÕ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Èº£¤Þ¤µ¤ËÉ¬Í×¤Ê»Ù¤¨¡É¤òÆÏ¤±¤ë½ÅÍ×À¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ¸åÈ¾¡Ö¥â¥ä¥Ï¥ì¥×¥é¥¹¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡Èº½Åü¤Çºî¤é¤ì¤¿¤ª¾ë¤ÎÌÏ·¿¥¢¡¼¥È¡É¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¡Ö°ìÅÙ¤Ï¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤·úÂ¤Êª¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢¿¹Àî¥¢¥Ê¤¬°Õ³°¤Ê¼ñÌ£¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤â¡£¿¹Àî¥¢¥Ê¤Ï¡Ö½µËö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤ª²È¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¼ñÌ£¤Ç¡¢½»Âð¤Î¸«³Ø²ñ¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¡¢¡ÈÃæ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡É¤È¤«¡¢¸«¤Ë¹Ô¤¯¡£Çã¤¤¤â¤·¤Ê¤¤¤Î¤ËÌÂÏÇ¤ÊµÒ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¶ì¾Ð¤Þ¤¸¤ê¤Ë¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
