¥Ç¥ó¥Ð¡¼¤«¤éËÌ¤ØÌó80km¡¢ÊÆ¹ñ¥³¥í¥é¥É½£¥¦¥£¥ó¥¶¡¼¤Ë¤¢¤ë¥¸¥ã¥ó¥¯¥ä¡¼¥É¡Ø¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥µ¥×¥é¥¤¡ÊMartin Supply Inc¡Ë¡Ù¤Ç¡¢É®¼Ô¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ä«¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÀï¸å¤Î¥¸¥ã¥¬¡¼¤ò»Ù¤¨¤¿Âç·¿¹âµé¼Ö¡Ú¥¸¥ã¥¬¡¼Mk VII¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¡Û¡¡Á´26Ëç
Æ±¥ä¡¼¥É¤ÏÈ¾À¤µª°Ê¾å¤âÁ°¤«¤é¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤ÉËÉÙ¤Êºß¸Ë¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£É®¼Ô¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇË¬¤ì¤¿Â¾¤ÎÇÑ¼ÖÃÖ¤¾ì¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¶âÂ°¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë»ö¶È¤âÀ¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥³¥í¥é¥É½£¤ÎµðÂç¥¸¥ã¥ó¥¯¥ä¡¼¥É¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡¢°õ¾Ý¿¼¤¤ÇÑ¼Ö¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÉßÃÏ¤ÎÁ°ÌÌ¤ÏµðÂç¤Êµ¡³£¤¬¥¢¥ë¥ß´Ì¤ä¸Å¤¤ÀöÂõµ¡¤òÊ´ºÕ¤¹¤ë³èµ¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Î¢¼ê¤Ï1000Âæ°Ê¾å¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤¬ÊÂ¤ÖÀÅ¼ä¤Î³¤¤Ç¡¢Ìî¥¦¥µ¥®¤¬Áö¤ê²ó¤ë²»¤À¤±¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¡£
É®¼Ô¤ÎË¬Ìä¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¸å¡¢¤³¤Î¥ä¡¼¥É¤Ï¥¢¥ó¥Ç¥ë¥»¥ó¡¦¥»¡¼¥ë¥¹¡õ¥µ¥ë¥Ù¡¼¥¸¤È¤¤¤¦ÊÌ²ñ¼Ò¤ËÇäµÑ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö²þ½¤¤ÈÀ¶ÁÝ¤Î¤¿¤áÊÄº¿¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åºÆ³«¤·¤¿¤é¤·¤¤¡£¡ÖÀ¶ÁÝ¡Êclean-up¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¤¤¤µ¤µ¤«ÉÔ²º¤Ê¶Á¤¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤Þ¤êÅ°Äì¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡Ä¡Ä¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Ë¬Ìä»þ¤ËÈ¯¸«¤·¤¿°õ¾ÝÅª¤ÊÇÑ¼Ö¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
ÍºÂç¤Ê·Ê¿§
¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ê¿§¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤³¤³¤ò¶ù¡¹¤Þ¤ÇÃµº÷¤¹¤ë¤Î¤Ë4»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¸«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤¬¤Þ¤À¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¥ì¥¹¥È¥¢ÍÑ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥«¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºß¸Ë¤ÎÂçÈ¾¤ÏÉôÉÊ¼è¤ê¼Ö¤Ç¡¢Å°ÄìÅª¤ËÉôÉÊ¤òÇí¤®¼è¤é¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£±¦¼êÁ°¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¼ÖÎ¾¤Ï¡¢¹üÁÈ¤ß¤À¤±¤¬¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬²¿¤Î¥¯¥ë¥Þ¤«Ê¬¤«¤ë¤Ê¤é¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯É®¼Ô¤è¤ê¤ª¾Ü¤·¤¤¡£
¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤Ë¼ÖÎ¾¤¬¤Ó¤Ã¤·¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¡£
¥Ý¥ó¥Æ¥£¥¢¥Ã¥¯¡Ê1954Ç¯¡Ë
¤³¤Î1954Ç¯¼°¥Ý¥ó¥Æ¥£¥¢¥Ã¥¯¡¦¥Ï¡¼¥É¥È¥Ã¥×¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢Àã¤òÈï¤Ã¤¿¥í¥Ã¥¡¼»³Ì®¤¬¤«¤¹¤«¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¥³¥í¥é¥É½£¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤âÉÁ¤«¤ì¤ë¥í¥Ã¥¡¼»³Ì®¤Ï¡¢ËÌ¤Î¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥³¥í¥ó¥Ó¥¢½£¤«¤éÆî¤Î¥Ë¥å¡¼¥á¥¥·¥³½£¤Þ¤ÇÌó4800km¤Ë¤ï¤¿¤êÏ¢¤Ê¤ê¡¢¤³¤ÎÇÑ¼ÖÃÖ¤¾ì¤«¤é¤â50km¤Û¤É¤Îµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ë¡£
¥Ý¥ó¥Æ¥£¥¢¥Ã¥¯¡Ê1954Ç¯¡Ë
¥Ü¥ë¥ÜP1800
ÊÆ¹ñ¤Î¥¸¥ã¥ó¥¯¥ä¡¼¥É¤Ë¤¢¤ë²¤½£¼Ö¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÄÌ¾ï¡¢¿ôÂæ¤Î¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡¦¥Ó¡¼¥È¥ë¡¢¥Ð¥¹¡¢¥«¥ë¥Þ¥ó¥®¥¢¡¢¤½¤·¤Æµ©¤ËMG¤ä¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¡¦¥¹¥Ô¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤ÖÄøÅÙ¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥µ¥×¥é¥¤¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤À¤¬¤ß¤¹¤Ü¤é¤·¤¤¥Ü¥ë¥ÜP1800¤ò´Þ¤á¡¢Ê£¿ô¤Î²¤½£¼Ö¤òÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ü¥ë¥Ü1800¤Ï1961Ç¯¤«¤é1972Ç¯¤ËÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥¯¡¼¥Ú¤Ç¡¢¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ï¡¢¤½¤ÎºÇÂç¤ÎÍ¢½Ð»Ô¾ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¥Ü¥ë¥ÜP1800
¥×¥ê¥à¥¹¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ê1950Ç¯¡Ë
1950Ç¯¡¢¥×¥ê¥à¥¹¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç3ÈÖÌÜ¤Ë¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ê1°Ì¥·¥Ü¥ì¡¼¡¢2°Ì¥Õ¥©¡¼¥É¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢18Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤½¤ÎÃÏ°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±Ç¯¤ËÀ¸»º¤µ¤ì¤¿61Ëü1000Âæ¤Î¤¦¤Á¡¢23Ëü4000Âæ¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤ÊºÇ¹âµé¥â¥Ç¥ë¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦4¥É¥¢¡¦¥»¥À¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¥×¥ê¥à¥¹¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ê1950Ç¯¡Ë
¥¦¥£¥ê¥¹¡¦¥¸¡¼¥×¡¦¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¡Ê1949/1953Ç¯¡Ë
1946Ç¯¤Ë½é¤á¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥¦¥£¥ê¥¹¡¦¥¸¡¼¥×¡¦¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯À¤³¦½é¤Î¿Íµ¤SUV¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£ÈÎÇä¤Ï¹¥Ä´¤Ç¡¢¼Â¤Ë19Ç¯¤âÀ¸»º¤¬Â³¤±¤é¤ì¤¿¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Æ¡¼¥ë¥é¥¤¥È¤«¤é¡¢±¦Â¦¤Î¸ÄÂÎ¤Ï1949Ç¯¼°¤È¤ï¤«¤ë¡£°ìÊý¡¢º¸Â¦¤Î²þÂ¤¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï1953Ç¯¼°¤À¤í¤¦¡£
¥¦¥£¥ê¥¹¡¦¥¸¡¼¥×¡¦¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¡Ê1949/1953Ç¯¡Ë
¥¸¥ã¥¬¡¼XJ-S¡Ê1983Ç¯¡Ë
¥¸¥ã¥ó¥¯¥ä¡¼¥É¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¼ÖÂÎ¤ËÇ¯¼°¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢É®¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¥ê¥¢¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢¤³¤Î¥¸¥ã¥¬¡¼XJS HE¤Ï1983Ç¯¼°¤Ç¡¢Æ±Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿2705Âæ¤Î¤¦¤Á¤Î1Âæ¤À¡£¥³¥í¥é¥É½£¤Îµ¤¸õ¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢»¬¤Ó¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£¤À¤¬Ã¯¤«¤¬º¸Â¦¤Î¡ØXJ-S¡Ù¥Ð¥Ã¥¸¤ò»ý¤Áµî¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤¹¤«¤Ë¤½¤Îº¯À×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
20Ç¯´Ö¤ÎÀ¸»º´ü´ÖÃæ¡¢¤³¤Î¥¯¡¼¥Ú¤ÏÁ´À¤³¦¤Ç8Ëü4104ÂæÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¡£
¥¸¥ã¥¬¡¼XJ-S¡Ê1983Ç¯¡Ë
¥·¥Ü¥ì¡¼¡Ê1940Ç¯¡Ë
1940Ç¯¼°¥·¥Ü¥ì¡¼¤Ï»Â¿·¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥¢¥ê¥²¡¼¥¿¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ï¤³¤Î¸ÄÂÎ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£¼ÖÂÎ²¼¤Ç²¿¤«¤¬ÆÍÁ³Æ°¤¯²»¤ËÉ®¼Ô¤Ï´Î¤òÎä¤ä¤·¤¿¡£¼Ø¤«¤È»×¤¤Èô¤ÓÂà¤¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Î²¼¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¥¦¥µ¥®¤À¤Ã¤¿¡£ÊÕ¤ê¤Ï¥¦¥µ¥®¤À¤é¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¥·¥Ü¥ì¡¼¡Ê1940Ç¯¡Ë
¥Ï¥É¥½¥ó¡Ê1949Ç¯¡Ë
¤³¤Î¥¿¥Õ¤Ê¥Ä¡¼¥È¥ó¥«¥é¡¼¤Î1949Ç¯¼°¥Ï¥É¥½¥ó¤Ï¡¢¥ì¥¹¥È¥¢ÍÑ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÉôÉÊ¼è¤ê¼Ö¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¥ê¥¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¡¢¥Æ¡¼¥ë¥é¥¤¥È¡¢¥È¥ê¥à¤Ï¼º¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¯¤«¤¬Áë¤òÊÄ¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯ÆâÁõ¤â»È¤¤Êª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¸ÄÂÎ¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î±É¸÷¤ÎÌÌ±Æ¤¬¤Þ¤À¤«¤¹¤«¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ï¥É¥½¥ó¡Ê1949Ç¯¡Ë
¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥É
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥¯¥ä¡¼¥É¤Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥É¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥µ¥×¥é¥¤¼Ò¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â7Âæ¿ô¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥«¥á¥é¤ËºÇ¤â¶á¤¤¤Î¤Ï1969Ç¯¼°¡¢¤½¤Î¼¡¤Ë1970Ç¯¼°¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë1961Ç¯¼°¤¬¤¢¤ë¡£¥«¥á¥é¤«¤éºÇ¤â±ó¤¤¼ÖÎ¾¤Ï¡¢¤É¤ÎÇ¯¼°¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥É
¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È124¥¹¥Ý¥ë¥È¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¡Ê1975Ç¯¡Ë
²¤½£¼Ö¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ï´ò¤·¤¤¤Û¤É¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ï1975Ç¯¼°¤Î¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È124¥¹¥Ý¥ë¥È¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥£¥¢¥Ã¥ÈX/19Æ±ÍÍ¤ËÁ¯¤ä¤«¤À¡£¥Ô¥Ë¥ó¥Õ¥¡¥ê¡¼¥Ê¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿124¤Ï¡¢1966Ç¯¤«¤é1981Ç¯¤Î´Ö¤ËÌó20ËüÂæÀ¸»º¤µ¤ì¡¢¤½¤Î75¡ó¤ÏÊÆ¹ñ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¸ÄÂÎ¤Ï·ÐºÑÅª¤Ê¥ì¥¹¥È¥¢¤¬Æñ¤·¤¤¾õÂÖ¤À¤¬¡¢Í¥¤ì¤¿ÉôÉÊ¤¬Â¿¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È124¥¹¥Ý¥ë¥È¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¡Ê1975Ç¯¡Ë
¥À¥Ã¥¸¡¦¥é¥ó¥Ú¡¼¥¸¡¦¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¡Ê1984Ç¯¡Ë
¤³¤Á¤é¤Ï¾¯¤·¼ñ¸þ¤Î°ã¤¦¥¯¥ë¥Þ¡¢1984Ç¯¼°¥À¥Ã¥¸¡¦¥é¥ó¥Ú¡¼¥¸¡¦¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¤À¡£¿Íµ¤¤Î¥À¥Ã¥¸¡¦¥ª¥à¥Ë/¥×¥ê¥à¥¹¡¦¥Û¥é¥¤¥¾¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡¦¥é¥Ó¥Ã¥È¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¡£Åö»þ¤Î´ð½à¤Ç¤Ï¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤Ï¤«¤Ê¤êÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°ÎØ¶îÆ°¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ÏËü¿Í¼õ¤±¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥À¥Ã¥¸¡¦¥é¥ó¥Ú¡¼¥¸¡¦¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¡Ê1984Ç¯¡Ë
¥é¥ó¥Ö¥é¡¼¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡Ê1958Ç¯¡Ë
¥é¥ó¥Ö¥é¡¼¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤Ï¸½ºß¡¢Ç®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¯¤Ê¤¤¾å¡¢¥¸¥ã¥ó¥¯¥ä¡¼¥É¤Ç¤â¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤Ê¤¤¡£1958Ç¯¤«¤é1969Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢3À¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¸ÄÂÎ¤Î¥Ü¥Ç¥£¾õÂÖ¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤ÉÎÉ¹¥¤À¡£ÎÙ¤ËÄä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆÃÄ§Åª¤Ê¥«¥¤¥¶¡¼¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¡£
¥é¥ó¥Ö¥é¡¼¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡Ê1958Ç¯¡Ë
¥Õ¥©¡¼¥É¡Ê1950Ç¯¡Ë
¤³¤Î1950Ç¯¼°¥Õ¥©¡¼¥É¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿Íî½ñ¤¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ËÇäµÑ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼¤µ¤ó¤¬¼ÂºÝ¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Ê¤éÉôÉÊ¼è¤ê¼Ö¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥ì¥¹¥È¥¢¤ò»î¤ß¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£¸å¼Ô¤Ê¤é¡¢Èà¤Ë¤ÏÃ¦Ë¹¤À¡£
¥Õ¥©¡¼¥É¡Ê1950Ç¯¡Ë
¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¡¦¥â¥ó¥È¥¯¥ì¥¢¡Ê1960Ç¯¡Ë
1960Ç¯¼°¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¡¦¥â¥ó¥È¥¯¥ì¥¢¤ÎºÇ¹âÂ®ÅÙ¤ÏÌó190km/h¡¢0-97km/h²ÃÂ®¤Ï9.3ÉÃ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÇ½¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÇ³Èñ¤Ï°¤¯¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï4.0km/l¤â½Ð¤»¤ì¤Ð¹¬±¿¤À¤Ã¤¿¡£¼ÖÌ¾¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£¥â¥ó¥È¥¯¥ì¥¢¤ËÍ³Íè¤·¡¢À¸»ºÃÏ¥Þ¡¼¥ï¡¼¤«¤é¤â±ó¤¯¤Ê¤¤¡£Æ±¹©¾ì¤Ï1980Ç¯¤ËÊÄº¿¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤½¤ÎÉßÃÏ¤Î°ìÉô¤Ï¥¸¥ã¥¬¡¼¡¦¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼ËÌÊÆËÜ¼Ò¤Î½êºßÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¡¦¥â¥ó¥È¥¯¥ì¥¢¡Ê1960Ç¯¡Ë
¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥é¥ó¥Á¥ï¥´¥ó¡Ê1952Ç¯¡Ë
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥¯¥ä¡¼¥É¤Ç²¿½½Ç¯¤âÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤âÉôÉÊ¤¬1¤Ä¤â½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Î1952Ç¯¼°¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥é¥ó¥Á¥ï¥´¥ó¤Ï¤Û¤Ü´°Á´¤ËÉôÉÊ¤òÇí¤®¼è¤é¤ì¤¿¾õÂÖ¤À¡£º£¤ä¼ÖÂÎ¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É²¿¤â»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸½Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¶Ã¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥é¥ó¥Á¥ï¥´¥ó¡Ê1952Ç¯¡Ë
¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥á¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê1951Ç¯¡Ë
Á°½Ò¤Î¥Õ¥©¡¼¥É¤Î1952Ç¯¼°¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¤³¤Î1951Ç¯¼°¥á¥¤¥ó¥é¥¤¥ó4¥É¥¢¡¦¥»¥À¥ó¤Ï¡¢¶îÆ°·Ï¡¢ÆâÁõ¡¢¥¬¥é¥¹Îà¤ÎÂçÈ¾¤ò´Þ¤àÎÉ¼Á¤Ê¥¹¥Ú¥¢¥Ñ¡¼¥Ä¤òËÉÙ¤ËÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¡£¿·¤·¤¤»ö¶È¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÇËºÕµ¡¤«¤éÌµ»ö¤ËÆ¨¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥á¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê1951Ç¯¡Ë
¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¡¦¥â¥ó¥È¥ì¡¼¡Ê1954Ç¯¡Ë
¤³¤Î1954Ç¯¼°¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¡¦¥â¥ó¥È¥ì¡¼2¥É¥¢¡¦¥Ï¡¼¥É¥È¥Ã¥×¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¡¢µðÂç¤Ê¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¤Î»³¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ë¬Ìä»þ¡¢¥ä¡¼¥É¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤ÏÉôÉÊ¼è¤ê¼Ö¤È¤·¤Æ²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤ËÇËºÕ¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤Ïµ©¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¿·¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬Æ±¤¸¹Í¤¨¤«¤É¤¦¤«¤Ïµ¿Ìä¤À¡£
¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¡¦¥â¥ó¥È¥ì¡¼¡Ê1954Ç¯¡Ë
¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥«¥¹¥¿¥à¥é¥¤¥ó¡Ê1952Ç¯¡Ë
¤³¤Î1952Ç¯¼°¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥«¥¹¥¿¥à¥é¥¤¥ó¤ÎÁë¤Ë¤¢¤ëÃÆº¯¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯°ÊÁ°¤ÎÃó¼Ö¾ì½ê¤Ç²×Î©¤Á¤òÊç¤é¤»¤¿Ã»µ¤¤ÊÇÚ¤¬·â¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£¾è°÷¤¬°Å»¦¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡Ä¡Ä¡£¸åÉô¥É¥¢¤Î¸å¤í¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ó¥Ö¥ë¥¦¥£¡¼¥É¤Ë¤´ÃíÌÜ¡£¤³¤Î¥¸¥ã¥ó¥¯¥ä¡¼¥É¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¸ÄÂÎ¤ÏÆóÅÙ¤È¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¤òÁö¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢»¬¤Ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÉÊ¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÏºÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥«¥¹¥¿¥à¥é¥¤¥ó¡Ê1952Ç¯¡Ë
¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥»¥À¥ó¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡Ê1951Ç¯¡Ë
Ë¬Ìä»þ¡¢¤³¤Î1951Ç¯¼°¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥»¥À¥ó¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤Ï¹ØÆþ¼Ô¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¤Ø¤ÎÍ¢Á÷¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£³Î¤«¤Ë¤³¤Î¼Ì¿¿¤Î¼çÌò¤Ï¥·¥Ü¥ì¡¼¤À¤¬¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÇØ¸å¤Ë¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ó¡¢º¸¾å¤Ë¤Ï¶âÂ°¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë»ö¶È¤Î¸½¾ì¤¬¸«¤¨¤ë¡£ÃÏÊ¿Àþ¤Ë¤ÏÀã¤òÈï¤Ã¤¿¥í¥Ã¥¡¼»³Ì®¤¬¤¦¤Ã¤¹¤é¤ÈÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥»¥À¥ó¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡Ê1951Ç¯¡Ë
¥¸¥ã¥¬¡¼Mk VII
¤³¤Î»þÂå¤Î¥¸¥ã¥¬¡¼¤Ï¡¢¾õÂÖ¤¬ÎÉ¹¥¤Ê»þ¤Ç¤µ¤¨¼±ÊÌ¤¬ÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈá»´¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡£É®¼Ô¤Ï1954Ç¯¤«¤é1956Ç¯¤ËÀ¸»º¤µ¤ì¤¿Mk VII M¤Ç¤¢¤ë¤È¿äÂ¬¤¹¤ë¤¬¡¢¼ÖÂÎÁ°Éô¤¬·çÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á³Î¿®¤Ï»ý¤Æ¤Ê¤¤¡£¤â¤·¿äÂ¬¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤ï¤º¤«1Ëü61Âæ¤·¤«À¸»º¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿´õ¾¯¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖÍ¥²í¤µ¡¢¹¤µ¡¢Â®¤µ¡ÊGrace, Space and Pace¡Ë¡×¤òëð¤Ã¤¿¤³¤Î¹âÀÇ½¹âµé¥»¥À¥ó¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¬¡¼XK120¤ÈÆ±¤¸3.4LÄ¾Îó6µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¥¸¥ã¥¬¡¼Mk VII
¡ÊËÝÌõ¼ÔÃí¡§¤³¤Îµ»ö¤Ï¡Ö¸åÊÔ¡×¤ØÂ³¤¤Þ¤¹¡£¡Ë